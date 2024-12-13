Creador de Vídeos de Catálogo: Crea Vídeos de Producto Impresionantes

Produce vídeos de producto atractivos para comercio electrónico y redes sociales más rápido que nunca con poderosos avatares de AI.

Crea un vibrante vídeo de producto de 30 segundos diseñado para marcas de comercio electrónico que buscan mostrar una nueva colección en redes sociales. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, con cortes rápidos entre varias fotos de productos y una banda sonora moderna y animada. Utiliza la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales impresionantes y elevar tu experiencia con el creador de vídeos de catálogo, capturando la atención inmediata de tu público objetivo de compradores en línea.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de demostración de producto profesional de 45 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología e inversores potenciales, donde un avatar de AI articula claramente las características innovadoras de un nuevo dispositivo. El estilo visual del vídeo debe ser elegante y de alta tecnología, incorporando gráficos nítidos y una locución sofisticada generada directamente a partir de un guion. Aprovecha los avanzados avatares de AI de HeyGen para presentar detalles complejos del producto de manera atractiva y accesible, estableciendo tu marca como líder en la creación de vídeos de producto atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de vídeo visualmente impactante de 60 segundos para una marca de moda, dirigido a jóvenes adultos que marcan tendencia, enfatizando las opciones únicas de personalización de productos. El estilo visual y de audio debe ser audaz y artístico, con gráficos en movimiento dinámicos, música de moda y elementos de marca personalizados que reflejen la estética de la marca. Utiliza la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para adaptar el vídeo perfectamente a varias plataformas, mostrando lo fácil que es crear vídeos de producto que realmente destaquen y resuenen con un público exigente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo conciso de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que presentan un nuevo servicio o catálogo de productos con claridad y facilidad. El estilo visual debe ser limpio, moderno y fácilmente comprensible, empleando texto animado y gráficos simples acompañados de una locución informativa y amigable. Implementa la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente contenido profesional, asegurando que tu mensaje se transmita efectivamente a tu público objetivo mientras creas vídeos de catálogo atractivos sin esfuerzo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Catálogo

Transforma sin esfuerzo tu catálogo de productos en vídeos dinámicos que cautivan a los clientes e impulsan las ventas con nuestro intuitivo creador de vídeos.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Producto
Comienza seleccionando una plantilla diseñada profesionalmente o empieza desde cero con nuestro intuitivo editor de arrastrar y soltar para construir tu vídeo de catálogo.
2
Step 2
Sube Tus Activos de Producto
Sube fácilmente tus fotos y vídeos de producto para mostrar cada artículo. Intégralos sin problemas en las escenas seleccionadas.
3
Step 3
Personaliza con Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con locuciones profesionales para descripciones detalladas de productos, añade música de fondo cautivadora y superposiciones de texto dinámicas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Creación
Descarga tu vídeo de catálogo en alta resolución en varias proporciones, listo para compartir instantáneamente en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Productos

Eleva la confianza y credibilidad creando vídeos de AI atractivos que destaquen experiencias positivas de clientes y beneficios de productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto atractivos para el comercio electrónico?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de producto atractivos para el comercio electrónico al ofrecer un intuitivo creador de vídeos de producto con AI. Puedes aprovechar fácilmente las plantillas de vídeo de producto, locuciones personalizadas y avatares de AI realistas para generar contenido de calidad profesional que muestre efectivamente tus productos.

¿Puedo personalizar los vídeos de producto para que coincidan con el estilo único de mi marca usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote hacer coincidir perfectamente tus vídeos de producto con el estilo único de tu marca. Utiliza el potente editor de arrastrar y soltar para incorporar tu logo, colores específicos de la marca y otros elementos, asegurando que tus anuncios de vídeo estén siempre alineados con la marca.

¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para generar vídeos de demostración de productos?

HeyGen es una solución increíblemente eficiente para generar vídeos de demostración de productos gracias a sus avanzadas capacidades de creador de vídeos de producto con AI. Nuestra función de texto a vídeo te permite transformar un simple guion en un vídeo de alta calidad en minutos, acelerando significativamente tu producción de contenido sin comprometer la calidad.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar los vídeos de producto para redes sociales y varias plataformas?

HeyGen te permite optimizar fácilmente los vídeos de producto para diversas plataformas como redes sociales y anuncios de vídeo. Puedes ajustar las proporciones para diferentes canales e integrar medios de stock o tus propias fotos de producto para crear contenido visualmente atractivo y atractivo, adaptado para un impacto máximo en todos tus esfuerzos de marketing.

