Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una experiencia de Creador de Vídeo de Resumen de Visita al Campus de 60 segundos, específicamente dirigida a estudiantes de penúltimo y último año de secundaria ansiosos por entender la cultura del campus y la vida estudiantil. Este vídeo debe adoptar un estilo documental auténtico y enérgico, presentando voces reales de estudiantes y mostrando actividades animadas en el campus, apoyado por pistas de fondo vibrantes y populares. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar diversas perspectivas estudiantiles, ofreciendo una visión genuina de las experiencias diarias en la universidad y potenciando los esfuerzos de Reclutamiento Estudiantil.
Se debe producir un Vídeo de Marketing Escolar informativo de 30 segundos, centrado en un departamento académico específico y dirigido a estudiantes potenciales interesados profundamente en ese campo de estudio particular dentro de la Educación Superior. La estética visual debe ser elegante y profesional, destacando instalaciones de última generación y experiencias de aprendizaje práctico, complementado por una sofisticada e inspiradora partitura orquestal. La capacidad de generación de voz en off de HeyGen proporcionará una narración profesional, guiando a los espectadores a través de las ofertas únicas del programa y la excelencia académica.
Para una amplia audiencia en redes sociales, se necesita crear un anuncio conciso de 30 segundos que funcione como un fragmento de Tour Virtual, diseñado para captar la atención y generar un rápido compromiso para la universidad. Este vídeo debe ser visualmente atractivo y de ritmo rápido, incorporando visuales de tendencia y música popular y pegajosa que resuene con un público más joven. Para asegurar la accesibilidad e impacto incluso sin sonido, el contenido debe presentar crucialmente subtítulos/captions prominentes en pantalla, que pueden añadirse fácilmente con la función de subtítulos/captions de HeyGen, optimizándolo para plataformas de Contenido en Redes Sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Recorridos Virtuales Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente recorridos virtuales dinámicos y vídeos de reclutamiento para captar la atención de estudiantes potenciales en plataformas sociales.
Crea Vídeos y Anuncios de Reclutamiento de Alto Impacto.
Produce vídeos y anuncios de reclutamiento profesionales impulsados por AI para atraer y convertir efectivamente a estudiantes potenciales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos atractivos de recorridos por el campus?
HeyGen actúa como un potente "generador de vídeos de recorridos por el campus", permitiéndote producir sin esfuerzo "recorridos virtuales" y "vídeos de reclutamiento" profesionales. Con "plantillas personalizables" y elementos intuitivos de "arrastrar y soltar", puedes construir rápidamente contenido cautivador para el "Reclutamiento Estudiantil" en "Educación Superior".
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de marketing escolar impactantes?
HeyGen proporciona avanzadas "herramientas de edición de vídeo AI" para crear "Vídeos de Marketing Escolar" impactantes. Puedes aprovechar "avatares de AI" y "generación de voz en off" para presentar tu mensaje claramente, asegurando que se incluyan "subtítulos" profesionales para accesibilidad y mayor alcance.
¿Puede HeyGen convertir texto en vídeos de recorridos virtuales de alta calidad?
Absolutamente, la capacidad de "texto a vídeo" de HeyGen te permite transformar guiones simples en impresionantes "vídeos generados por AI" para "Recorridos Virtuales". Puedes integrar elementos de una completa "biblioteca de stock" para añadir "visuales cinematográficos" y audio sincronizado, haciendo que tus "vídeos de recorridos por el campus" sean verdaderamente inmersivos.
¿Cómo apoya HeyGen un fuerte branding en contenido educativo?
HeyGen ofrece robustos "controles de branding" que te permiten incorporar el logo, colores y fuentes de tu institución directamente en tu "Contenido en Redes Sociales" y "Vídeos de Marketing Escolar". Con plantillas fácilmente "personalizables" y opciones para "gráficos" y "filtros", puedes mantener una identidad de marca consistente y profesional en todas tus comunicaciones en vídeo.