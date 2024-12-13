Maestro Creador de Vídeos para Fortalecer Carreras con HeyGen

Impulsa el desarrollo profesional y atrae a los mejores talentos con vídeos de formación atractivos, aprovechando los avanzados avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación profesional de 60 segundos para empleados internos, detallando una nueva habilidad o actualización de software. Emplea un estilo visual claro y educativo con demostraciones paso a paso y una voz en off amigable y alentadora, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción de contenido para vídeos de formación efectivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un atractivo vídeo de 30 segundos de marca empleadora dirigido a buscadores de empleo, destacando la cultura única de tu empresa y la colaboración en equipo. Opta por una estética visual auténtica y enérgica con testimonios genuinos de empleados y una música de fondo cálida y acogedora, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para articular la misión de la empresa y atraer a futuros miembros del equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para la integración de nuevos empleados, presentando las políticas esenciales de la empresa y la estructura del equipo para una integración sin problemas. Adopta un enfoque visual acogedor y estructurado con gráficos limpios y una narración tranquilizadora, incorporando subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y una comunicación interna clara para equipos diversos.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Fortalecer Carreras

Eleva tu desarrollo profesional y comunicación interna con vídeos atractivos que resuenen, ayudándote a fortalecer carreras en toda tu organización.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para varios casos de uso, incluyendo vídeos de reclutamiento y comunicación interna, o comienza con un lienzo en blanco para desarrollar tu mensaje único. Este paso aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar tu proyecto de manera eficiente.
2
Step 2
Crea tu Contenido con AI
Transforma tu guion en un vídeo pulido utilizando la tecnología de texto a vídeo desde guion. Crea narrativas atractivas para módulos de desarrollo profesional o actualizaciones internas cruciales simplemente escribiendo tu mensaje deseado.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Aplica controles de Marca (logo, colores) para personalizar tus vídeos, asegurando que reflejen la identidad de tu organización. Esto ayuda a fortalecer tus vídeos de marca empleadora y hace que cada mensaje sea distintivamente tuyo, fomentando una imagen de empresa consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Impacto
Finaliza tu vídeo añadiendo Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad, luego expórtalo en varios formatos optimizados para diferentes plataformas. Comparte efectivamente tus vídeos de comunicación interna para involucrar a tu audiencia e impulsar iniciativas de crecimiento profesional.

Maximiza la Efectividad de la Formación de Empleados

Utiliza vídeos potenciados por AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención en los programas de formación, fomentando el fortalecimiento continuo de carreras para los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de RRHH para reclutamiento y formación?

HeyGen permite a los profesionales de RRHH producir rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos y vídeos de formación efectivos. Con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, HeyGen ayuda a atraer a los mejores talentos y apoya el desarrollo profesional dentro de tu organización.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen una potente plataforma de creación de vídeos?

HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos gracias a sus avanzados avatares de AI y su conversión fluida de texto a vídeo. Sus extensas plantillas de vídeo y subtítulos automáticos reducen significativamente el tiempo de producción, haciendo que la creación de vídeos sea eficiente para cualquier necesidad.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de comunicación interna y de marca empleadora?

Absolutamente, HeyGen es ideal para crear vídeos de comunicación interna y de marca empleadora que muestren la cultura de tu empresa. Sus opciones de personalización, incluyendo controles de marca, aseguran que tus vídeos reflejen consistentemente la identidad de tu marca y ayuden a atraer a los mejores talentos.

¿Qué tipo de personalización ofrece HeyGen para contenido de vídeo profesional?

HeyGen ofrece robustas características de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos. También puedes utilizar una diversa biblioteca de medios, subtítulos automáticos y elegir entre varios formatos de aspecto para una experiencia de vídeo verdaderamente profesional y personalizada.

