Generador de Vídeos de Catálogo: Crea Vídeos de Producto Impresionantes Rápidamente

Convierte sin esfuerzo imágenes de productos en vídeos de producto cautivadores para redes sociales, potenciados por la generación de locuciones profesionales.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gestores de comercio electrónico que necesitan una creación de contenido eficiente. El estilo visual debe ser limpio y moderno, mostrando dinámicamente las características del producto con transiciones suaves, acompañado de una locución profesional y animada generada con la capacidad de generación de locuciones de HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo ilustrar cómo un Generador de Vídeos de Producto con IA optimiza sus esfuerzos de marketing.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 1 minuto diseñado para profesionales del marketing que buscan generar contenido de alta calidad rápidamente. La estética debe ser elegante y de marca, con cortes rápidos entre diversas presentaciones de productos, mejorado con música de fondo enérgica y una narración clara. Aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para crear un generador de vídeos de catálogo profesional que cautive e informe.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo explicativo informativo de 2 minutos dirigido a startups tecnológicas y empresas SaaS, detallando características complejas de software de manera accesible. El estilo visual debe ser animado y amigable, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave en un estilo de audio conversacional y atractivo, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender para sus potenciales usuarios. Este vídeo funcionará como un vídeo explicativo integral para la incorporación de nuevos productos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de demostración de producto de 45 segundos, rápido y dirigido a marcas de comercio electrónico globales y a los responsables de marketing en redes sociales que necesitan llegar a una audiencia diversa. Los visuales deben estar llenos de diversas tomas de productos y texto en pantalla mínimo, sincronizados con música de fondo de moda. Asegura la máxima accesibilidad incluyendo Subtítulos/captions de HeyGen, convirtiéndolo en un creador de vídeos de producto efectivo para alcance internacional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Catálogo

Crea vídeos de producto impresionantes rápida y eficientemente para mostrar tu catálogo, impulsar el compromiso y aumentar las ventas con nuestra plataforma de IA intuitiva.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo pre-diseñadas para establecer rápidamente la base de tu presentación de productos.
2
Step 2
Personaliza el Contenido
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para organizar los visuales de productos, añadir texto descriptivo e integrar otros elementos multimedia.
3
Step 3
Genera Locuciones
Mejora la claridad y el atractivo de tu vídeo con nuestra avanzada generación de locuciones y subtítulos automáticos para explicar las características del producto.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de producto atractivos y expórtalos en varios formatos y proporciones para compartirlos sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de los Clientes y los Productos

.

Presenta a clientes satisfechos y sus experiencias con tus productos, construyendo confianza e impulsando las ventas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto?

El Generador de Vídeos de Producto con IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos con su editor intuitivo de arrastrar y soltar, permitiéndote transformar imágenes de productos en vídeos de producto atractivos usando plantillas de vídeo profesionales. Esta potente capacidad de creación de vídeos con IA hace que el proceso sea eficiente para cualquier usuario, optimizando para plataformas como redes sociales.

¿Puede HeyGen crear Avatares de IA y locuciones personalizadas para vídeos de producto?

Sí, HeyGen, como un avanzado creador de vídeos con IA, te permite incorporar Avatares de IA realistas y generar locuciones de sonido natural para tus vídeos de producto directamente desde texto. También proporciona subtítulos automáticos para una mayor accesibilidad y alcance, asegurando que tu mensaje sea claro.

¿Qué tipo de activos multimedia puedo usar para mejorar mis vídeos de producto con HeyGen?

El generador de vídeos de catálogo de HeyGen admite una amplia gama de activos multimedia para mejorar tus vídeos de producto, incluyendo tus propias imágenes de productos, extensas bibliotecas de medios de stock y música atractiva. También puedes crear fácilmente anuncios de vídeo de alto rendimiento aprovechando estos activos para vídeos explicativos u otro contenido de marketing.

¿Cómo puede el creador de vídeos de producto de HeyGen ayudar con anuncios de vídeo de alto rendimiento o contenido para redes sociales?

El creador de vídeos de producto de HeyGen está diseñado para producir contenido versátil y de alta calidad, perfecto para crear anuncios de vídeo de alto rendimiento y publicaciones cautivadoras en redes sociales. Puedes adaptar fácilmente tus vídeos de producto a varios formatos y proporciones para plataformas como Shopify, asegurando el máximo impacto en todos los canales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo