Crea un vídeo atractivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de ventas, demostrando el poder de los vídeos de experiencia del cliente y vídeos de testimonios. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, incorporando música de fondo sutil y animaciones de texto dinámicas. Enfatiza cómo las funciones de generación de locuciones y subtítulos/captions de HeyGen facilitan añadir un toque personal y asegurar la accesibilidad para todos los espectadores.
Desarrolla un vídeo informativo de 1 minuto dirigido a los responsables de marketing de productos y negocios de comercio electrónico, ilustrando cómo HeyGen puede producir rápidamente vídeos explicativos de productos atractivos. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, utilizando una diversa biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar las características del producto, todo construido fácilmente con las plantillas y escenas intuitivas de HeyGen para un despliegue rápido.
Produce un vídeo pulido de 45 segundos para gestores de marca y profesionales de comunicaciones corporativas, centrado en cómo comunicar eficazmente todo el recorrido del cliente. La estética debe ser corporativa y de marca, aprovechando los avatares realistas de IA de HeyGen para presentar información clave con un tono seguro, y demostrando la flexibilidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, asegurando una visión general de la experiencia del comprador consistente y profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Muestra Historias de Éxito de Clientes.
Aprovecha el vídeo de IA para resaltar testimonios de clientes brillantes, construyendo confianza y credibilidad con compradores potenciales para mejorar las conversiones de clientes potenciales.
Crea Anuncios de Experiencia del Comprador de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente vídeos explicativos y anuncios atractivos que capturen la atención y guíen eficazmente a los clientes potenciales a través de su recorrido de compra.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para usuarios sin habilidades avanzadas de edición?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales sin esfuerzo a través de su interfaz de edición intuitiva de arrastrar y soltar y herramientas impulsadas por IA. Nuestra robusta plataforma, diseñada como un eficiente creador de vídeos, aprovecha la creación de vídeos impulsada por IA para simplificar todo el proceso, haciendo que la producción de vídeos de alta calidad sea accesible para todos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para elementos visuales y de marca dentro de HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo plantillas totalmente personalizables y potentes controles de marca para integrar tu logo y colores de marca. Puedes mejorar tus vídeos con animaciones de texto dinámicas, subtítulos y otros elementos visuales de nuestra biblioteca de medios para que coincidan perfectamente con tu estrategia de marketing.
¿Ofrece HeyGen capacidades avanzadas de IA como locuciones realistas y avatares?
Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA de vanguardia y un generador de voz avanzado de IA para crear locuciones realistas, incluyendo opciones para una función de cabeza parlante. Esto te permite transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con narración de sonido natural sin esfuerzo.
¿Cómo puedo incorporar mis propios medios y refinar clips de vídeo usando las herramientas de HeyGen?
El editor de vídeo en línea de HeyGen te permite cargar e integrar sin problemas tus propios medios en tus proyectos, respaldado por una completa biblioteca de medios. Puedes realizar ediciones precisas de clips y utilizar varias herramientas de edición de vídeo para refinar tu metraje y mejorar tu contenido de vídeo en general.