Generador de Vídeos para Sistemas Empresariales: Eficiencia Potenciada por AI
Crea fácilmente vídeos de marketing y formación atractivos para tus sistemas empresariales, mejorados con avatares de AI realistas.
Crea un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a educadores en línea, con un estilo visual limpio e informativo que incorpore elementos de compartir pantalla. Este vídeo utilizará la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer contenido educativo y calmado, acompañado de subtítulos generados automáticamente para mejorar el aprendizaje en la creación de vídeos.
Produce un vídeo de ventas de 60 segundos para gestores de productos, con un estilo visual pulido y persuasivo que muestre dinámicamente las características del producto. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para lograr una salida de vídeo de alta calidad con narración segura y música de fondo profesional.
Desarrolla un vídeo de comunicaciones internas de 30 segundos para departamentos de RRHH, adoptando una estética visual amigable y corporativa-casual con diversos avatares de AI. Utilizando los avatares de AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de proporciones, este vídeo tiene como objetivo agilizar la automatización del flujo de trabajo con una voz cálida y clara, haciendo que los anuncios para empleados sean atractivos y fácilmente compartibles en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y el Desarrollo Empresarial.
Mejora la retención de conocimiento y el compromiso de los empleados con vídeos de formación potenciados por AI, simplificando procesos empresariales complejos.
Amplifica las Historias de Éxito de Clientes.
Genera rápidamente vídeos de éxito de clientes convincentes, construyendo confianza y demostrando el valor de tus soluciones empresariales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación rápida de vídeos AI a partir de texto?
HeyGen transforma tus guiones en vídeos AI de alta calidad utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo. Simplemente introduce tu texto, selecciona un avatar digital y elige una voz en off para generar rápidamente contenido de vídeo atractivo. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos.
¿Puede HeyGen ayudarme a producir vídeos visualmente atractivos y alineados con mi marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar tus proyectos. Puedes aplicar fácilmente tus controles de marca, incluidos logotipos y colores, para asegurar que todos tus vídeos de marketing estén consistentemente alineados con tu marca.
¿Qué tipo de contenido de vídeo creativo puedo producir con HeyGen?
HeyGen es un generador de vídeos AI versátil que permite la creación de contenido de vídeo diverso, desde vídeos de personajes animados hasta vídeos explicativos atractivos. Puedes lograr una salida de vídeo de alta calidad adecuada para varias plataformas y propósitos.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para refinar proyectos de vídeo?
HeyGen proporciona características robustas para mejorar tus vídeos AI, incluyendo la generación automática de subtítulos y una rica biblioteca de medios con soporte de stock. También puedes ajustar fácilmente las proporciones para diferentes plataformas, asegurando contenido de vídeo pulido y profesional.