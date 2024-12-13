Creador de Vídeos de Catálogo de Productos: Crea Vídeos Atractivos

Convierte guiones de productos en vídeos atractivos para redes sociales al instante con nuestra avanzada tecnología de Texto a vídeo para empresas de comercio electrónico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina una demostración de producto de 1 minuto y 30 segundos diseñada para empresas de comercio electrónico que desean optimizar su producción de contenido utilizando un Creador de Vídeos de Producto con IA. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, empleando cortes rápidos para mostrar la integración fluida de avatares de IA en diversas presentaciones de productos, acompañados por una voz en off profesional. Este prompt tiene como objetivo ilustrar cómo los avatares de IA de HeyGen proporcionan una solución rentable para crear portavoces diversos y atractivos para líneas de productos sin filmación tradicional.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de resumen de 2 minutos dirigido a equipos de marketing y gerentes de producto que requieren soluciones escalables para generar numerosos vídeos de productos. La estética visual debe ser dinámica, con transiciones rápidas entre varias opciones de personalización y una pista de audio profesional y optimista. Este vídeo debe demostrar las robustas Plantillas y escenas de HeyGen, mostrando cómo los usuarios pueden adaptar rápidamente diseños predefinidos para adecuarse a diversas líneas de productos, enfatizando el poder de un Creador de Vídeos de Catálogo de Productos completo.
Prompt de Ejemplo 3
Concibe un vídeo explicativo de 1 minuto y 15 segundos para creadores de contenido que priorizan el alcance global y la accesibilidad, enfocándose en la facilidad técnica de la Generación de Vídeo de Extremo a Extremo. El estilo del vídeo debe ser claro y sencillo, utilizando animaciones limpias para resaltar las características y un narrador amigable y articulado. Muestra cómo HeyGen simplifica la adición de Subtítulos/captions, asegurando que el contenido sea universalmente comprensible y cumpla con las normativas sin edición manual compleja.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Claridad de Catálogo

Transforma sin esfuerzo tu catálogo de productos en vídeos atractivos y de alta calidad diseñados para cautivar a tu audiencia y potenciar tu presencia en el comercio electrónico.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para exhibiciones de productos o empieza desde cero. Nuestras "Plantillas y escenas" proporcionan una base para crear vídeos de productos atractivos.
2
Step 2
Personaliza Tu Vídeo de Producto
Adapta tu vídeo con la identidad única de tu marca. Utiliza amplias opciones de personalización para integrar tus logotipos, colores de marca y medios de productos específicos sin esfuerzo utilizando nuestros "Controles de marca (logotipo, colores)".
3
Step 3
Genera una Narración Atractiva
Añade un toque humano o explicaciones claras con narración generada por IA. Nuestra función de "Generación de voces en off" te permite crear voces en off profesionales a partir de tu guion, asegurando una claridad perfecta para tus artículos de catálogo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tus vídeos atractivos para redes sociales y expórtalos en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Nuestro "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" asegura que tu contenido luzca perfecto en todas partes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Valor del Producto con Historias de Clientes

.

Produce vídeos de IA atractivos que muestren historias de éxito reales de clientes, mejorando la comprensión y la confianza en el producto desde tu catálogo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación eficiente de vídeos de productos?

HeyGen simplifica el proceso de producción mediante la creación de vídeos impulsada por IA avanzada, permitiendo a los usuarios generar vídeos de productos atractivos directamente desde un guion. Nuestra plataforma cuenta con avatares de IA realistas y una funcionalidad de texto a vídeo sin fisuras, reduciendo drásticamente el tiempo de producción.

¿Qué opciones de personalización están disponibles en el editor de vídeo de HeyGen?

El editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de productos. Los usuarios pueden seleccionar entre plantillas profesionales, ajustar controles de marca, incluidos logotipos y colores, e integrar fácilmente sus medios para un aspecto único.

¿Puede HeyGen generar voces en off profesionales y subtítulos para vídeos?

Sí, HeyGen ofrece voces en off profesionales para mejorar los vídeos de productos y genera automáticamente subtítulos precisos. Nuestra Generación de Vídeo de Extremo a Extremo asegura que tu contenido esté pulido y listo para varias plataformas, con opciones flexibles de redimensionamiento de aspecto y exportación.

¿Es HeyGen efectivo como Creador de Vídeos de Producto con IA para comercio electrónico?

HeyGen sobresale como Creador de Vídeos de Producto con IA, permitiendo a las empresas de comercio electrónico crear rápidamente anuncios de alto rendimiento y vídeos atractivos para redes sociales. Proporciona una solución integral para generar vídeos de catálogo de productos impactantes que impulsan el compromiso del cliente.

