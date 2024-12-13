Creador de Vídeos de Presentación Empresarial: Involucra a Tu Audiencia

Crea fácilmente impresionantes presentaciones empresariales y demostraciones de productos utilizando avatares de IA para narrar tu historia de manera dinámica.

Desarrolla un vibrante vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales conocedores de la tecnología que desean entender una nueva función de software. El estilo visual debe ser moderno y elegante, utilizando texto animado y grabaciones de pantalla nítidas, acompañado de una voz en off generada por IA enérgica y amigable. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para perfeccionar la narrativa y elige entre varias plantillas y escenas para iniciar el proceso de creación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo completo de 60 segundos para presentar el negocio, diseñado para nuevos empleados o socios B2B, ofreciendo una visión general profesional pero atractiva de las operaciones de la empresa. Mantén una estética visual pulida y corporativa con gráficos limpios y música de fondo sutil, asegurando claridad y consistencia de marca. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido y añade subtítulos precisos para accesibilidad y retención de información.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo animado de 30 segundos específicamente para plataformas de redes sociales, con el objetivo de cautivar a los entusiastas de la marca y nuevos seguidores con una historia de marca dinámica. El enfoque visual debe ser vibrante y enérgico, incorporando animaciones fluidas y una banda sonora positiva y edificante. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para animar sin esfuerzo los mensajes clave e integra avatares de IA para dar vida a la narrativa de tu marca.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo empresarial conciso de 20 segundos para explicar rápidamente un servicio complejo a ejecutivos y líderes ocupados, enfatizando la claridad y el impacto. El estilo visual debe ser minimalista y directo, utilizando texto audaz y visuales de stock impactantes, con una voz en off clara y autoritaria. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes atractivas y asegura una visualización óptima en varias plataformas aprovechando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Presentación Empresarial

Crea vídeos de presentación empresarial convincentes con facilidad. Nuestra plataforma simplifica la creación, permitiéndote mostrar productos y servicios de manera clara y profesional.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Presentación
Comienza tu presentación seleccionando una plantilla de vídeo profesional o genera escenas directamente desde tu guion utilizando nuestra función de texto a vídeo, estableciendo una base sólida para tu contenido.
2
Step 2
Añade una Narración Atractiva
Eleva tu presentación con una voz en off profesional generada por IA. Elige entre una diversa gama de voces para articular claramente las características de tu producto o los beneficios de tu servicio.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Integra los elementos únicos de tu Kit de Marca, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. Esto asegura consistencia y hace que tu presentación empresarial sea instantáneamente reconocible.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de presentación empresarial. Optimiza para varios formatos de aspecto para compartir sin problemas en plataformas de redes sociales y otros canales digitales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Contenido para Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos de presentación empresarial cautivadores y clips optimizados para plataformas sociales para expandir tu alcance y audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de demostración de productos atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de demostración de productos convincentes utilizando avanzados avatares de IA y una variedad de plantillas de vídeo personalizables. Con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes transformar fácilmente guiones en vídeos empresariales visualmente ricos y animados, completos con voces en off generadas por IA.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma líder para la creación de vídeos empresariales?

HeyGen es una innovadora plataforma de IA generativa que simplifica todo el proceso de producción de vídeos, convirtiéndola en un creador de vídeos empresariales en línea ideal. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar permite a las empresas crear rápidamente vídeos profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los vídeos creados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca completos, incluyendo la capacidad de subir tu logotipo y definir los colores de la marca. Esto asegura que cada vídeo que crees a través del editor de vídeo de HeyGen refleje consistentemente tu Kit de Marca único y la estética de tu empresa.

¿Cómo facilita HeyGen la rápida generación de contenido de vídeo con IA?

HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos al permitirte generar contenido de vídeo profesional directamente desde guiones de texto utilizando IA. Nuestra poderosa plataforma de IA generativa incluye voces en off generadas por IA y un generador automático de subtítulos, permitiendo una rápida producción de vídeos pulidos.

