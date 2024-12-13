Generador de Vídeos de Lanzamiento de Campaña: Crea Campañas Impresionantes

Impulsa tus lanzamientos de productos con un generador de vídeos de IA. Crea rápidamente vídeos acordes con la marca usando Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de lanzamiento de producto de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing, mostrando un estilo visual elegante y moderno con una voz en off enérgica y profesional. El vídeo debe resaltar las características clave de un nuevo software y aprovechar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer rápidamente una estética acorde con la marca para campañas de lanzamiento de productos efectivas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una pieza de marketing en vídeo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, con una estética visual amigable y dinámica complementada por una voz clara y accesible. El vídeo debe presentar un nuevo servicio utilizando un "avatar de IA" convincente para conectar directamente con la audiencia y explicar los beneficios, optimizando para una rápida ejecución.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo publicitario rápido de 20 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico, utilizando un estilo visualmente impactante y rápido con superposiciones de texto audaces y una voz urgente y persuasiva. Este breve vídeo de lanzamiento de campaña debe transmitir eficazmente una venta flash, aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una rápida generación de contenido y "Subtítulos/captions" para un alcance máximo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo profesional de 60 segundos para equipos de comunicación corporativa, adoptando un estilo visual autoritario y limpio con una voz segura y articulada para anunciar una nueva iniciativa de la empresa. Este resultado de calidad de estudio debe hacer un uso extensivo de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para obtener imágenes de fondo de alta calidad y "Generación de voz en off" para una narración pulida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Campaña

Produce rápidamente vídeos acordes con la marca y de calidad de estudio para tus campañas de lanzamiento de productos, transformando texto en visuales dinámicos con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Introduce tu mensaje de campaña en nuestro editor intuitivo. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion te permite transformar instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla de Marca
Elige entre nuestra diversa colección de Plantillas y escenas diseñadas específicamente para campañas de lanzamiento de productos. Personaliza los elementos para asegurar que tu vídeo esté perfectamente acorde con la marca.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Utiliza nuestra avanzada Generación de voz en off para seleccionar entre una variedad de voces de sonido natural, que coincidan perfectamente con el tono de tu vídeo de producto para un mensaje impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu resultado de calidad de estudio y exporta tu vídeo de campaña. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para cualquier plataforma de redes sociales o publicidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Aprovecha los vídeos generados por IA convincentes para resaltar el éxito de los clientes, reforzando la confianza durante tu campaña.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de lanzamiento de campaña?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de IA, permitiendo una rápida ejecución para vídeos de lanzamiento de campaña atractivos. Utiliza nuestros avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para producir rápidamente contenido de alta calidad para tus iniciativas.

¿HeyGen admite la creación de vídeos acordes con la marca con control creativo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, incluyendo logotipos y colores personalizados, junto con una extensa biblioteca de plantillas de marca. Esto asegura que tus vídeos publicitarios mantengan una calidad de estudio con visuales cinematográficos, perfectamente alineados con la identidad de tu marca para vídeos verdaderamente acordes con la marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para la creación eficiente de contenido de vídeo?

HeyGen ofrece una robusta funcionalidad de texto a vídeo, junto con un avanzado generador de voz de IA, permitiéndote transformar guiones en narrativas atractivas. Además, los subtítulos/captions automáticos mejoran la accesibilidad para todas tus necesidades de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de producto efectivos para campañas de lanzamiento?

Sí, HeyGen está diseñado para acelerar las campañas de lanzamiento de productos generando vídeos de producto impactantes y vídeos explicativos de manera eficiente. Aprovecha nuestras herramientas de marketing en vídeo de IA para producir contenido visual convincente que resuene con tu audiencia y fomente el compromiso.

