Generador de Vídeos de Habilidades Profesionales: Formación Rápida y Fácil

Genera vídeos de formación profesional atractivos al instante con nuestras potentes capacidades de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos para nuevos miembros del equipo en proceso de incorporación, con un avatar de IA amigable y acogedor que los guíe a través de la cultura de la empresa y las tareas iniciales, acompañado de una narración cálida y clara y música de fondo motivadora, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una introducción personalizada.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos específicamente para equipos técnicos que necesiten un repaso rápido sobre un proceso o herramienta específica para la Formación Técnica, presentando un tutorial conciso y visualmente limpio con elementos de pantalla compartida y anotaciones precisas, impulsado por una voz en off directa y autoritaria, todo elaborado con el editor de estudio de HeyGen para una integración visual perfecta.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo convincente de 90 segundos diseñado para líderes y gerentes aspirantes enfocado en el Desarrollo de Empleados en habilidades blandas, con una estética sofisticada y profesional que incorpora animaciones sutiles e imágenes evocadoras, acompañado de una generación de voz en off calmada y articulada que fomenta la reflexión y el crecimiento, utilizando eficazmente la generación de voz en off de HeyGen para una narración impactante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un generador de vídeos de habilidades profesionales

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación y experiencia en vídeos dinámicos y atractivos de habilidades profesionales con avatares de IA y una interfaz fácil de usar.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de habilidades profesionales en nuestro editor de IA de texto a vídeo. Nuestra plataforma preparará automáticamente tu guion para la generación de vídeos profesionales.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Voz
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA realistas y voces en off de sonido natural para representar tu formación en habilidades profesionales. Esto da vida a tu contenido.
3
Step 3
Personaliza y Mejora tu Vídeo
Utiliza el editor de estudio intuitivo para añadir música de fondo, medios relevantes y aplicar los elementos de tu marca. Adapta tu vídeo para que coincida perfectamente con tus objetivos de aprendizaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Genera tu vídeo de habilidades profesionales de alta calidad y expórtalo en tu relación de aspecto preferida. Comparte fácilmente tus vídeos de formación atractivos con tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Profesionales Complejos

.

Transforma temas complejos como la formación técnica o de cumplimiento en vídeos claros y digeribles para una mejor comprensión profesional.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar mi proceso de creación de vídeos?

HeyGen te permite producir vídeos profesionales sin esfuerzo con su intuitivo generador de vídeos de IA. Simplemente introduce tu texto, y nuestra avanzada tecnología de texto a vídeo creará contenido atractivo, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.

¿Puedo usar avatares de IA para mejorar mis vídeos de formación?

¡Por supuesto! HeyGen te permite aprovechar diversos avatares de IA para crear vídeos de formación altamente atractivos. Personaliza los avatares e incorpora los elementos de tu marca para ofrecer experiencias de aprendizaje impactantes y memorables para el desarrollo de empleados.

¿Qué tipo de contenido de vídeo creativo puedo producir con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido de vídeo creativo para marketing, ventas y aprendizaje y desarrollo. Utiliza nuestra rica biblioteca de plantillas y sofisticadas herramientas de producción de vídeo para generar visuales impresionantes y animaciones originales con facilidad.

¿Cómo convierte HeyGen texto en vídeos profesionales?

HeyGen utiliza una avanzada IA de texto a vídeo para transformar tus guiones en vídeos pulidos generando voces en off realistas y avatares de IA sincronizados con los labios. Nuestro editor de estudio intuitivo proporciona todas las herramientas necesarias para una producción de vídeo integral, optimizando tu flujo de trabajo creativo.

