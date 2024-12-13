Creador de Vídeos de Experiencia del Candidato: Eleva tu Contratación
Humaniza tus comunicaciones con candidatos y agiliza tu proceso de contratación usando avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para gerentes de contratación y equipos de RRHH, ilustrando cómo la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen ayuda dramáticamente a agilizar tu proceso de contratación. El estilo visual debe ser dinámico y positivo, utilizando plantillas y escenas vibrantes para mostrar la rápida generación de contenido, complementado con una pista musical animada y una narración clara y concisa que demuestre la rapidez y facilidad de convertir guiones en vídeos de reclutamiento profesionales.
Produce un vídeo tutorial de 45 segundos dirigido a especialistas en adquisición de talento y profesionales de RRHH, demostrando el uso efectivo de la función de Subtítulos/captions de HeyGen para aumentar el compromiso de los candidatos en mensajes de vídeo pregrabados. El estilo visual y de audio debe ser amigable y accesible, con texto claro en pantalla destacando información clave, complementado con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando que tus mensajes sean inclusivos y fácilmente entendidos por todos los candidatos.
Concibe un vídeo de exhibición de 2 minutos dirigido a especialistas en marketing y branding de empleadores, destacando cómo el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen empodera la creación de contenido versátil de branding de empleador. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y pulido, con transiciones dinámicas entre diferentes relaciones de aspecto y mostrando elementos de branding personalizables de varias plantillas y escenas, acompañado de música de fondo enérgica y una voz en off profesional explicando cómo adaptar contenido para diversas plataformas sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales para Reclutamiento.
Crea rápidamente contenido de vídeo convincente para redes sociales para mostrar el branding de empleador y atraer talento diverso de manera efectiva.
Crea Anuncios de Reclutamiento de Alto Rendimiento con IA.
Produce anuncios de vídeo impactantes para publicaciones de empleo y campañas de reclutamiento, aumentando el alcance y las aplicaciones de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de reclutamiento con IA?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de creación de vídeos con IA para transformar texto en contenido de vídeo atractivo, con avatares de IA realistas y voces en off. Esto permite a los profesionales de RRHH generar rápidamente vídeos de reclutamiento de alta calidad, agilizando el proceso de contratación con capacidades de Texto a vídeo desde guion.
¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de RRHH existentes para mejorar la comunicación con los candidatos?
Sí, HeyGen está diseñado para soportar una integración ATS sin problemas con varios sistemas de seguimiento de candidatos, permitiendo mensajes de vídeo automatizados y personalizados a lo largo del viaje del candidato. Esto ayuda a humanizar tus comunicaciones con candidatos y optimizar el proceso de contratación en general.
¿Qué controles de branding ofrece HeyGen para vídeos de branding de empleador consistentes?
HeyGen proporciona amplios controles de branding personalizables, permitiendo a los usuarios incorporar el logo de su empresa, colores y elementos visuales específicos en sus vídeos de reclutamiento. Utilizar nuestras Plantillas y escenas asegura que cada vídeo refuerce efectivamente tu marca de empleador única y cultura de empresa.
¿HeyGen proporciona herramientas para analizar la efectividad del contenido de vídeo de reclutamiento?
Sí, HeyGen incluye un panel de análisis de vídeo integral que rastrea métricas clave para tus vídeos de reclutamiento. Esto permite a los profesionales de RRHH obtener valiosos insights impulsados por IA sobre el compromiso de los candidatos y tomar decisiones basadas en datos para agilizar tus esfuerzos de contratación.