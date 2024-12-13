Creador de Vídeos de Narración Empresarial para Campañas Impactantes

Involucra a tu audiencia con narraciones de vídeo profesionales. Nuestro "Texto a vídeo desde guion" impulsado por AI convierte texto en impresionantes visuales rápidamente.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores aspirantes, mostrando cómo un nuevo servicio simplifica sus operaciones. El estilo visual debe ser profesional e inspirador, utilizando escenas dinámicas para ilustrar la eficiencia, complementado por una voz en off clara y alentadora generada con la capacidad de "Generación de voz en off" de HeyGen, enfatizando la facilidad de las soluciones de creación de vídeos de narración empresarial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos diseñado para potenciales clientes e inversores, explicando claramente los beneficios de una solución tecnológica innovadora. Emplea una estética visual limpia y moderna, con un avatar de AI actuando como presentador para transmitir información compleja de manera sucinta a través de una narración de vídeo convincente. Este "avatar de AI" aprovechará la función de "Avatares de AI" de HeyGen para entregar un mensaje personalizado y confiable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo vibrante de 30 segundos dirigido a buscadores de empleo y posibles socios B2B, destacando la cultura única de una empresa y el espíritu de equipo. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y amigable, presentando a diversos miembros del equipo y una pista de fondo positiva y animada. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa impactante, posicionando a la empresa como un líder en la creación de vídeos en su campo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio conciso de 15 segundos para redes sociales dirigido a un público amplio interesado en los avances de AI, insinuando el lanzamiento de un próximo producto. El vídeo debe ser rápido y visualmente rico, incorporando texto animado y gráficos llamativos. Emplea la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar rápidamente los mensajes clave de marketing en un clip atractivo, demostrando el poder de la creación de vídeos de AI para vídeos de marketing.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Narración Empresarial

Crea narrativas empresariales convincentes con facilidad. Transforma tus ideas en vídeos profesionales que resuenen con tu audiencia y fomenten el compromiso.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu viaje de narración seleccionando entre una amplia gama de plantillas y escenas personalizables diseñadas para diversas necesidades empresariales.
2
Step 2
Pega tu Guion
Transforma tu contenido escrito en visuales dinámicos. Pega tu guion, y nuestra AI convertirá texto a vídeo, dando vida a tu narrativa sin esfuerzo.
3
Step 3
Selecciona tu Avatar de AI
Mejora el profesionalismo y el compromiso de tu vídeo seleccionando de una diversa colección de avatares de AI realistas para presentar tu historia empresarial.
4
Step 4
Exporta tu Historia
Finaliza tu vídeo convincente. Ajusta fácilmente las proporciones y exporta tu vídeo de narración empresarial terminado en el formato óptimo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo convincentes y estudios de caso, construyendo confianza e ilustrando valor a través de narrativas auténticas de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de narración empresarial?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de marketing convincentes y contenido para redes sociales con facilidad. Nuestra plataforma intuitiva de creación de vídeos con AI aprovecha plantillas personalizables y avatares de AI realistas para simplificar todo el proceso de creación de vídeos de narración empresarial.

¿Puede HeyGen generar vídeos de AI atractivos directamente desde texto?

Absolutamente, la potente función de texto a vídeo de AI de HeyGen transforma tus guiones en vídeos pulidos. Utiliza nuestro guionista de AI integrado y la avanzada generación de voz en off para dar vida a tu narrativa sin problemas.

¿Qué herramientas creativas están disponibles en HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen ofrece un editor robusto de arrastrar y soltar, permitiendo una amplia personalización de tus proyectos de vídeo. Accede a una vasta biblioteca de medios de stock y aprovecha las plantillas personalizables para lograr tu visión creativa deseada.

¿Qué papel juegan los avatares de AI de HeyGen en la narración de vídeos?

Los avatares de AI realistas de HeyGen sirven como presentadores atractivos en pantalla, aportando profesionalismo y compromiso a tu narración de vídeos. Son un componente central de nuestras capacidades de creación de vídeos de AI, haciendo que las producciones complejas sean accesibles para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo