Creador de Vídeos de Actualización Empresarial: Crea Vídeos Atractivos
Genera rápidamente vídeos profesionales para marketing y promociones con nuestra plataforma impulsada por AI y plantillas y escenas personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Anuncia el próximo gran lanzamiento de tu producto con un dinámico vídeo de campaña de marketing de 45 segundos, específicamente diseñado para profesionales del marketing y startups. Logra un estilo visual moderno y enérgico con música de fondo animada utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y asegurando una distribución óptima en las plataformas de redes sociales con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, haciendo que tu creación de vídeo AI sea realmente impactante.
Imagina un vídeo de introducción a la cultura empresarial de 60 segundos diseñado para departamentos de RRHH y nuevos empleados, mostrando tu negocio en línea con un profesionalismo sin igual. Apunta a un estilo visual pulido y confiable, complementado por una generación de voz en off amigable y subtítulos/captions accesibles, asegurando que tus vídeos profesionales dejen una impresión positiva duradera.
¿Necesitas una victoria rápida? Crea un vídeo de consejo semanal de 15 segundos para emprendedores ocupados y creadores de contenido, demostrando una estrategia empresarial fácil de usar. Este estilo visual directo, potenciado por plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, permite una rápida creación de contenido, demostrando cómo un editor de vídeo AI puede agilizar tu flujo de trabajo para actualizaciones de vídeo de alta calidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Actualizaciones Atractivas en Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales, manteniendo a tu audiencia informada y comprometida con las actualizaciones empresariales.
Anuncios Empresariales de Alto Rendimiento.
Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo impactantes en minutos para promover efectivamente tu negocio y alcanzar nuevos clientes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos empresariales?
HeyGen es una plataforma intuitiva impulsada por AI que simplifica todo el proceso de creación de vídeos profesionales. Funciona como un eficaz creador de vídeos de actualización empresarial, aprovechando la creación de vídeos AI para agilizar la producción de contenido para diversas necesidades.
¿Qué características avanzadas de edición de vídeo AI ofrece HeyGen?
HeyGen proporciona capacidades avanzadas de edición de vídeo AI, incluyendo avatares AI realistas y generación de voz en off realista, para producir contenido de vídeo de alta calidad. Esta plataforma impulsada por AI asegura que tus vídeos sean profesionales y atractivos para cualquier propósito.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos para marketing y redes sociales?
Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos empresariales en línea para todo tu marketing y promociones de vídeo. Ofrece plantillas diseñadas profesionalmente optimizadas para varias plataformas de redes sociales, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y efectiva.
¿HeyGen admite la personalización de marca e integración de medios?
Sí, HeyGen sirve como una solución integral de producción de vídeos, ofreciendo controles de marca robustos para incorporar tu logo y colores sin problemas. Los usuarios también pueden acceder a una extensa biblioteca de medios de stock dentro del creador de vídeos de HeyGen para mejorar su contenido.