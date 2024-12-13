Desarrolla un vibrante vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales conocedores de la tecnología que desean entender una nueva función de software. El estilo visual debe ser moderno y elegante, utilizando texto animado y grabaciones de pantalla nítidas, acompañado de una voz en off generada por IA enérgica y amigable. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para perfeccionar la narrativa y elige entre varias plantillas y escenas para iniciar el proceso de creación.

