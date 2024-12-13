Generador de Vídeos Empresariales: Crea Vídeos Profesionales al Instante

Genera vídeos de marketing profesionales rápidamente con plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y startups, ilustrando la increíble facilidad de generar un vídeo de marketing profesional. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando gráficos limpios y una pista de fondo enérgica y motivadora, enfatizando el proceso de creación "rápido y fácil". Demuestra lo rápido que los usuarios pueden seleccionar y personalizar varios "Plantillas y escenas" dentro de la plataforma HeyGen para lanzar sus campañas de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a equipos de marketing y gerentes de producto, mostrando el poder del "vídeo AI" para demostraciones técnicas de productos. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero atractivo, presentando un "avatar AI" amigable y articulado que explique características complejas con una voz en off clara y persuasiva y un diseño de sonido nítido. Destaca cómo esta tecnología permite la creación de contenido de "vídeo de alta calidad" sin obstáculos de producción extensos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación detallado de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y departamentos de RRHH, centrado en la incorporación técnica o el cumplimiento. La estética visual debe ser clara e informativa, utilizando una voz en off calmada y autoritaria acompañada de música instrumental de fondo, mientras se muestran prominentemente "subtítulos/captions" precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión. Este vídeo demostrará el papel crítico de los "subtítulos" en hacer que la información compleja sea digerible para una audiencia diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional impactante de 45 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, enfatizando la eficiencia en la distribución multiplataforma. Emplea un estilo visual vibrante y dinámico con cortes rápidos y música de fondo animada y moderna, demostrando lo fácilmente que un solo "vídeo de marketing" puede ser adaptado. Muestra el proceso sin fisuras de aprovechar el "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar el contenido a diferentes plataformas de redes sociales, asegurando el máximo alcance e interacción.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos Empresariales

Crea rápidamente vídeos de marketing profesionales y contenido animado que capturen la atención y eleven tu marca con nuestra herramienta potenciada por AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto sin esfuerzo eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o empezando desde cero. Nuestra interfaz intuitiva ofrece varias plantillas y escenas adecuadas para cualquier necesidad empresarial.
2
Step 2
Añade el Contenido de Tu Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo tu texto, imágenes y activos de marca. Mejora tu mensaje con visuales de alta calidad de nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock, o sube tus propios medios únicos.
3
Step 3
Aplica Subtítulos
Mejora la accesibilidad y el alcance de tu vídeo añadiendo automáticamente subtítulos/captions precisos. Esto asegura que tu mensaje sea claro e impactante para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Revisa tu creación y exporta sin esfuerzo tu vídeo final de alta calidad. Nuestra plataforma soporta varias opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, facilitando compartir tu contenido profesional en todas las plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla potentes vídeos AI para resaltar experiencias positivas de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu negocio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología AI para transformar texto en vídeos profesionales rápidamente, convirtiéndose en un potente generador de vídeos empresariales. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo simplifican la creación de contenido de vídeo de alta calidad para cualquier propósito.

¿Puedo mantener la identidad de mi marca dentro de los vídeos de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tus logotipos, colores de marca y fuentes personalizadas para asegurar que cada vídeo de marketing se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. También puedes integrar tus propios medios sin problemas.

¿Qué soporte técnico ofrece HeyGen para la accesibilidad de vídeos?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions precisos, mejorando significativamente la accesibilidad de los vídeos para audiencias diversas. Esta característica técnica asegura que tu contenido de vídeo de alta calidad sea atractivo y cumpla con las normativas en varias plataformas, especialmente en redes sociales.

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para convertir guiones en vídeos AI?

HeyGen utiliza tecnología AI de vanguardia para convertir un guion simple en un vídeo AI completo usando avatares AI realistas y voces en off naturales. Esto permite a las empresas generar rápidamente contenido de vídeo de marketing atractivo y profesional sin habilidades complejas de edición de vídeo.

