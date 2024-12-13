Creador de Vídeos de Destacados de Candidatos: Atrae Talento de Primera Rápidamente

Atrae talento de primera y muestra la cultura de tu empresa con vídeos atractivos de destacados de empleados, aprovechando la poderosa tecnología de texto a vídeo.

Crea un vídeo de 30 segundos destacando a un nuevo miembro del equipo, centrándote en sus experiencias iniciales y por qué se unieron. Este vídeo debe dirigirse a posibles candidatos interesados en nuestra empresa, con un estilo visual animado y escenas de fondo vibrantes de nuestra oficina, acompañado de un tono de audio amigable y acogedor. Utiliza los "Templates & scenes" de HeyGen para configurar rápidamente un marco visual profesional y atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de reclutamiento de 45 segundos que muestre el crecimiento profesional de un empleado existente dentro de la empresa, destacando su trayectoria y pasión por su rol. Dirigido a solicitantes de empleo y profesionales del sector, el vídeo debe adoptar un estilo visual inspirador con animaciones de texto dinámicas y una "Generación de voz en off" motivacional utilizando la IA de HeyGen. Esto creará vídeos de reclutamiento convincentes que ilustren las oportunidades de desarrollo profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos destacando a un empleado donde un avatar de IA responde preguntas frecuentes de los candidatos sobre la cultura de la empresa y la vida laboral diaria. Dirigido a candidatos en proceso de entrevista, el vídeo necesita un estilo visual claro e informativo con preguntas en pantalla nítidas y una entrega de audio auténtica pero profesional. Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para dar una cara creíble y accesible a las consultas comunes de los candidatos, haciendo tu contenido más atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de reclutamiento de 30 segundos para redes sociales ofreciendo un vistazo de 'un día en la vida' de un puesto de nivel inicial, diseñado para atraer a candidatos que navegan por plataformas como Instagram o TikTok. Este vídeo corto e impactante debe presentar un estilo visual rápido y atractivo con cortes rápidos entre varias tareas laborales y "Subtítulos/captions" relevantes para transmitir información clave sin sonido. Asegura una presentación óptima en dispositivos móviles utilizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para varias plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Destacados de Candidatos

Crea sin esfuerzo vídeos de reclutamiento profesionales y atractivos para mostrar a tu equipo y atraer talento de primera con nuestro creador de vídeos de IA, simplificando todo el proceso de edición de vídeo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza con un Guion
Elige entre diversas plantillas de vídeo o introduce tu guion para generar escenas iniciales para vídeos de reclutamiento atractivos.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Mejora tu mensaje añadiendo avatares de IA atractivos o aprovechando las capacidades de texto a vídeo, dando vida a tus vídeos de destacados de candidatos.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Asegura la consistencia de la marca en todo el contenido aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, y genera automáticamente subtítulos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Descarga tu vídeo de destacados de candidatos completado en varios formatos de relación de aspecto, optimizado para tus campañas de reclutamiento y esfuerzos de reclutamiento en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra las Trayectorias de Empleados y Candidatos

.

Desarrolla vídeos inspiradores de destacados de empleados y testimonios de candidatos para humanizar tu marca y mostrar auténticamente la cultura de tu empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de reclutamiento atractivos y profesionales?

HeyGen actúa como un motor creativo, transformando tus vídeos de reclutamiento con facilidad. Utilizando capacidades de texto a vídeo y diversos avatares de IA, puedes generar rápidamente vídeos atractivos y profesionales a partir de un guion simple, aprovechando plantillas de vídeo personalizables para mostrar la cultura de tu empresa.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de destacados de empleados para diferentes plataformas?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos y redimensionamiento de relación de aspecto, permitiéndote adaptar tus vídeos de destacados de empleados para varias plataformas de reclutamiento en redes sociales. Esto asegura que tu contenido siempre se vea profesional y acorde a la marca, atrayendo talento de primera de manera efectiva.

¿Qué características ofrece HeyGen como creador de vídeos de IA para vídeos de destacados de candidatos?

HeyGen, como un creador de vídeos de IA líder, ofrece características avanzadas como avatares de IA realistas, voz en off precisa de IA y subtítulos automatizados para vídeos de destacados de candidatos atractivos. Sus herramientas fáciles de usar se integran perfectamente con tu biblioteca de medios, simplificando el proceso de edición de vídeo.

¿Es HeyGen una herramienta fácil de usar para generar vídeos de campañas de reclutamiento?

Absolutamente. HeyGen está diseñado con herramientas fáciles de usar, haciendo increíblemente simple crear vídeos para tus campañas de reclutamiento sin un proceso de edición de vídeo complejo. Puedes generar sin esfuerzo vídeos atractivos que atraigan candidatos y mejoren tu marca empleadora.

