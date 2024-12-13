Generador de Videos de Actualización del Campus: Optimiza tus Comunicaciones

Produce rápidamente videos dinámicos de recorridos por el campus y testimonios de estudiantes usando avatares de IA para cautivar a tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video invitante de 45 segundos dirigido a futuros estudiantes y sus familias, destacando un nuevo departamento académico o investigación innovadora. El estilo visual y de audio debe ser profesional e inspirador, con gráficos limpios y una banda sonora sofisticada. Aprovecha la funcionalidad de HeyGen "Texto a video desde guion" para transformar fácilmente información detallada en una presentación pulida de "creador de videos universitarios".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video atractivo de 60 segundos con testimonios de estudiantes, diseñado para atraer a estudiantes de secundaria que buscan una experiencia universitaria relatable. La estética debe ser auténtica y cálida, utilizando iluminación natural y voces genuinas de estudiantes complementadas por una banda sonora suave y alentadora. Incorpora los "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar accesibilidad y mejorar el compromiso para esta salida del "generador de videos de IA".
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video promocional dinámico de 30 segundos para una iniciativa de bienestar en todo el campus, dirigido a toda la comunidad del campus y residentes locales. La presentación visual y de audio debe ser animada y moderna, con cortes rápidos, música inspiradora y mensajes claros y concisos. Optimiza la salida para varias plataformas utilizando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, convirtiéndolo en una herramienta efectiva para cualquier campaña de "Generador de Videos Académicos".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Actualización del Campus

Transforma rápidamente texto en actualizaciones de video atractivas para tu comunidad universitaria. Comparte sin esfuerzo noticias del campus, eventos y anuncios con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Transforma tus noticias o anuncios del campus en un guion de video atractivo. Aprovecha el poder de un generador de texto a video para dar vida a tus palabras al instante.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tu universidad. También puedes subir tus propios medios o utilizar plantillas de video preconstruidas para una experiencia visual atractiva.
3
Step 3
Personaliza tus Visuales
Mejora tu video con Personalización de Marca, incluyendo el logo y colores de tu universidad. Añade elementos dinámicos y subtítulos generados automáticamente para asegurar accesibilidad e impacto.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu video de actualización del campus. Utiliza características como el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu contenido para varias plataformas, haciendo que compartir sea rápido y eficiente en todos los canales de tu universidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Capacitación y Orientación en el Campus

.

Aumenta el compromiso y la retención de conocimiento para el personal y los estudiantes con videos de capacitación interactivos impulsados por IA y materiales de orientación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen potenciar el contenido creativo de video para universidades?

HeyGen permite a las instituciones académicas desarrollar contenido visualmente impactante utilizando una amplia gama de plantillas de video personalizables y avatares de IA realistas. Nuestra plataforma permite una fuerte Personalización de Marca, asegurando que todos los videos se alineen con la estética de tu universidad.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen como generador de videos de IA para la educación?

HeyGen es un potente generador de videos de IA que optimiza la creación de contenido para necesidades académicas, transformando guiones en videos profesionales con diversas voces de IA. Esta eficiencia permite a las universidades producir rápidamente videos de actualización del campus y materiales de cursos en línea de alta calidad.

¿HeyGen admite la creación de videos dinámicos de recorridos por el campus o testimonios de estudiantes?

Absolutamente, HeyGen es perfecto para generar recorridos dinámicos por el campus y testimonios auténticos de estudiantes con facilidad. Utiliza nuestras herramientas intuitivas de edición de video y biblioteca de medios para incorporar visuales y narrativas atractivas.

¿Cómo facilita HeyGen la generación eficiente de videos académicos a partir de texto?

HeyGen simplifica la creación de videos académicos permitiéndote transformar texto en video fácilmente con generación avanzada de voz de IA y subtítulos automáticos. Esta característica es ideal para producir contenido atractivo de "creador de videos universitarios", desde conferencias hasta materiales promocionales.

