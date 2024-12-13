Creador de Vídeos Destacados: Crea Vídeos Atractivos

Crea vídeos destacados profesionales para YouTube e Instagram con facilidad. Accede a nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para posibilidades creativas infinitas.

Crea un vídeo introductorio de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas nuevos en la creación de contenido, mostrando lo fácil que es producir vídeos profesionales. El estilo visual debe ser limpio y sencillo, con grabaciones de pantalla de la interfaz de HeyGen, complementadas con música de fondo animada y una voz en off profesional explicando los pasos. Destaca la conveniencia de usar las "Plantillas y escenas" de HeyGen para comenzar rápidamente con un "editor de vídeo en línea", transformando la edición compleja en un proceso simple y guiado.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a profesionales de marketing que buscan herramientas eficientes de producción de vídeo. Este vídeo debe adoptar una estética moderna y elegante, utilizando texto dinámico en pantalla y un avatar de AI confiado para explicar cómo aprovechar los "avatares de AI" de HeyGen para crear contenido de marketing atractivo. El audio debe ser directo e informativo, demostrando cómo un "creador de vídeos de AI" simplifica los flujos de trabajo de edición de vídeo complejos, ahorrando tiempo y recursos para los lanzamientos de campañas.
Produce un "vídeo destacado" cautivador de 2 minutos para gestores de productos que anuncian nuevas características o organizadores de eventos que promueven una próxima cumbre virtual. La presentación visual debe ser enérgica y atractiva, empleando transiciones cinematográficas y gráficos vibrantes, con una banda sonora musical inspiradora. Es crucial que el vídeo incorpore "Subtítulos/captions" precisos y elegantes para maximizar la accesibilidad e impacto, demostrando cómo las capacidades completas del "editor de vídeo" de HeyGen pueden enfocar un producto o evento para una amplia audiencia.
Diseña un tutorial rápido de 45 segundos para gestores de redes sociales e influencers, ilustrando cómo optimizar contenido para varias plataformas. El estilo visual y de audio debe ser moderno y vibrante, con cortes rápidos, música de fondo popular y ejemplos de diferentes proporciones de aspecto. Enfatiza la función de "Redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto" de HeyGen, mostrando lo fácil que es adaptar un solo vídeo para plataformas de "vídeo en redes sociales" como Instagram Stories o YouTube Shorts, facilitando la publicación multiplataforma.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Destacados

Crea sin esfuerzo vídeos destacados cautivadores con el editor potenciado por AI de HeyGen, transformando tus ideas en contenido profesional en minutos.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo destacado con una base pulida.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Sube tus clips o selecciona de la extensa biblioteca de stock para presentar tu vídeo destacado, haciéndolo verdaderamente único a tu visión.
3
Step 3
Mejora con Herramientas de AI
Aprovecha las herramientas potenciadas por AI para generar una voz en off profesional o subtítulos precisos, elevando el impacto de tu vídeo destacado.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varias proporciones de aspecto, listo para compartir en YouTube, Instagram o cualquier plataforma de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de AI convincentes para destacar experiencias positivas de clientes y generar confianza con clientes potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen es un Editor de Vídeos Potenciado por AI que simplifica la creación de vídeos permitiéndote generar texto a vídeo a partir de guiones, completo con voz en off profesional y avatares de AI. Este editor de vídeo en línea hace que producir contenido de alta calidad sea eficiente.

¿Puedo personalizar mis proyectos de vídeos destacados en HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece un robusto editor de vídeo en línea con varias plantillas y escenas para comenzar, junto con controles completos de marca para tu logo y colores. Puedes aplicar fácilmente efectos de vídeo únicos para que tu vídeo en redes sociales destaque.

¿Qué recursos de medios y opciones de exportación ofrece HeyGen?

HeyGen integra una biblioteca de stock completa y permite subir tus propios medios, convirtiéndolo en un editor de vídeo versátil. Puedes exportar fácilmente tus vídeos terminados en varias proporciones de aspecto, optimizados para plataformas como YouTube e Instagram.

¿Incluye HeyGen herramientas avanzadas de edición con AI para proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen incorpora herramientas avanzadas de edición con AI, incluyendo un generador de subtítulos de AI para subtítulos automáticos. Este Editor de Vídeos Potenciado por AI optimiza tu flujo de trabajo, asegurando que la creación de vídeos sea tanto eficiente como accesible.

