Potente Creador de Vídeos de Formación en Seguridad Empresarial para tu Equipo

Transforma guiones en vídeos de seguridad en el lugar de trabajo atractivos al instante con nuestras avanzadas capacidades de Texto a vídeo.

Crea un vídeo animado de 60 segundos que introduzca los vídeos fundamentales de seguridad en el lugar de trabajo para nuevos empleados, con avatares de IA amigables que demuestren las mejores prácticas en un entorno de oficina limpio y bien iluminado, complementado por una voz en off calmada y profesional generada directamente desde tu guion usando la función de Texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un clip atractivo de 45 segundos para todo el personal actual, centrado en vídeos de formación sobre respuesta urgente a emergencias con un estilo visual dinámico que incorpore texto audaz en pantalla y transiciones rápidas de escenas de las Plantillas y escenas de HeyGen, apoyado por una voz en off clara y autoritaria y subtítulos precisos para mejorar la comprensión con fines de formación en cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una guía visual convincente de 30 segundos utilizando el aprendizaje basado en escenarios para ilustrar las técnicas correctas de levantamiento para empleados involucrados en trabajo físico, empleando un estilo visual realista pero conciso con cortes rápidos del soporte de biblioteca de medios/stock para mostrar errores comunes y soluciones, subrayado por una voz en off nítida y orientada a la acción generada por la función de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una presentación informativa de 90 segundos para gerentes y supervisores detallando los requisitos esenciales de los vídeos de seguridad de OSHA, presentando el contenido en un estilo visual profesional y autoritario con visualizaciones de datos claras y texto en pantalla, fácilmente adaptable para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando una comprensión completa de la información regulatoria compleja.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Seguridad Empresarial

Crea vídeos de seguridad en el lugar de trabajo atractivos y efectivos sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por IA, asegurando que tu equipo esté siempre preparado y cumpla con las normativas.

1
Step 1
Crea Desde una Plantilla o Guion
Inicia tu proyecto seleccionando una plantilla de vídeo profesional de nuestra biblioteca. Alternativamente, pega tu guion y utiliza nuestra función de Texto a vídeo para generar instantáneamente tus escenas iniciales.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Mejora tus vídeos de formación en seguridad empresarial incorporando avatares de IA realistas para comunicar claramente procedimientos e información importante.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Mantén la consistencia de la marca en todos tus vídeos de seguridad en el lugar de trabajo aplicando los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Una vez que tu completo vídeo de formación en seguridad empresarial esté listo, exporta fácilmente el vídeo en alta calidad, adecuado para varias plataformas y usos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara los Procedimientos de Salud y Seguridad

.

Simplifica temas complejos de salud y seguridad, haciendo que la información crítica sobre primeros auxilios o protocolos de peligro sea clara y fácilmente comprensible para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en seguridad atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación atractivos con herramientas intuitivas y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo. Como un potente generador de vídeos de IA, HeyGen te permite transformar guiones en vídeos dinámicos de seguridad en el lugar de trabajo de manera eficiente, convirtiéndote en un creador efectivo de vídeos de seguridad.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en HeyGen para los vídeos de seguridad en el lugar de trabajo?

Los avatares de IA en HeyGen dan vida a tus vídeos de seguridad en el lugar de trabajo, haciendo que el contenido sea más relatable y memorable. Son perfectos para demostrar protocolos de seguridad o aprendizaje basado en escenarios, asegurando que tu audiencia se mantenga comprometida y retenga mejor la información crítica.

¿Puedo personalizar los elementos de marca para mis vídeos de formación en seguridad empresarial con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen, tu dedicado creador de vídeos de formación en seguridad empresarial, ofrece controles de marca robustos para integrar tu logo y colores de marca sin problemas. También puedes personalizar la generación de voz en off y añadir subtítulos profesionales, asegurando que cada vídeo de seguridad se alinee con la identidad de tu empresa.

¿Cómo agiliza HeyGen la producción de vídeos de formación en cumplimiento y seguridad de OSHA?

HeyGen acelera la producción de vídeos críticos de formación en cumplimiento y seguridad de OSHA a través de su avanzada funcionalidad de Texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido profesional, listo para exportar vídeo a tus plataformas preferidas, asegurando protocolos de seguridad eficientes y estandarizados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo