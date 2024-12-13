Generador de Vídeos de Formación Empresarial: Crea Cursos Atractivos

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos para equipos de L&D y onboarding utilizando avatares de IA realistas.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, mostrando los valores clave de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual debe ser moderno y acogedor, con avatares de IA diversos presentando la información, complementado por una generación de voz en off clara y profesional. Este contenido de generador de vídeos de formación ayudará a los equipos de L&D a optimizar el desarrollo de empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de marketing convincente de 60 segundos diseñado para clientes potenciales, que muestre eficazmente los beneficios principales de un nuevo producto. La estética debe ser elegante y persuasiva, utilizando el Text-to-video de HeyGen desde el guion para una narración fluida e incorporando subtítulos para una mayor accesibilidad. Este contenido de generador de vídeos de IA proporciona una herramienta poderosa para el habilitamiento de ventas, ofreciendo una visión concisa e impactante de nuestra solución.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo instructivo de 30 segundos para empleados existentes, detallando claramente un proceso específico del lugar de trabajo o SOP con IA. Su estilo visual debe ser limpio y directo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida e incorporando soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar cada paso de manera efectiva. Este generador de vídeos de formación empresarial es ideal para desarrollar guías de usuario concisas y paso a paso.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de anuncio interno de 15 segundos, específicamente para todos los empleados, diseñado para compartir una actualización rápida de la empresa o facilitar el intercambio de conocimientos. La estética debe ser concisa e informativa, con avatares de IA diversos para un toque personalizado y utilizando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse sin problemas a varias plataformas de comunicación interna. Esta plataforma de vídeo de IA ayuda enormemente a alinear a tu equipo a través de una comunicación eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Empresarial

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en vídeos atractivos y profesionales con IA. Crea experiencias de aprendizaje impactantes para tu equipo en unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Contenido
Comienza introduciendo tu material de formación, ya sea un guion detallado o puntos clave. Nuestra plataforma utiliza esta base para generar tu vídeo, haciendo que la "creación de vídeos de IA" sea accesible y eficiente.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatar
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales e integra un avatar de IA realista para narrar tu contenido. Esto da vida a tus "vídeos de formación" con un presentador creíble y atractivo.
3
Step 3
Personaliza y Mejora Tu Vídeo
Refina tu vídeo añadiendo elementos de branding como logotipos y colores, incorporando medios de stock, y perfeccionando las "voces en off de IA" para claridad e impacto. Nuestras herramientas intuitivas te dan control creativo total.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Producto Final
Una vez que tu vídeo de formación esté perfecto, expórtalo fácilmente en el aspecto y resolución deseados. Tu vídeo profesionalmente producido está ahora listo para ser compartido, permitiendo a tus "equipos de L&D" desplegarlo en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido de Desarrollo de Empleados Atractivo

.

Crea vídeos motivacionales e instructivos impactantes utilizando avatares de IA y plantillas para fomentar el desarrollo de empleados y una cultura laboral positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar la creación de vídeos de formación empresarial?

HeyGen actúa como una plataforma avanzada de vídeo de IA, revolucionando la forma en que los equipos de L&D desarrollan vídeos de formación atractivos. Nuestro generador de vídeos de IA permite la creación rápida de contenido de desarrollo y onboarding de empleados, reduciendo drásticamente el tiempo y los costos de producción.

¿Qué características ofrece HeyGen para la producción eficiente de contenido de vídeo de IA?

HeyGen proporciona potentes herramientas de creación de vídeos de IA, incluyendo avatares de IA realistas y voces en off de IA realistas, directamente desde texto. Con plantillas personalizables y edición basada en texto, puedes producir vídeos profesionales para cualquier propósito sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen soportar diversas necesidades de vídeo como marketing y ventas, con branding personalizado?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma de vídeo de IA versátil diseñada para crear diversos contenidos, desde vídeos de marketing impactantes hasta vídeos de ventas efectivos. Nuestros controles de branding robustos aseguran que la identidad única de tu marca, incluyendo logotipos y colores, se represente consistentemente en toda tu creación de vídeos de IA.

¿HeyGen ayuda en la generación de tutoriales técnicos detallados y documentación?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear documentación de alta calidad y vídeos tutoriales técnicos completos con facilidad. Al aprovechar la creación de vídeos de IA, puedes convertir rápidamente guiones en guías de usuario detalladas y paso a paso, agilizando significativamente tus esfuerzos de intercambio de conocimientos.

