Imagina un anuncio vibrante de 15 segundos para redes sociales, diseñado para pequeñas empresas, que muestre sus puntos de venta únicos con un estilo visual moderno y energético, acompañado de música de fondo animada. Este escenario de "creador de vídeos de campaña" utiliza eficazmente las "Plantillas y escenas" de HeyGen para producir rápidamente contenido corto y atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio de "vídeos de producto" de 30 segundos diseñado para marcas de comercio electrónico, con una estética limpia y profesional y una locución informativa, enfatizando un claro "llamado a la acción". Las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" y "Generación de locuciones" de HeyGen serían fundamentales para elaborar el mensaje preciso y entregarlo de manera fluida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un sofisticado "anuncio de vídeo personalizado" de 20 segundos para marcas que buscan una campaña pulida, empleando visuales atractivos, elementos de marca personalizados y música de fondo sofisticada. Este concepto de "crear anuncios de vídeo" puede aprovechar los "Avatares AI" de HeyGen para presentar mensajes clave con un toque humano y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para visuales de alta calidad, asegurando una imagen de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un dinámico "anuncio animado" de 10 segundos para agencias y creadores de contenido, caracterizado por animaciones visualmente atractivas y una melodía pegajosa. Este concepto de "vídeos de marketing" prospera con un impacto rápido, utilizando eficazmente las "Plantillas y escenas" de HeyGen para generar diversos diseños animados y "Subtítulos/captions" para maximizar el alcance de la audiencia en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Campaña

Diseña y despliega rápidamente anuncios de vídeo atractivos para cualquier campaña con herramientas impulsadas por AI, optimizando tu proceso creativo desde el concepto hasta la finalización.

1
Step 1
Crea la Base de Tu Anuncio de Campaña
Comienza eligiendo entre una variedad de "plantillas de vídeo" diseñadas por expertos o introduce tu guion para generar escenas iniciales. Esto establece el escenario para tu mensaje de campaña atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Da vida a tu anuncio eligiendo un "avatar AI" para presentar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono de tu marca y entrega tu guion de manera natural.
3
Step 3
Personaliza Tu Identidad de Marca
Aplica tus elementos de marca únicos con "controles de marca" para asegurar que tu anuncio de vídeo se alinee perfectamente con tus directrices de marketing. Integra logotipos, colores y fuentes para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Anuncio
Prepara tu anuncio de campaña terminado para cualquier plataforma utilizando "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Descarga tu vídeo en el formato óptimo para redes sociales, sitios web u otros canales de distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Historias de Éxito de Clientes

Convierte testimonios de clientes en anuncios de vídeo persuasivos para generar confianza y demostrar el valor del producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo atractivos?

El creador de anuncios de vídeo AI de HeyGen te permite crear vídeos de marketing atractivos de manera rápida y eficiente. Aprovecha sus herramientas AI intuitivas, incluyendo texto a vídeo desde guion y Avatares AI realistas, para producir vídeos de campaña dinámicos que capturan la atención sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo personalizados con Avatares AI únicos?

¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia personalización de marca en tus anuncios de vídeo integrando Avatares AI realistas. Esto ayuda a crear vídeos de campaña personalizados, mejorando el compromiso y el recuerdo de marca para tus anuncios en redes sociales y vídeos de producto.

¿Qué características ofrece HeyGen para la creación eficiente de anuncios de vídeo?

HeyGen optimiza tu flujo de trabajo de creación de anuncios de vídeo con un editor de arrastrar y soltar robusto y una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales. Puedes añadir fácilmente animaciones, metraje de stock y personalizar escenas para crear anuncios de vídeo ganadores para varias plataformas sociales.

¿HeyGen admite la producción de varios formatos de vídeo publicitario?

Sí, HeyGen es un creador de anuncios de vídeo versátil diseñado para admitir una variedad de vídeos publicitarios, desde vídeos de producto atractivos hasta contenido de vídeo UGC dinámico. Integra fácilmente llamados a la acción claros y crea anuncios de vídeo impactantes adaptados para cualquier campaña de marketing.

