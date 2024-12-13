generador de vídeos de propuestas de negocio: Crea Presentaciones Atractivas Rápidamente

Elabora propuestas de vídeo personalizadas y atractivas más rápido que nunca usando Texto a vídeo desde guion para un marketing en vídeo impactante.

Elabora un vídeo de propuesta de negocio de 60 segundos dirigido a ejecutivos ocupados, utilizando los avatares de AI de HeyGen y la generación sofisticada de voz en off para ofrecer una presentación pulida, directa y profesional con un tono claro y autoritario. Este vídeo tiene como objetivo transmitir rápidamente las propuestas de valor clave a los responsables de alto nivel, asegurando el máximo impacto en el menor tiempo posible.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para potenciales clientes o equipos internos para desmitificar productos o servicios técnicos complejos. Emplea la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para asegurar precisión y consistencia, complementado con visuales informativos y modernos y una narración precisa, junto con subtítulos esenciales para accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de propuesta personalizada de 1 minuto que empodere a los equipos de ventas para involucrar a clientes específicos de manera más efectiva. Aprovecha las extensas Plantillas y escenas y el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para crear vídeos alineados con la marca que sean pulidos, persuasivos y presenten una voz cálida pero profesional, adaptada a cada oportunidad única de cliente.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una pieza de marketing en vídeo de 45 segundos para clientes existentes y primeros adoptantes, anunciando nuevas actualizaciones de productos o mejoras de características. Utiliza la creación de vídeo impulsada por AI de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para producir un anuncio dinámico, visualmente atractivo y conciso con música animada y texto en pantalla, asegurando que esté optimizado para varias plataformas digitales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Propuestas de Negocio

Crea fácilmente propuestas de vídeo atractivas y alineadas con tu marca en minutos con herramientas impulsadas por AI, transformando tus presentaciones en experiencias personalizadas y visualmente atractivas.

1
Step 1
Genera Tu Guion
Comienza introduciendo el texto o guion de tu propuesta. Nuestra AI utilizará la tecnología de Texto a vídeo desde guion para transformar tu contenido escrito en una narrativa de vídeo atractiva.
2
Step 2
Personaliza con Plantillas y Escenas
Selecciona entre Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para que coincidan con la estética de tu marca. Aplica elementos de marca personalizados, colores y logos usando controles intuitivos.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Voz en Off
Mejora tu propuesta con avatares de AI realistas para presentar tu mensaje. Opcionalmente, genera voces en off de sonido natural e incluye medios de nuestra extensa biblioteca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y descarga tu archivo MP4 de alta calidad. Comparte fácilmente tu propuesta de vídeo personalizada en varias plataformas o incrústala directamente en tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Vídeos Explicativos Atractivos

.

Desarrolla vídeos explicativos claros y persuasivos para articular ideas complejas dentro de tus propuestas de negocio, simplificando conceptos para los clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar tus guiones en vídeos atractivos con un esfuerzo mínimo. Puedes generar avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad a partir de texto, simplificando significativamente tu flujo de trabajo de creación de vídeos impulsados por AI.

¿Puedo crear vídeos alineados con mi marca usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y activos personalizados para crear vídeos alineados con tu marca. Utiliza nuestras plantillas diseñadas profesionalmente y la rica biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje la identidad única de tu marca.

¿Qué herramientas de edición de vídeo están disponibles en HeyGen?

HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, actuando como un potente editor de vídeo con AI para una fácil personalización. Puedes añadir o editar subtítulos, refinar escenas y utilizar varias herramientas de edición de vídeo para perfeccionar tu contenido antes de exportarlo.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis propuestas de negocio?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de propuestas de negocio, permitiéndote crear propuestas de vídeo personalizadas que realmente destaquen. Con la creación de vídeos impulsada por AI, puedes entregar presentaciones y vídeos explicativos atractivos rápidamente, mejorando tus esfuerzos generales de marketing en vídeo.

