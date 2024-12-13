Crea un vídeo de introducción de elenco dramático de 45 segundos utilizando una estética elegante y oscura con animaciones de texto dinámicas y una poderosa partitura orquestal de suspense, perfecto para cineastas independientes que presentan su conjunto. Este vídeo, dirigido a presentaciones en festivales de cine y financiación de proyectos, debe utilizar la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer descripciones de personajes impactantes, mejorando la sensación profesional general de la introducción del elenco.

