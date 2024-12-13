Creador de Vídeos de Actualización del Campus: Noticias Escolares Fáciles con AI

Simplifica la comunicación del campus y atrae a tu audiencia con actualizaciones de vídeo dinámicas, convirtiendo texto a vídeo desde un guion sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recorrido virtual por el campus de 45 segundos diseñado para estudiantes potenciales y sus padres, con un estilo atractivo, acogedor y visualmente atractivo con música de fondo inspiradora. Muestra las instalaciones clave y aspectos de la vida estudiantil utilizando avatares AI para guiar a los espectadores por diferentes ubicaciones, mejorando tus esfuerzos de reclutamiento estudiantil.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización de redes sociales de 60 segundos para exalumnos y la comunidad local, empleando un estilo visual nostálgico, celebratorio y conmovedor con música motivacional. Comparte historias de éxito recientes o eventos próximos para exalumnos, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque personal a tus vídeos de marketing escolar.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos para organizadores de eventos del campus y líderes de clubes, apuntando a un estilo visual dinámico, enérgico y moderno con una voz clara y concisa. Este vídeo debe detallar nuevas políticas o recursos disponibles para una comunicación efectiva en el campus, asegurando accesibilidad al incluir subtítulos/captions creados con HeyGen para un mayor alcance en tu proceso de creación de vídeos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización del Campus

Crea sin esfuerzo vídeos de actualización del campus atractivos con AI, simplificando la comunicación y manteniendo a tu comunidad informada y conectada.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tu actualización del campus. Pega tu guion en la plataforma para aprovechar nuestras capacidades de **Texto a vídeo desde guion**, transformando texto en contenido hablado atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una amplia gama de **avatares AI** realistas para transmitir tu mensaje. Estos presentadores virtuales añaden un toque profesional a tus anuncios del campus.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu actualización con la identidad única de tu institución. Utiliza **Controles de marca (logotipo, colores)** para aplicar tus **Elementos de marca** y asegurar la consistencia, reforzando la imagen de tu escuela.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Tu actualización del campus está lista. Usa **Redimensionamiento de proporciones y exportaciones** para preparar tu vídeo para cualquier plataforma, facilitando el **Compartir vídeo** a través de tus canales y atraer a tu comunidad.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos Dinámicos de Marketing y Reclutamiento Escolar

Crea vídeos de marketing de alto impacto para el reclutamiento estudiantil y la promoción escolar, alcanzando efectivamente a estudiantes potenciales y familias.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de actualización del campus?

HeyGen permite a las instituciones educativas crear vídeos de actualización del campus atractivos sin esfuerzo utilizando la generación avanzada de vídeos AI. Nuestra plataforma cuenta con plantillas listas para usar y avatares AI, transformando guiones en vídeos profesionales para una comunicación efectiva en el campus y actualizaciones en redes sociales.

¿Ofrece HeyGen avatares AI para contenido educativo en vídeo?

Sí, HeyGen proporciona una selección diversa de avatares AI que pueden actuar como presentadores virtuales para tu contenido educativo en vídeo. Puedes personalizar sus voces y utilizarlos para crear vídeos de marketing escolar o campañas de reclutamiento estudiantil de manera eficiente.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos eficiente para escuelas?

HeyGen ofrece características poderosas como la conversión de texto a vídeo desde un guion, subtítulos automáticos y generación de voz en off para agilizar la creación de vídeos. Su editor de vídeo intuitivo y su rica biblioteca de medios, combinados con capacidades de grabación de pantalla, lo convierten en un creador de vídeos ideal para varios proyectos escolares.

¿Puedo personalizar y compartir vídeos universitarios creados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos universitarios con controles de marca como logotipos y colores, además de plantillas dinámicas. Puedes ajustar fácilmente las proporciones para diferentes plataformas y exportar tus creaciones para compartirlas ampliamente, perfecto para actualizaciones en redes sociales o recorridos por el campus.

