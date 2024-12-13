Imagina un vídeo dinámico de 45 segundos diseñado para fundadores de startups e inversores, ilustrando su hoja de ruta de producto con claridad e impacto. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio y profesional con música de fondo animada y una narración sofisticada, demostrando cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, combinada con avatares de IA expresivos, puede transformar estrategias complejas en vídeos atractivos que aseguren el compromiso y la emoción por los hitos futuros.

Generar Vídeo