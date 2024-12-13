Creador de Vídeos de Actualización del Campus: Noticias Escolares Fáciles con AI
Simplifica la comunicación del campus y atrae a tu audiencia con actualizaciones de vídeo dinámicas, convirtiendo texto a vídeo desde un guion sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de recorrido virtual por el campus de 45 segundos diseñado para estudiantes potenciales y sus padres, con un estilo atractivo, acogedor y visualmente atractivo con música de fondo inspiradora. Muestra las instalaciones clave y aspectos de la vida estudiantil utilizando avatares AI para guiar a los espectadores por diferentes ubicaciones, mejorando tus esfuerzos de reclutamiento estudiantil.
Produce un vídeo de actualización de redes sociales de 60 segundos para exalumnos y la comunidad local, empleando un estilo visual nostálgico, celebratorio y conmovedor con música motivacional. Comparte historias de éxito recientes o eventos próximos para exalumnos, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque personal a tus vídeos de marketing escolar.
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos para organizadores de eventos del campus y líderes de clubes, apuntando a un estilo visual dinámico, enérgico y moderno con una voz clara y concisa. Este vídeo debe detallar nuevas políticas o recursos disponibles para una comunicación efectiva en el campus, asegurando accesibilidad al incluir subtítulos/captions creados con HeyGen para un mayor alcance en tu proceso de creación de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Actualizaciones Atractivas para Redes Sociales del Campus.
Produce rápidamente actualizaciones de vídeo cautivadoras para redes sociales para mantener a la comunidad del campus informada y comprometida.
Destaca Logros de Estudiantes y Exalumnos.
Genera historias de vídeo convincentes para mostrar los éxitos de los estudiantes y los logros de los exalumnos, inspirando a la comunidad universitaria en general.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de actualización del campus?
HeyGen permite a las instituciones educativas crear vídeos de actualización del campus atractivos sin esfuerzo utilizando la generación avanzada de vídeos AI. Nuestra plataforma cuenta con plantillas listas para usar y avatares AI, transformando guiones en vídeos profesionales para una comunicación efectiva en el campus y actualizaciones en redes sociales.
¿Ofrece HeyGen avatares AI para contenido educativo en vídeo?
Sí, HeyGen proporciona una selección diversa de avatares AI que pueden actuar como presentadores virtuales para tu contenido educativo en vídeo. Puedes personalizar sus voces y utilizarlos para crear vídeos de marketing escolar o campañas de reclutamiento estudiantil de manera eficiente.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos eficiente para escuelas?
HeyGen ofrece características poderosas como la conversión de texto a vídeo desde un guion, subtítulos automáticos y generación de voz en off para agilizar la creación de vídeos. Su editor de vídeo intuitivo y su rica biblioteca de medios, combinados con capacidades de grabación de pantalla, lo convierten en un creador de vídeos ideal para varios proyectos escolares.
¿Puedo personalizar y compartir vídeos universitarios creados con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos universitarios con controles de marca como logotipos y colores, además de plantillas dinámicas. Puedes ajustar fácilmente las proporciones para diferentes plataformas y exportar tus creaciones para compartirlas ampliamente, perfecto para actualizaciones en redes sociales o recorridos por el campus.