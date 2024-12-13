Generador de Vídeos de Orientación de Campus para Bienvenidas Fáciles a Estudiantes

Crea vídeos de orientación de campus atractivos rápidamente, ahorrando tiempo y recursos con potentes herramientas de texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación profesional e informativo de 60 segundos para nuevos profesores y personal, empleando un estilo visual limpio con narración clara generada a través de texto a vídeo desde el guion, para introducir las políticas esenciales de la universidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento estudiantil de 30 segundos, inspirador y dinámico, dirigido a futuros estudiantes y sus padres, mostrando los aspectos destacados del campus con un toque cinematográfico y música de fondo, aprovechando la extensa biblioteca de medios para obtener metraje de archivo convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una actualización rápida y vibrante de 15 segundos sobre eventos del campus, dirigida a los estudiantes actuales, utilizando un estilo visual amigable y atractivo, construido eficientemente con diversas plantillas y escenas para captar la atención al instante.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Orientación de Campus

Crea fácilmente vídeos de orientación de campus atractivos e informativos con AI, optimizando tu proceso de incorporación de estudiantes.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo prediseñada de nuestra biblioteca, creada específicamente para contenido educativo, o pega tu guion para aprovechar la conversión de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Medios
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de AI atractivo para presentar tu contenido. Enriquece aún más las escenas con visuales relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de la marca utilizando nuestros controles de marca para incorporar fácilmente tus logotipos institucionales y paletas de colores específicas, alineando el vídeo con la identidad de tu campus.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Orientación de Campus
Una vez finalizado tu vídeo, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto, asegurando que esté perfectamente optimizado para su distribución en todas tus plataformas objetivo para llegar a nuevos estudiantes.

Casos de Uso

Inspira a los Nuevos Estudiantes con Vídeos de Bienvenida

Crea vídeos atractivos y motivadores para dar la bienvenida a los estudiantes entrantes, fomentando un comienzo positivo e inspirador en su experiencia universitaria.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación de campus?

HeyGen es una plataforma de vídeo AI intuitiva que permite la generación eficiente de vídeos de orientación de campus atractivos. Con características como avatares de AI y conversión de texto a vídeo, puedes transformar guiones en presentaciones profesionales rápidamente, ideal para recorridos por el campus o dar la bienvenida a nuevos estudiantes.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para la producción de vídeos de formación?

HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos de formación al permitirte convertir materiales existentes como PowerPoints en vídeos con facilidad. Esta potente plataforma de vídeo AI ayuda a lograr un ahorro de costos sustancial y asegura una calidad consistente en todo tu contenido educativo.

¿Puedo personalizar mis vídeos con la marca de mi institución usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo, colores y otros elementos de marca en tus vídeos. También puedes aprovechar plantillas de vídeo profesionales y una rica biblioteca de medios para mantener una identidad institucional consistente sin esfuerzo.

¿HeyGen soporta funciones avanzadas como avatares de AI y locuciones en varios idiomas?

Sí, HeyGen empodera a los usuarios con avatares de AI realistas y capacidades avanzadas de generación de locuciones, incluyendo opciones para localizar contenido de formación para audiencias diversas. Esto lo convierte en una plataforma de vídeo AI versátil para alcance global y accesibilidad.

