Empodera a tus agentes con formación atractiva. Genera contenido de alta calidad sin esfuerzo utilizando Texto a vídeo desde guion para un desarrollo rápido de cursos.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de 45 segundos para "crear vídeos de formación" dirigido a supervisores de call center, demostrando técnicas efectivas para desescalar situaciones difíciles con clientes. El vídeo debe emplear un estilo visual dinámico y atractivo con música de fondo animada, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un montaje rápido y convirtiendo "Texto a vídeo desde guion" para transmitir consejos prácticos de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo de formación para empleados" de 30 segundos como recordatorio para el personal experimentado del call center, detallando una nueva función dentro del sistema CRM. El vídeo debe mantener una estética visual concisa e informativa con un tono calmado y enfocado, aprovechando los "Subtítulos/captions" para accesibilidad y utilizando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" para resaltar elementos específicos de la interfaz de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio de "vídeo de formación corporativa" de 50 segundos para todo el personal del call center, presentando una actualización significativa en la política de comunicación de la empresa. Este vídeo debe mostrar un estilo visual moderno y elegante con una pista de audio positiva y profesional, utilizando "avatares de IA" para presentar los cambios y asegurando una visualización óptima en varios dispositivos mediante "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Formación para Call Center

Crea eficientemente vídeos de formación profesional y atractivos para call center con la plataforma intuitiva de HeyGen, agilizando la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo de formación o genera escenas al instante pegando tu guion en nuestro editor de texto a vídeo.
2
Step 2
Personaliza con IA
Integra avatares de IA realistas para presentar tu contenido o genera voces en off de sonido natural para una entrega pulida.
3
Step 3
Mejora Tu Contenido
Incorpora valiosas grabaciones de pantalla de tus sistemas o añade medios enriquecidos de nuestra extensa biblioteca de stock para enriquecer tu formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Produce y descarga tu vídeo de formación de alta calidad, listo para un despliegue sin problemas y un intercambio de conocimientos efectivo en todo tu equipo.

Casos de Uso

Aclara Información Compleja

Transforma guiones de call center complejos, detalles de productos y procedimientos en lecciones en vídeo fácilmente digeribles y atractivas para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de formación efectivo para empresas?

HeyGen destaca como un generador de vídeos de IA efectivo al permitir a las empresas crear vídeos de formación de alta calidad con facilidad. Aprovecha los avatares de IA y las plantillas personalizables para agilizar todo el proceso de producción de vídeos de formación corporativa y para empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar el contenido de formación?

HeyGen proporciona un conjunto robusto de características, incluyendo una variedad de avatares de IA y plantillas personalizables, permitiéndote adaptar tus vídeos de formación con precisión. También puedes incorporar animaciones y controles de marca para un intercambio de conocimientos impactante.

¿HeyGen proporciona voces en off de IA y subtítulos para vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece voces en off avanzadas de IA y subtítulos automáticos, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles y atractivos para una audiencia más amplia. Esta capacidad es crucial para un intercambio de conocimientos efectivo y vídeos de formación para empleados.

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para generar vídeos de formación a partir de guiones?

HeyGen sobresale como un generador de vídeos de IA, transformando tus guiones directamente en vídeos de formación profesionales. Con la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion y avatares de IA, acelera significativamente todo el proceso de creación de vídeos.

