Crea un vibrante vídeo de 45 segundos sobre la cultura de la empresa diseñado para nuevos empleados, mostrando tus valores empresariales fundamentales a través de vídeos de equipo atractivos y visuales dinámicos. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave, asegurando un tono coherente y acogedor con generación de voz en off profesional.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de narración corporativa de 60 segundos dirigido a clientes potenciales, ilustrando el viaje único de tu marca y su compromiso con la excelencia con un estilo visual cinematográfico y elegante y una banda sonora inspiradora. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu narrativa en escenas impactantes, asegurando que los elementos de marca personalizados estén perfectamente integrados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento enérgico de 30 segundos para posibles candidatos a empleo, destacando los beneficios de unirse a tu equipo con un atractivo visual moderno e invitante y música de fondo contemporánea. Emplea las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un resultado profesional y atractivo que resuene con el mejor talento.
Prompt de Ejemplo 3
Construye un vídeo informativo de 90 segundos para audiencias internas, reforzando los vídeos de cultura de la empresa y los logros recientes a través de vídeos de equipo atractivos, presentados con un estilo visual claro y positivo y una voz en off profesional. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer tu narrativa con visuales relevantes y asegurar una alta calidad de producción.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Valores Empresariales

Crea fácilmente vídeos de narración corporativa atractivos y vídeos de equipo que resuenen con audiencias internas y nuevos empleados, mostrando los valores fundamentales de tu empresa.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo para iniciar tu vídeo de narración corporativa e introduce tu guion o mensajes clave.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de AI
Da vida a tus valores seleccionando o creando un avatar de AI para narrar tu mensaje, mejorando el toque personal de tus vídeos de cultura empresarial.
3
Step 3
Refina con Personalización de Marca
Aplica tu personalización de marca con logotipos y colores utilizando los controles de marca de HeyGen para asegurar consistencia y reforzar tu identidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tus vídeos de equipo atractivos pulidos en varios redimensionamientos de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas con audiencias internas o nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido de Aprendizaje Basado en Valores

Genera rápidamente módulos de vídeo y cursos para comunicar efectivamente los valores empresariales, asegurando que todos los miembros del equipo comprendan los principios fundamentales de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de narración corporativa y de cultura empresarial?

HeyGen transforma los vídeos de narración corporativa y de cultura empresarial con avatares de AI dinámicos y personalización de marca. Utiliza plantillas de vídeo para crear rápidamente vídeos de equipo atractivos que reflejen auténticamente los valores de tu empresa tanto para audiencias internas como para nuevos empleados.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos empresariales efectivo para comunicaciones internas?

Como un potente generador de vídeos de AI, HeyGen simplifica la creación de vídeos empresariales profesionales para audiencias internas. Aprovechando la función de texto a vídeo desde guion y diversos avatares de AI, HeyGen asegura que tus mensajes, como un vídeo de reclutamiento, sean claros e impactantes para nuevos empleados.

¿Puede HeyGen soportar la personalización de marca para todas nuestras necesidades de generador de vídeos de valores empresariales?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles robustos de personalización de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores sin problemas en cualquier vídeo de valores empresariales. También puedes utilizar su extensa biblioteca de medios y redimensionamiento de aspecto para una salida versátil de vídeos de narración corporativa.

¿Cómo simplifica el generador de vídeos de AI de HeyGen la creación de contenido profesional?

El innovador generador de vídeos de AI de HeyGen agiliza la producción al permitir la conversión de texto a vídeo desde guion con voz en off de AI realista y avatares de AI expresivos. Esto permite a los usuarios crear rápidamente vídeos de cultura empresarial de alta calidad a través de un editor de vídeo de AI intuitivo, completo con soporte de stock.

