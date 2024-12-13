Creador de Vídeos para Mejora de Catálogos: Aumenta Ventas con IA

Automatiza vídeos de productos de alta calidad para tu catálogo de comercio electrónico usando texto a vídeo desde guion para aumentar las ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a pequeños minoristas en línea, diseñado como una "plantilla de vídeo promocional de lanzamiento de nuevo producto" para introducir rápidamente un artículo nuevo. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, utilizando colores brillantes y transiciones energéticas, complementado con música moderna y animada, todo construido usando las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para asegurar un aspecto pulido y profesional. Este vídeo captará efectivamente la atención para un "marketing de vídeo de comercio electrónico" efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un segmento persuasivo de campaña de "Anuncios de Catálogo en Vídeo" de 60 segundos dirigido a gerentes de marketing, enfatizando las "capacidades creativas escalables" para líneas de productos diversas. El vídeo debe adoptar un estilo visual elegante y corporativo con gráficos impactantes y transiciones suaves, acompañado de una voz en off convincente y autoritaria generada usando "Generación de voz en off" a partir de un guion, asegurando un mensaje consistente y una experiencia de audio de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio conciso de 15 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing de redes sociales, destacando los "visuales de alta calidad" de un producto con un toque de "Personalización". Este vídeo rápido debe presentar una edición moderna y rápida y música de fondo contemporánea, asegurando el máximo compromiso, y debe incluir "Subtítulos/captions" claramente visibles para transmitir mensajes clave incluso cuando se vea sin sonido, haciéndolo perfecto para desplazamientos rápidos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Mejora de Catálogos

Transforma tu catálogo de productos en anuncios de vídeo atractivos sin esfuerzo, atrayendo a más clientes y mostrando tus productos con visuales dinámicos.

1
Step 1
Sube Datos de Producto
Comienza integrando tu feed de productos existente. Nuestra plataforma utiliza la integración de datos de producto como base precisa para la generación dinámica de vídeos, manteniendo la consistencia con tu catálogo.
2
Step 2
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente y optimizadas para el comercio electrónico. Estas plantillas proporcionan un punto de partida rápido y efectivo para crear visuales de alta calidad.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Personaliza tu vídeo incorporando elementos cautivadores. Mejora las explicaciones de productos usando avatares de IA, texto a vídeo dinámico desde guion, o voces en off personalizadas para dar vida a tu catálogo.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo con opciones precisas de redimensionamiento de aspecto y exportación adaptadas para varias plataformas publicitarias. Tu vídeo de catálogo mejorado está ahora listo para una distribución impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Productos con Vídeos Impulsados por IA

Aprovecha la IA para crear impresionantes vídeos de demostración de productos, mejorando tu catálogo digital con visuales dinámicos y presentaciones detalladas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la calidad creativa de mis vídeos de productos?

La plataforma de creación de vídeos con IA de HeyGen te permite producir visuales de alta calidad para tus vídeos de productos, ofreciendo capacidades creativas como Fuentes y medios personalizados, y Animaciones atractivas para mostrar tus productos de manera única.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de productos efectivo para el comercio electrónico?

HeyGen sirve como un potente creador de vídeos de productos, proporcionando Soluciones de Vídeo para Comercio Electrónico a través de sus funciones de Creación de Vídeos sin Código y Creación de Vídeos Automatizada, perfectas para generar Anuncios de Catálogo en Vídeo impactantes de manera eficiente.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para demostraciones de productos atractivas?

Sí, HeyGen aprovecha avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde guion para crear Vídeos de Demostración de Productos atractivos, completos con generación de voz en off natural, aumentando significativamente el compromiso.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos escalables para grandes catálogos de productos?

HeyGen funciona como un robusto creador de vídeos para mejora de catálogos, permitiendo Escalabilidad a través de su proceso de Creación de Vídeos Automatizada e Integración de Datos de Producto sin problemas, agilizando tu proceso creativo para líneas de productos extensas.

