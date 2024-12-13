Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos de anuncios
Desbloquea el poder de la generación visual impulsada por IA para crear videos de anuncios cautivadores con plantillas personalizables y compartición en redes sociales de manera fluida.
Explorar Ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba con uno de estos comandos.
Para una revelación de casting de 60 segundos, las plantillas de vídeo de casting de HeyGen ofrecen un diseño elegante y moderno adaptado para compartir en redes sociales. Ideales para agencias de casting y cazatalentos, este vídeo combina opciones de personalización con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para crear una presentación visualmente impactante. El vídeo presenta una estética limpia y minimalista con transiciones sutiles y una banda sonora instrumental suave, lo que lo hace perfecto para resaltar los talentos únicos de tu elenco.
Capta la atención de tu audiencia con un anuncio de casting de 30 segundos utilizando la herramienta de creación de vídeos de HeyGen. Diseñado para cineastas independientes y pequeñas productoras, este vídeo emplea un estilo visual audaz y dramático, realzado por la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque profesional. El uso de colores de alto contraste y movimientos de cámara dinámicos asegura que tu anuncio destaque, mientras que la música de fondo enérgica mantiene a los espectadores cautivados de principio a fin.
Anuncia tu nuevo elenco en un vídeo de 90 segundos utilizando el generador de vídeos de anuncios de HeyGen, diseñado para grandes casas de producción y redes de entretenimiento. Este vídeo presenta un estilo visual cinematográfico, con tomas amplias y música de fondo épica para crear una sensación de grandeza. La capacidad de subtítulos/leyendas de HeyGen garantiza la accesibilidad para todos los espectadores, mientras que el diseño basado en plantillas permite una personalización rápida y sencilla. Este vídeo es perfecto para causar una impresión duradera en una amplia audiencia.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
El creador de vídeos de anuncios de HeyGen potencia a los creadores con herramientas impulsadas por IA para elaborar anuncios de casting cautivadores. Con plantillas de vídeo de reparto personalizables y compartición sencilla en redes sociales, HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Quickly create captivating casting announcement videos with HeyGen's AI-driven visual generator and share them effortlessly on social media.
Inspira y eleva al público con videos motivacionales.
Use HeyGen's video effects and background music to craft inspiring casting announcements that resonate with your audience.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede el creador de videos de anuncios de HeyGen mejorar mis proyectos creativos?
El creador de vídeos de anuncios de HeyGen ofrece una variedad de opciones de personalización y plantillas de vídeo de reparto, lo que te permite crear vídeos visualmente impresionantes con facilidad. Su generador visual impulsado por IA asegura que tus proyectos se destaquen con una calidad profesional.
¿Qué características ofrece la herramienta de creación de videos de HeyGen para usuarios técnicos?
La herramienta de creación de videos de HeyGen ofrece características avanzadas como la conversión de texto a video a partir de un guion, generación de voz en off y redimensionamiento de la relación de aspecto. Estas capacidades la convierten en una opción potente para usuarios que buscan un software de edición de video integral.
¿Puedo usar HeyGen para añadir efectos de video y música de fondo?
Sí, HeyGen te permite mejorar tus videos con una variedad de efectos de video y opciones de música de fondo, asegurando que tu contenido sea atractivo y dinámico.
¿HeyGen admite compartir en redes sociales para mis videos?
Por supuesto, HeyGen facilita compartir tus vídeos en las plataformas de redes sociales, gracias a su diseño basado en plantillas y opciones de exportación sin complicaciones.