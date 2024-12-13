Creador de Vídeos de Actualización Empresarial: Crea Vídeos Atractivos

Genera rápidamente vídeos profesionales para marketing y promociones con nuestra plataforma impulsada por AI y plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo de actualización empresarial interna de 30 segundos utilizando un avatar de AI para informar a tu equipo sobre los últimos logros del tercer trimestre. Este vídeo, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos internos, debe presentar un estilo visual profesional y conciso con un tono de audio claro e informativo, aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Anuncia el próximo gran lanzamiento de tu producto con un dinámico vídeo de campaña de marketing de 45 segundos, específicamente diseñado para profesionales del marketing y startups. Logra un estilo visual moderno y enérgico con música de fondo animada utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y asegurando una distribución óptima en las plataformas de redes sociales con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, haciendo que tu creación de vídeo AI sea realmente impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de introducción a la cultura empresarial de 60 segundos diseñado para departamentos de RRHH y nuevos empleados, mostrando tu negocio en línea con un profesionalismo sin igual. Apunta a un estilo visual pulido y confiable, complementado por una generación de voz en off amigable y subtítulos/captions accesibles, asegurando que tus vídeos profesionales dejen una impresión positiva duradera.
Prompt de Ejemplo 3
¿Necesitas una victoria rápida? Crea un vídeo de consejo semanal de 15 segundos para emprendedores ocupados y creadores de contenido, demostrando una estrategia empresarial fácil de usar. Este estilo visual directo, potenciado por plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, permite una rápida creación de contenido, demostrando cómo un editor de vídeo AI puede agilizar tu flujo de trabajo para actualizaciones de vídeo de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización Empresarial

Transforma rápidamente tus actualizaciones empresariales en vídeos profesionales y atractivos, aprovechando AI para una creación eficiente y resultados de alta calidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza creando o pegando tu guion de actualización empresarial. Nuestra plataforma utiliza capacidades avanzadas de Texto a vídeo para dar vida a tus palabras, haciendo que la creación de vídeos AI sea sencilla.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para que coincidan con la estética de tu marca. Esto forma la base para tus plantillas diseñadas profesionalmente.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, para asegurar que tus vídeos profesionales se alineen con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta Tu Actualización
Finaliza tu vídeo con voces en off generadas automáticamente y subtítulos/captions precisos. Exporta fácilmente tu vídeo terminado, listo para todo el marketing y promociones en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Exhibiciones de Éxito del Cliente

.

Crea vídeos AI convincentes para resaltar los logros de los clientes, construyendo confianza y demostrando el valor de las ofertas de tu negocio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos empresariales?

HeyGen es una plataforma intuitiva impulsada por AI que simplifica todo el proceso de creación de vídeos profesionales. Funciona como un eficaz creador de vídeos de actualización empresarial, aprovechando la creación de vídeos AI para agilizar la producción de contenido para diversas necesidades.

¿Qué características avanzadas de edición de vídeo AI ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona capacidades avanzadas de edición de vídeo AI, incluyendo avatares AI realistas y generación de voz en off realista, para producir contenido de vídeo de alta calidad. Esta plataforma impulsada por AI asegura que tus vídeos sean profesionales y atractivos para cualquier propósito.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos para marketing y redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de vídeos empresariales en línea para todo tu marketing y promociones de vídeo. Ofrece plantillas diseñadas profesionalmente optimizadas para varias plataformas de redes sociales, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y efectiva.

¿HeyGen admite la personalización de marca e integración de medios?

Sí, HeyGen sirve como una solución integral de producción de vídeos, ofreciendo controles de marca robustos para incorporar tu logo y colores sin problemas. Los usuarios también pueden acceder a una extensa biblioteca de medios de stock dentro del creador de vídeos de HeyGen para mejorar su contenido.

