Maestro Creador de Vídeos para Fortalecer Carreras con HeyGen
Impulsa el desarrollo profesional y atrae a los mejores talentos con vídeos de formación atractivos, aprovechando los avanzados avatares de AI.
Desarrolla un vídeo de formación profesional de 60 segundos para empleados internos, detallando una nueva habilidad o actualización de software. Emplea un estilo visual claro y educativo con demostraciones paso a paso y una voz en off amigable y alentadora, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción de contenido para vídeos de formación efectivos.
Produce un atractivo vídeo de 30 segundos de marca empleadora dirigido a buscadores de empleo, destacando la cultura única de tu empresa y la colaboración en equipo. Opta por una estética visual auténtica y enérgica con testimonios genuinos de empleados y una música de fondo cálida y acogedora, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular la misión de la empresa y atraer a futuros miembros del equipo.
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para la integración de nuevos empleados, presentando las políticas esenciales de la empresa y la estructura del equipo para una integración sin problemas. Adopta un enfoque visual acogedor y estructurado con gráficos limpios y una narración tranquilizadora, incorporando subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y una comunicación interna clara para equipos diversos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Expande Cursos de Desarrollo Profesional.
Crea y entrega sin esfuerzo cursos de formación completos, empoderando a los empleados con desarrollo profesional y alcanzando una audiencia más amplia.
Mejora el Reclutamiento y la Marca Empleadora.
Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales que muestren la cultura de la empresa, atraigan a los mejores talentos y fortalezcan los esfuerzos de marca empleadora.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de RRHH para reclutamiento y formación?
HeyGen permite a los profesionales de RRHH producir rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos y vídeos de formación efectivos. Con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, HeyGen ayuda a atraer a los mejores talentos y apoya el desarrollo profesional dentro de tu organización.
¿Qué capacidades hacen de HeyGen una potente plataforma de creación de vídeos?
HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos gracias a sus avanzados avatares de AI y su conversión fluida de texto a vídeo. Sus extensas plantillas de vídeo y subtítulos automáticos reducen significativamente el tiempo de producción, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente para cualquier necesidad.
¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de comunicación interna y de marca empleadora?
Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos de comunicación interna y de marca empleadora que muestren la cultura de tu empresa. Sus opciones de personalización, incluyendo controles de marca, aseguran que tus vídeos reflejen consistentemente la identidad de tu marca y ayuden a atraer a los mejores talentos.
¿Qué tipo de personalización ofrece HeyGen para contenido de vídeo profesional?
HeyGen ofrece robustas características de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos. También puedes utilizar una diversa biblioteca de medios, subtítulos automáticos y elegir entre varios formatos de aspecto para una experiencia de vídeo verdaderamente profesional y personalizada.