Generador de Vídeos para Sistemas Empresariales: Eficiencia Potenciada por AI

Crea fácilmente vídeos de marketing y formación atractivos para tus sistemas empresariales, mejorados con avatares de AI realistas.

Imagina un vídeo de marketing de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, vibrante y moderno, destacando su nuevo producto. Usando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion, este vídeo debe tener un tono animado y una voz en off clara de AI, demostrando lo fácil que es crear vídeos de marketing atractivos sin necesidad de una edición extensa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a educadores en línea, con un estilo visual limpio e informativo que incorpore elementos de compartir pantalla. Este vídeo utilizará la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer contenido educativo y calmado, acompañado de subtítulos generados automáticamente para mejorar el aprendizaje en la creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de ventas de 60 segundos para gestores de productos, con un estilo visual pulido y persuasivo que muestre dinámicamente las características del producto. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para lograr una salida de vídeo de alta calidad con narración segura y música de fondo profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para departamentos de RRHH, adoptando una estética visual amigable y corporativa-casual con diversos avatares de AI. Utilizando los avatares de AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones, este vídeo tiene como objetivo agilizar la automatización del flujo de trabajo con una voz cálida y clara, haciendo que los anuncios para empleados sean atractivos y fácilmente compartibles en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos para Sistemas Empresariales

Produce rápidamente vídeos empresariales de calidad profesional con AI, agilizando tu proceso de creación de contenido desde el guion hasta la pantalla en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo. El generador de vídeos para sistemas empresariales transformará tu texto en una narrativa visual utilizando su capacidad de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Mejora tu vídeo seleccionando un avatar AI expresivo para presentar tu contenido, añadiendo un toque humano a tus comunicaciones empresariales.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo aplicando tus controles de marca específicos, asegurando consistencia con los logotipos y esquemas de color de tu empresa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Finaliza tu creación exportando tu salida de vídeo de alta calidad en varias proporciones, listo para compartir a través de tus sistemas y plataformas empresariales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Creación de Marketing y Anuncios

.

Produce rápidamente vídeos de marketing y anuncios de alto impacto, impulsando el crecimiento empresarial y alcanzando audiencias más amplias de manera eficiente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación rápida de vídeos AI a partir de texto?

HeyGen transforma tus guiones en vídeos AI de alta calidad utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo. Simplemente introduce tu texto, selecciona un avatar digital y elige una voz en off para generar rápidamente contenido de vídeo atractivo. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir vídeos visualmente atractivos y alineados con mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar tus proyectos. Puedes aplicar fácilmente tus controles de marca, incluidos logotipos y colores, para asegurar que todos tus vídeos de marketing estén consistentemente alineados con tu marca.

¿Qué tipo de contenido de vídeo creativo puedo producir con HeyGen?

HeyGen es un generador de vídeos AI versátil que permite la creación de contenido de vídeo diverso, desde vídeos de personajes animados hasta vídeos explicativos atractivos. Puedes lograr una salida de vídeo de alta calidad adecuada para varias plataformas y propósitos.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para refinar proyectos de vídeo?

HeyGen proporciona características robustas para mejorar tus vídeos AI, incluyendo la generación automática de subtítulos y una rica biblioteca de medios con soporte de stock. También puedes ajustar fácilmente las proporciones para diferentes plataformas, asegurando contenido de vídeo pulido y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo