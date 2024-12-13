Creador de Vídeos Empresariales: Crea Vídeos Profesionales Rápidamente

Crea vídeos explicativos atractivos sin esfuerzo usando plantillas y escenas intuitivas para cada necesidad.

Crea un vídeo explicativo convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con el marketing de video, mostrando lo fácil que es comunicar su valor. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con animaciones atractivas y una voz en off amigable y clara generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo que las ideas complejas sean fáciles de entender.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo de 60 segundos dirigido a equipos internos y gerentes de RRHH, presentando una nueva iniciativa de la empresa o una actualización de políticas. Este vídeo debe adoptar una estética visual limpia, profesional y moderna, utilizando diversos avatares de AI de HeyGen para entregar el guion escrito de texto a video, asegurando una comunicación consistente y clara en toda la organización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico anuncio de video de 30 segundos para redes sociales dirigido a profesionales del marketing que buscan contenido rápido y de alto impacto. El estilo visual debe ser rápido y visualmente rico, incorporando imágenes de alta calidad de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, complementado con música de fondo animada y subtítulos claros y concisos para maximizar el compromiso en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un elegante vídeo promocional de 20 segundos para emprendedores que lanzan un nuevo producto o servicio, destacando su beneficio clave al instante. Este vídeo de negocios debe ser impactante y directo, confiando en la capacidad de texto a video de HeyGen para generar rápidamente la narración, y aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones para adaptarse sin problemas a varias plataformas en línea.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Empresariales

Crea vídeos empresariales profesionales sin esfuerzo. Aprovecha la AI y herramientas intuitivas para involucrar a tu audiencia y mejorar tus esfuerzos de marketing.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto de vídeo empresarial eligiendo entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales o comenzando con un lienzo en blanco. Esto proporciona un punto de partida flexible para tu proceso creativo.
2
Step 2
Añade tu Guion y Medios
Completa tu vídeo "pegando tu guion" para la generación impulsada por AI o subiendo tus propios medios. Aprovecha la extensa biblioteca de medios para elementos visuales adicionales.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Refina tu vídeo "aplicando controles de marca" como logotipos y colores. Genera voces en off naturales y añade subtítulos para mejorar tu mensaje e involucrar a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Finaliza tu creación y "exporta tu vídeo" en varios formatos de aspecto para una visualización óptima en diferentes plataformas. Compártelo para maximizar tus esfuerzos de "marketing de video".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora los Programas de Formación e Inducción

.

Mejora la formación de empleados y la inducción con vídeos AI atractivos, aumentando la retención de conocimiento y la eficiencia en el lugar de trabajo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos empresariales?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos empresariales en línea que utiliza AI para simplificar todo el proceso de creación de vídeos empresariales profesionales. Puedes generar rápidamente contenido de marketing en video convincente, desde vídeos explicativos hasta vídeos corporativos, sin necesidad de habilidades complejas de edición.

¿Puedo usar AI para generar vídeos profesionales para mi negocio?

Absolutamente, HeyGen te permite generar vídeos empresariales de alta calidad directamente desde texto usando avatares de AI y tecnología de texto a voz. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen puede crear automáticamente voces en off y subtítulos atractivos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para personalizar mis vídeos?

HeyGen ofrece amplias características de personalización para alinear tus vídeos empresariales con la identidad de tu marca. Puedes utilizar un Kit de Marca para aplicar tu logotipo y colores específicos a las plantillas de vídeo, asegurando que cada pieza de contenido refleje tu estética única.

¿Para qué tipos de contenido de marketing en video es ideal HeyGen?

HeyGen es ideal para una amplia gama de contenido de marketing en video, incluyendo vídeos explicativos atractivos, vídeos corporativos profesionales y vídeos dinámicos para redes sociales. Sus versátiles plantillas de vídeo y biblioteca de metraje de stock te permiten crear rápidamente vídeos promocionales y anuncios convincentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo