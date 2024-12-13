Creador de Vídeos de Destacados de Candidatos: Atrae Talento de Primera Rápidamente
Atrae talento de primera y muestra la cultura de tu empresa con vídeos atractivos de destacados de empleados, aprovechando la poderosa tecnología de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de reclutamiento de 45 segundos que muestre el crecimiento profesional de un empleado existente dentro de la empresa, destacando su trayectoria y pasión por su rol. Dirigido a solicitantes de empleo y profesionales del sector, el vídeo debe adoptar un estilo visual inspirador con animaciones de texto dinámicas y una "Generación de voz en off" motivacional utilizando la IA de HeyGen. Esto creará vídeos de reclutamiento convincentes que ilustren las oportunidades de desarrollo profesional.
Produce un vídeo de 60 segundos destacando a un empleado donde un avatar de IA responde preguntas frecuentes de los candidatos sobre la cultura de la empresa y la vida laboral diaria. Dirigido a candidatos en proceso de entrevista, el vídeo necesita un estilo visual claro e informativo con preguntas en pantalla nítidas y una entrega de audio auténtica pero profesional. Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para dar una cara creíble y accesible a las consultas comunes de los candidatos, haciendo tu contenido más atractivo.
Crea un vídeo de reclutamiento de 30 segundos para redes sociales ofreciendo un vistazo de 'un día en la vida' de un puesto de nivel inicial, diseñado para atraer a candidatos que navegan por plataformas como Instagram o TikTok. Este vídeo corto e impactante debe presentar un estilo visual rápido y atractivo con cortes rápidos entre varias tareas laborales y "Subtítulos/captions" relevantes para transmitir información clave sin sonido. Asegura una presentación óptima en dispositivos móviles utilizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de reclutamiento convincentes y anuncios de destacados de candidatos con IA, mejorando significativamente tu capacidad para atraer talento de primera.
Contenido de Reclutamiento Social Atractivo.
Crea y comparte sin esfuerzo vídeos dinámicos de destacados de candidatos y campañas de reclutamiento para redes sociales, mejorando el compromiso y alcance de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de reclutamiento atractivos y profesionales?
HeyGen actúa como un motor creativo, transformando tus vídeos de reclutamiento con facilidad. Utilizando capacidades de texto a vídeo y diversos avatares de IA, puedes generar rápidamente vídeos atractivos y profesionales a partir de un guion simple, aprovechando plantillas de vídeo personalizables para mostrar la cultura de tu empresa.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos de destacados de empleados para diferentes plataformas?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos y redimensionamiento de relación de aspecto, permitiéndote adaptar tus vídeos de destacados de empleados para varias plataformas de reclutamiento en redes sociales. Esto asegura que tu contenido siempre se vea profesional y acorde a la marca, atrayendo talento de primera de manera efectiva.
¿Qué características ofrece HeyGen como creador de vídeos de IA para vídeos de destacados de candidatos?
HeyGen, como un creador de vídeos de IA líder, ofrece características avanzadas como avatares de IA realistas, voz en off precisa de IA y subtítulos automatizados para vídeos de destacados de candidatos atractivos. Sus herramientas fáciles de usar se integran perfectamente con tu biblioteca de medios, simplificando el proceso de edición de vídeo.
¿Es HeyGen una herramienta fácil de usar para generar vídeos de campañas de reclutamiento?
Absolutamente. HeyGen está diseñado con herramientas fáciles de usar, haciendo increíblemente simple crear vídeos para tus campañas de reclutamiento sin un proceso de edición de vídeo complejo. Puedes generar sin esfuerzo vídeos atractivos que atraigan candidatos y mejoren tu marca empleadora.