Prepara a los compradores potenciales sin esfuerzo con vídeos inmobiliarios atractivos, utilizando generación de voz en off poderosa para explicaciones claras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto conciso de 45 segundos para entusiastas de la tecnología y adoptadores tempranos, mostrando cómo prepararse para un próximo lanzamiento de producto destacando las características clave a tener en cuenta. Emplea un estilo visual moderno y elegante con transiciones dinámicas y una pista de fondo animada, utilizando avatares de AI para presentar la información claramente y mantener el interés de esta audiencia específica.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 30 segundos sobre bienes raíces dirigido a compradores potenciales que buscan claridad en el proceso de vídeos de listados de propiedades, desde la visualización inicial hasta hacer una oferta. El estilo visual y de audio debe ser profesional y directo, presentando información a través de superposiciones de texto nítidas en cada paso, aprovechando eficazmente las plantillas y escenas para agilizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo impactante de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, demostrando el poder de crear perfiles detallados de creador de vídeos de personas compradoras para mejorar las campañas de marketing. Los visuales deben ser vibrantes y centrados en los negocios, con música de fondo enérgica y narración clara, con el resultado final optimizado utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas de redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Preparación de Compradores

Agiliza la preparación de compradores con vídeos atractivos. Crea fácilmente guías informativas que eduquen y empoderen a los compradores potenciales para una transacción fluida.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza seleccionando entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para contenido educativo. Esto proporciona un punto de partida estructurado para tu vídeo de preparación de compradores.
2
Step 2
Crea Tu Contenido Personalizado
Introduce tu guion para aprovechar la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, generando escenas dinámicas. Crea mensajes claros que funcionen como vídeos explicativos efectivos para tus compradores potenciales.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Visuales Profesionales
Mejora tu vídeo con narración realista utilizando generación de Voz en off. Integra visuales atractivos, incluidas animaciones, para hacer que la información compleja sea fácilmente comprensible.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo de preparación de compradores y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Distribuye tus vídeos inmobiliarios informativos a través de canales relevantes para llegar a compradores potenciales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa el Compromiso en la Formación de Compradores

Mejora la preparación de compradores a través de vídeos educativos impulsados por AI, mejorando la comprensión y retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos y presentaciones de productos atractivas?

HeyGen te permite producir "vídeos explicativos" y contenido de "Creador de Vídeos de Producto" de manera eficiente. Utiliza nuestras diversas "plantillas de vídeo", personalízalas con "animaciones" únicas y "medios de archivo", y genera instantáneamente vídeos de alta calidad a partir de un guion simple.

¿Qué hace de HeyGen el creador de vídeos inmobiliarios definitivo para mostrar propiedades?

HeyGen es un poderoso "creador de vídeos inmobiliarios" diseñado para atraer a "compradores potenciales". Crea fácilmente impresionantes "vídeos de listados de propiedades" con avatares de AI y voces en off profesionales, mejorando la forma en que presentas propiedades en "redes sociales" y otras plataformas.

¿Puedo personalizar fácilmente mis vídeos para dirigirme a personas compradoras específicas con HeyGen?

Sí, HeyGen permite una amplia "personalización" para adaptar tus vídeos a cualquier requisito de "creador de vídeos de personas compradoras". Nuestras herramientas intuitivas de "editor de arrastrar y soltar" y "editor de vídeo" completo te permiten personalizar cada aspecto, desde la marca hasta el mensaje, con facilidad.

¿Cómo utiliza HeyGen la AI para agilizar y mejorar la producción de vídeos?

HeyGen utiliza AI avanzada para simplificar la creación de vídeos, ofreciendo características como generación de "texto a vídeo", capacidades de "voz en off" realistas y "avatares de AI". Esto te permite crear rápidamente vídeos profesionales, ahorrando tiempo y recursos sin comprometer la calidad.

