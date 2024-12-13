Generador de Vídeos de Narración Empresarial: Eleva Tu Marca

Transforma tus narrativas empresariales en historias visuales atractivas utilizando la creación de vídeos AI con avatares AI realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para formadores corporativos y educadores, desglosando un protocolo complejo de ciberseguridad en pasos fáciles de entender. El enfoque visual debe ser limpio y profesional, incorporando gráficos animados y visualización de datos clara, complementado por una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha los avatares AI para presentar la información, mejorando la narración visual con un presentador digital consistente, haciendo el contenido accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo testimonial convincente de 30 segundos dirigido a clientes potenciales y equipos de ventas, mostrando la experiencia positiva de un cliente con una herramienta de productividad. Los elementos visuales deben ser auténticos y conmovedores, con música de fondo sutil, mientras una voz en off genuina y relatable destaca el éxito del usuario. Este contenido de formato corto puede aumentar significativamente los vídeos de marketing utilizando la generación de voz en off para crear narraciones impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vibrante vídeo de 20 segundos diseñado para buscadores de empleo y miembros de la comunidad, ilustrando el compromiso de una empresa con la sostenibilidad. Emplea imágenes brillantes y positivas y una melodía pegajosa y edificante, acompañada de una voz en off amigable e inspiradora. Asegúrate de que todos los mensajes clave se refuercen con subtítulos, permitiendo una narración AI efectiva para un amplio alcance en redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Narración Empresarial

Transforma tus ideas en narrativas visuales atractivas de manera rápida y eficiente con herramientas de creación de vídeos impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando tu historia empresarial. Usa el escritor de guiones AI para generar narrativas atractivas, o pega tu texto existente directamente para formar la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Avatares
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar a tus personajes. Personaliza su apariencia y expresiones para que coincidan perfectamente con la voz y el mensaje de tu marca.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Audio Atractivos
Mejora tu historia con la generación de voces en off profesionales. La plataforma sincroniza automáticamente el audio con los visuales elegidos, haciendo que tu presentación sea impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Historia
Una vez que tu narrativa esté completa, genera tu vídeo de alta calidad. Comparte tu vídeo de narración empresarial en varias plataformas para alcanzar a tu audiencia objetivo y amplificar tu mensaje de manera efectiva.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para mejorar la presencia de tu marca e involucrar a tu audiencia de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la narración AI y la narración visual para empresas?

HeyGen empodera a las empresas con una avanzada plataforma de creación de vídeos AI que actúa como un potente generador de vídeos de narración empresarial. Te permite transformar ideas en narrativas visuales atractivas de manera rápida y efectiva. A través de innovadoras capacidades de narración AI, HeyGen te ayuda a involucrar a tu audiencia con vídeos de calidad profesional sin necesidad de recursos de producción extensos.

¿Puede HeyGen ayudar a los creadores de contenido a producir vídeos de marketing y contenido para redes sociales de manera más eficiente?

Absolutamente. HeyGen proporciona a los creadores de contenido herramientas inteligentes y plantillas inteligentes para producir vídeos de marketing de alta calidad y contenido atractivo para redes sociales a un ritmo acelerado. Nuestra plataforma simplifica significativamente el flujo de trabajo de producción de vídeos, haciendo la creación de contenido más eficiente para un mayor alcance.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para personalizar avatares AI y generación de escenas?

HeyGen ofrece una amplia flexibilidad creativa, permitiéndote personalizar avatares AI con movimientos realistas y asegurar personajes consistentes en todo tu contenido. Con características como la Herramienta de Posado de Personajes y la generación de Escenas Dinámicas, puedes dar vida a tus propuestas creativas e ideas con un control visual sin igual.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos desde el guion hasta una historia visual pulida?

Sí, HeyGen simplifica drásticamente la creación de vídeos AI de principio a fin. Nuestra plataforma incluye un escritor de guiones AI y soporta edición basada en texto, transformando sin problemas tu texto en una rica narrativa visual completa con voces en off realistas y sincronización labial automática, asegurando una experiencia de narración visual pulida.

