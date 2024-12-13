Sí, HeyGen ayuda a aumentar las conversiones al permitir la transformación rápida de tus guiones de ventas en contenido de vídeo de calidad profesional. Con texto a vídeo desde guion, avatares de AI y controles de marca, puedes producir rápidamente material atractivo que resuene con los prospectos y ayude a calificar clientes potenciales de manera más efectiva.