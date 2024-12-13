Potente Creador de Vídeos de Exploración de Trayectorias Profesionales

Empodera a los estudiantes para visualizar su futuro con vídeos personalizados de exploración de trayectorias profesionales, aprovechando plantillas y escenas poderosas.

407/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo conciso de 45 segundos dirigido a jóvenes profesionales que consideran un cambio de carrera, mostrando cómo sus habilidades transferibles pueden abrir nuevas oportunidades. El estilo visual y de audio debe ser limpio y profesional, destacando directamente puntos de datos clave y consejos, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para asegurar claridad e incluyendo subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo corto de 30 segundos dirigido a cualquier persona curiosa sobre campos creativos, desmitificando los mitos comunes sobre una 'identidad profesional' en arte o diseño. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y rápido con gráficos modernos y música de fondo animada, haciendo uso efectivo de las Plantillas y escenas de HeyGen y su soporte de biblioteca de medios/stock para visuales atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional profesional de 90 segundos para instituciones educativas y orientadores profesionales, destacando su programa integral de preparación profesional y los recursos profesionales disponibles. El estilo visual debe ser autoritario pero accesible, utilizando una marca clara y avatares de IA profesionales, y optimizado para varias plataformas sociales usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para llegar efectivamente a una amplia audiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Exploración de Trayectorias Profesionales

Empodera a estudiantes y profesionales para visualizar su futuro con vídeos atractivos de exploración profesional, creados fácilmente con IA.

1
Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza redactando tu guion para diversos contenidos de trayectorias profesionales o selecciona entre plantillas y escenas profesionales diseñadas para la exploración profesional para iniciar tu vídeo.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Da vida a tu vídeo seleccionando un avatar de IA para presentar la información de trayectorias profesionales, asegurando una entrega atractiva y profesional.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Voz en Off
Enriquece tus vídeos de exploración profesional con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock y añade una generación de voz en off clara para transmitir ideas clave de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Ideas
Finaliza tus vídeos atractivos para exploraciones de trayectorias profesionales, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu contenido para varias plataformas y audiencias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Ideas de Trayectorias Profesionales en Redes Sociales

.

Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para difundir ampliamente ideas y recursos de exploración profesional.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos atractivos de exploración profesional?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de exploración profesional de alta calidad transformando guiones en contenido dinámico usando avatares de IA realistas y tecnología de texto a vídeo sin interrupciones. Utiliza una variedad de plantillas profesionales para guiar a los espectadores a través de diversas trayectorias profesionales con claridad e impacto.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir contenido profesional de trayectorias profesionales rápidamente?

HeyGen proporciona características avanzadas como generación automática de voz en off y subtítulos precisos, asegurando que tu contenido de trayectorias profesionales sea accesible y profesional. También puedes aplicar tu identidad de marca única con controles de marca completos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para crear vídeos de carrera impactantes mejorados con IA.

¿Puede HeyGen ayudar a educadores o consejeros a desarrollar programas de preparación profesional para estudiantes?

Absolutamente. HeyGen es una herramienta invaluable para crear recursos profesionales atractivos que apoyan a los estudiantes en la toma de decisiones informadas sobre su carrera y en la comprensión de habilidades transferibles. Su biblioteca de medios y capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto permiten la creación de contenido versátil adecuado para cualquier programa de preparación profesional.

¿Cómo asiste la plataforma impulsada por IA de HeyGen en la generación de vídeos de exploración de trayectorias profesionales?

HeyGen funciona como un Generador de Trayectorias Profesionales impulsado por IA, permitiéndote transformar rápidamente información compleja en vídeos cautivadores de exploración de trayectorias profesionales. Con solo un guion, nuestra plataforma genera avatares de IA realistas y voces en off naturales, ayudando a las personas a comprender mejor su potencial identidad profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo