Generador de Vídeos de Valores Empresariales: Construye Cultura con AI
Produce vídeos de equipo atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de AI para representar los valores de tu marca.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo de narración corporativa de 60 segundos dirigido a clientes potenciales, ilustrando el viaje único de tu marca y su compromiso con la excelencia con un estilo visual cinematográfico y elegante y una banda sonora inspiradora. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu narrativa en escenas impactantes, asegurando que los elementos de marca personalizados estén perfectamente integrados.
Produce un vídeo de reclutamiento enérgico de 30 segundos para posibles candidatos a empleo, destacando los beneficios de unirse a tu equipo con un atractivo visual moderno e invitante y música de fondo contemporánea. Emplea las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un resultado profesional y atractivo que resuene con el mejor talento.
Construye un vídeo informativo de 90 segundos para audiencias internas, reforzando los vídeos de cultura de la empresa y los logros recientes a través de vídeos de equipo atractivos, presentados con un estilo visual claro y positivo y una voz en off profesional. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para enriquecer tu narrativa con visuales relevantes y asegurar una alta calidad de producción.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación Interna y la Incorporación.
Aprovecha el vídeo de AI para mejorar significativamente el compromiso y la retención de nuevos empleados que aprenden los valores de la empresa y para la formación continua de empleados.
Crea Vídeos Inspiradores de Cultura Empresarial.
Produce vídeos motivacionales atractivos para articular los valores empresariales fundamentales, fomentar una fuerte cultura empresarial e inspirar a tus audiencias internas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de narración corporativa y de cultura empresarial?
HeyGen transforma los vídeos de narración corporativa y de cultura empresarial con avatares de AI dinámicos y personalización de marca. Utiliza plantillas de vídeo para crear rápidamente vídeos de equipo atractivos que reflejen auténticamente los valores de tu empresa tanto para audiencias internas como para nuevos empleados.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos empresariales efectivo para comunicaciones internas?
Como un potente generador de vídeos de AI, HeyGen simplifica la creación de vídeos empresariales profesionales para audiencias internas. Aprovechando la función de texto a vídeo desde guion y diversos avatares de AI, HeyGen asegura que tus mensajes, como un vídeo de reclutamiento, sean claros e impactantes para nuevos empleados.
¿Puede HeyGen soportar la personalización de marca para todas nuestras necesidades de generador de vídeos de valores empresariales?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles robustos de personalización de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores sin problemas en cualquier vídeo de valores empresariales. También puedes utilizar su extensa biblioteca de medios y redimensionamiento de aspecto para una salida versátil de vídeos de narración corporativa.
¿Cómo simplifica el generador de vídeos de AI de HeyGen la creación de contenido profesional?
El innovador generador de vídeos de AI de HeyGen agiliza la producción al permitir la conversión de texto a vídeo desde guion con voz en off de AI realista y avatares de AI expresivos. Esto permite a los usuarios crear rápidamente vídeos de cultura empresarial de alta calidad a través de un editor de vídeo de AI intuitivo, completo con soporte de stock.