Creador de Vídeos de Campaña: Crea Anuncios Ganadores Rápidamente
Crea anuncios atractivos para redes sociales y vídeos de producto en minutos usando poderosos Avatares AI para aumentar el compromiso.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un anuncio de "vídeos de producto" de 30 segundos diseñado para marcas de comercio electrónico, con una estética limpia y profesional y una locución informativa, enfatizando un claro "llamado a la acción". Las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" y "Generación de locuciones" de HeyGen serían fundamentales para elaborar el mensaje preciso y entregarlo de manera fluida.
Desarrolla un sofisticado "anuncio de vídeo personalizado" de 20 segundos para marcas que buscan una campaña pulida, empleando visuales atractivos, elementos de marca personalizados y música de fondo sofisticada. Este concepto de "crear anuncios de vídeo" puede aprovechar los "Avatares AI" de HeyGen para presentar mensajes clave con un toque humano y el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para visuales de alta calidad, asegurando una imagen de marca consistente.
Imagina un dinámico "anuncio animado" de 10 segundos para agencias y creadores de contenido, caracterizado por animaciones visualmente atractivas y una melodía pegajosa. Este concepto de "vídeos de marketing" prospera con un impacto rápido, utilizando eficazmente las "Plantillas y escenas" de HeyGen para generar diversos diseños animados y "Subtítulos/captions" para maximizar el alcance de la audiencia en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente anuncios de vídeo impactantes que generen resultados usando AI, perfectos para cualquier campaña.
Vídeos de Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos de anuncios para redes sociales que capturen la atención de la audiencia y expandan el alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo atractivos?
El creador de anuncios de vídeo AI de HeyGen te permite crear vídeos de marketing atractivos de manera rápida y eficiente. Aprovecha sus herramientas AI intuitivas, incluyendo texto a vídeo desde guion y Avatares AI realistas, para producir vídeos de campaña dinámicos que capturan la atención sin esfuerzo.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo personalizados con Avatares AI únicos?
¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia personalización de marca en tus anuncios de vídeo integrando Avatares AI realistas. Esto ayuda a crear vídeos de campaña personalizados, mejorando el compromiso y el recuerdo de marca para tus anuncios en redes sociales y vídeos de producto.
¿Qué características ofrece HeyGen para la creación eficiente de anuncios de vídeo?
HeyGen optimiza tu flujo de trabajo de creación de anuncios de vídeo con un editor de arrastrar y soltar robusto y una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales. Puedes añadir fácilmente animaciones, metraje de stock y personalizar escenas para crear anuncios de vídeo ganadores para varias plataformas sociales.
¿HeyGen admite la producción de varios formatos de vídeo publicitario?
Sí, HeyGen es un creador de anuncios de vídeo versátil diseñado para admitir una variedad de vídeos publicitarios, desde vídeos de producto atractivos hasta contenido de vídeo UGC dinámico. Integra fácilmente llamados a la acción claros y crea anuncios de vídeo impactantes adaptados para cualquier campaña de marketing.