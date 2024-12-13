Creador de Vídeos de la Campaña del Mes: Impulsa el Compromiso Ahora

Crea vídeos de marketing dinámicos para tus campañas utilizando plantillas y escenas impresionantes, simplificando tu producción de vídeo mensual.

Crea un vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, diseñado para anunciar su 'campaña del mes' con un toque profesional. El estilo visual debe ser animado y moderno, utilizando colores vibrantes y transiciones elegantes, complementado con música de fondo inspiradora y enérgica. Aprovecha los "Templates & scenes" de HeyGen para ensamblar rápidamente la narrativa visual y su función de "Generación de voz en off" para transmitir un mensaje claro y entusiasta sobre los beneficios de la campaña, posicionando a HeyGen como el creador definitivo de "vídeos de marketing".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina una pieza dinámica de 45 segundos, dirigida a los responsables de marketing de comercio electrónico y gestores de redes sociales, ilustrando la creación sin esfuerzo de "contenido para redes sociales" atractivo para el lanzamiento de un nuevo producto. Visualmente, debe ser rápido y vibrante, mostrando cortes rápidos del producto en uso, acompañado de música contemporánea y de moda. Utiliza los "Avatares AI" de HeyGen para presentar las características clave de manera atractiva y la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" para transformar rápidamente el texto de marketing en una historia visual convincente, destacando a HeyGen como un potente "creador de vídeos AI".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para empresas SaaS y creadores de contenido educativo, transformando un concepto complejo en un "vídeo explicativo animado" fácilmente comprensible. El estilo visual debe ser limpio, claro y amigable, empleando animaciones y gráficos simples, acompañado de una voz AI accesible y profesional. Incorpora la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener visuales relevantes y utiliza "Subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad y reforzar los puntos clave, demostrando a HeyGen como una versátil "herramienta de creación de vídeos".
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo corto de 30 segundos atractivo para negocios minoristas y tiendas de comercio electrónico, anunciando una venta flash o promoción de temporada como un rápido "vídeo promocional". La estética visual debe ser llamativa y enérgica, utilizando superposiciones de texto audaces e imágenes festivas, acompañado de música animada y llamativa. Emplea los "Templates & scenes" de HeyGen para una producción rápida y su función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurar que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de redes sociales, mostrando la eficiencia de HeyGen como un "creador de vídeos" para todas tus campañas urgentes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de la Campaña del Mes

Produce sin esfuerzo vídeos de marketing de alta calidad y atractivos para tus campañas utilizando AI avanzada y herramientas intuitivas, amplificando tu mensaje mensual.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo de campaña o elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tu proyecto. Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar texto en escenas dinámicas.
2
Step 2
Personaliza con Avatares AI y Medios
Personaliza tu vídeo seleccionando un diverso "avatar AI" para presentar tu mensaje. También puedes enriquecer tus escenas con metraje de stock relevante, imágenes o tus propias cargas de medios.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Aplica Branding
Mejora tu vídeo de campaña con voces en off realistas utilizando la "Generación de voz en off" en múltiples idiomas. Aplica la identidad única de tu marca incorporando tu logotipo, colores específicos y fuentes a través de los controles de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Marketing
Finaliza tus "vídeos de marketing" atractivos revisando el contenido y haciendo los últimos ajustes. Utiliza las funciones de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de la plataforma para preparar tu vídeo para compartirlo inmediatamente en varias plataformas, involucrando a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos AI atractivos, construyendo confianza y credibilidad para tu campaña del mes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing con herramientas creativas?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales y "avatares AI" que permiten a los usuarios crear rápidamente "vídeos promocionales" y "contenido para redes sociales" atractivo. Su interfaz intuitiva simplifica el proceso de "herramienta de creación de vídeos" para "vídeos de marketing" impactantes.

¿Qué hace de HeyGen un eficaz creador de vídeos AI para empresas?

HeyGen aprovecha los avanzados "avatares AI" y "voces en off AI" para transformar guiones en vídeos de alta calidad, agilizando la producción de contenido. Este proceso de "creación de vídeos automatizada" ahorra tiempo y recursos, convirtiéndolo en una poderosa "herramienta de creación de vídeos" para diversas necesidades empresariales.

¿Puede HeyGen ayudar a crear demostraciones de productos de comercio electrónico o vídeos explicativos animados atractivos?

Absolutamente, HeyGen es ideal para producir dinámicas "demostraciones de productos de comercio electrónico" y "vídeos explicativos animados". Los usuarios pueden incorporar fácilmente "metraje y fotos de stock", utilizar las capacidades de "texto a vídeo desde guion" y añadir "generación de voz en off" para transmitir eficazmente las características del producto o conceptos complejos.

¿HeyGen admite la personalización específica de la marca para los vídeos?

Sí, HeyGen proporciona robustos "controles de marca", permitiendo a los usuarios incorporar sus propios logotipos, colores de marca y medios en los vídeos. Esto asegura que cada vídeo creado mantenga una identidad de marca consistente y profesional en todas las plataformas.

