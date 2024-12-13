Tu Creador de Videos de Presentación de Campaña para Ideas Ganadoras

Crea presentaciones en video profesionales usando avatares de IA, convirtiendo tus ideas en historias visuales atractivas sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video dinámico de 45 segundos para presentar un nuevo concepto del equipo de marketing, dirigido a los ejecutivos interesados. El video debe emplear un estilo visual enérgico con música contemporánea, utilizando las capacidades de texto a video desde guion y generación de voz en off de HeyGen para articular la visión claramente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una actualización concisa de 30 segundos del creador de presentaciones en video para los miembros del equipo interno, con un avatar de IA amigable pero profesional. El estilo visual debe ser claro e informativo, complementado por un audio directo, con los subtítulos/captions de HeyGen asegurando que se entiendan todos los puntos clave.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video profesional pulido de 90 segundos para clientes potenciales que consideren un nuevo servicio. Este video debe transmitir confianza con un estilo visual orientado a soluciones y música de fondo tranquila, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para contar una narrativa colaborativa convincente en video.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Presentación de Campaña

Crea sin esfuerzo videos de presentación de campaña atractivos que cautiven a tu audiencia y comuniquen tu visión con claridad e impacto profesional.

1
Step 1
Crea Tu Presentación desde el Guion
Comienza convirtiendo tu guion de presentación de campaña en contenido de video atractivo utilizando la avanzada funcionalidad de Texto a video desde guion. Esto establece la base para tu presentación dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el profesionalismo y el atractivo visual de tu video seleccionando un avatar de IA realista para presentar tu mensaje. Esto añade un toque humano sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Añade Subtítulos Pulidos
Asegúrate de que tu mensaje sea accesible e impactante generando y añadiendo automáticamente subtítulos precisos. Esta función mejora la comprensión y amplía el alcance de tu audiencia para un video profesional.
4
Step 4
Exporta para Presentaciones a Inversores
Finaliza tu video de presentación de campaña y expórtalo en el formato y relación de aspecto óptimos. Prepáralo para presentaciones impactantes a inversores o cualquier plataforma, listo para causar una fuerte impresión.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Presentaciones Inspiradoras a Inversores

Elabora poderosos videos de IA motivacionales para inspirar y persuadir a potenciales inversores y partes interesadas, haciendo que tu presentación sea inolvidable.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mi video de presentación?

HeyGen es un generador de videos de IA que simplifica la creación de videos de presentación profesionales. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a video desde guion para elaborar presentaciones atractivas rápidamente.

¿HeyGen ofrece plantillas para presentaciones en video?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar tus presentaciones en video. Esto permite una creación de contenido rápida y una narrativa colaborativa en video.

¿Qué hace de HeyGen un creador efectivo de videos de presentación de campaña?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para producir videos de alta calidad y profesionales. Con avatares realistas y generación de voz en off, puedes crear contenido atractivo para presentaciones de campaña e inversores impactantes.

¿Puedo generar videos profesionales con IA usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen es un generador de videos de IA que te permite transformar guiones en videos pulidos con avatares de IA y subtítulos automatizados. Esto asegura que tus presentaciones en video siempre sean de calidad de transmisión.

