Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un video dinámico de 45 segundos para presentar un nuevo concepto del equipo de marketing, dirigido a los ejecutivos interesados. El video debe emplear un estilo visual enérgico con música contemporánea, utilizando las capacidades de texto a video desde guion y generación de voz en off de HeyGen para articular la visión claramente.
Produce una actualización concisa de 30 segundos del creador de presentaciones en video para los miembros del equipo interno, con un avatar de IA amigable pero profesional. El estilo visual debe ser claro e informativo, complementado por un audio directo, con los subtítulos/captions de HeyGen asegurando que se entiendan todos los puntos clave.
Diseña un video profesional pulido de 90 segundos para clientes potenciales que consideren un nuevo servicio. Este video debe transmitir confianza con un estilo visual orientado a soluciones y música de fondo tranquila, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para contar una narrativa colaborativa convincente en video.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Campañas de Presentación de Alto Impacto.
Genera rápidamente videos de presentación y anuncios atractivos y profesionales con IA para promover eficazmente tu campaña y captar la atención.
Fortalece las Presentaciones con Historias de Éxito.
Produce videos atractivos impulsados por IA con testimonios de clientes para generar confianza y validar tu presentación con resultados del mundo real.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mi video de presentación?
HeyGen es un generador de videos de IA que simplifica la creación de videos de presentación profesionales. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a video desde guion para elaborar presentaciones atractivas rápidamente.
¿HeyGen ofrece plantillas para presentaciones en video?
Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar tus presentaciones en video. Esto permite una creación de contenido rápida y una narrativa colaborativa en video.
¿Qué hace de HeyGen un creador efectivo de videos de presentación de campaña?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para producir videos de alta calidad y profesionales. Con avatares realistas y generación de voz en off, puedes crear contenido atractivo para presentaciones de campaña e inversores impactantes.
¿Puedo generar videos profesionales con IA usando HeyGen?
Absolutamente. HeyGen es un generador de videos de IA que te permite transformar guiones en videos pulidos con avatares de IA y subtítulos automatizados. Esto asegura que tus presentaciones en video siempre sean de calidad de transmisión.