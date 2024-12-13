Generador de Vídeos Promocionales Empresariales: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Impulsa tu marca con vídeos promocionales profesionales utilizando herramientas impulsadas por AI, aprovechando la innovadora función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación sin complicaciones.

Imagina un vídeo promocional vibrante de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es crear contenido atractivo para redes sociales. El estilo visual debe ser brillante y moderno con una voz en off entusiasta, destacando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente vídeos promocionales empresariales impactantes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional elegante y profesional de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, enfatizando la eficiencia en la creación de campañas impactantes. El estilo visual debe ser limpio con animaciones dinámicas y una voz segura y autoritaria. Demuestra cómo los avatares de AI de HeyGen pueden dar vida a las presentaciones, utilizando nuestras herramientas impulsadas por AI para una creación de vídeos promocionales sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio de vídeo promocional inspirador y cinematográfico de 60 segundos diseñado para emprendedores y startups, centrado en establecer una fuerte presencia de marca sin grandes presupuestos. El estilo visual y de audio debe ser aspiracional con una voz en off motivacional y metraje de archivo de alta calidad. Muestra la versatilidad de las Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para producir medios generativos que cautiven.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo rápido y enérgico de 30 segundos para creadores de contenido, ilustrando lo fácil que es producir contenido de alta calidad en formato corto. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, acompañado de una voz en off animada. Destaca las funciones de Generación de voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen, posicionándolo como un creador de vídeos promocionales AI esencial para ediciones rápidas y amplia accesibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Promocionales Empresariales

Crea vídeos promocionales profesionales y atractivos sin esfuerzo con herramientas impulsadas por AI, transformando tus ideas en contenido visual convincente para cualquier plataforma.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Comienza eligiendo entre una amplia gama de "Plantillas y escenas" diseñadas profesionalmente para diversas industrias, o empieza con un lienzo en blanco para desatar tu creatividad en tu próximo proyecto de "creador de vídeos promocionales".
2
Step 2
Crea tu Contenido con AI
Aprovecha el poder de un "creador de vídeos promocionales AI" utilizando la función de "Texto a vídeo desde guion". Simplemente introduce tu guion y observa cómo AI genera automáticamente visuales y diálogos atractivos.
3
Step 3
Añade Personalizaciones y Pulido
Mejora tu vídeo personalizando elementos. "Añade" un toque profesional con branding personalizado, integra tus propios medios o perfecciona el audio con "Generación de voz en off" de sonido natural para un producto final pulido.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Promoción
Finaliza tu "vídeo promocional" para su distribución. Utiliza "Redimensionamiento de proporciones y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas como "redes sociales", asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos persuasivos impulsados por AI para presentar testimonios de clientes e historias de éxito, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo promocional empresarial?

HeyGen hace que la creación de un vídeo promocional empresarial sea sencilla con sus herramientas intuitivas impulsadas por AI. Puedes transformar indicaciones de texto en vídeos atractivos utilizando una amplia gama de plantillas y avatares AI, reduciendo significativamente el tiempo de producción de tu vídeo promocional.

¿Puede HeyGen generar anuncios de vídeo promocionales diversos para varias plataformas?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos promocionales AI diseñado para producir anuncios de vídeo promocionales diversos de manera eficiente. Con medios generativos y visuales AI, puedes crear contenido atractivo adaptado para diferentes plataformas de redes sociales, asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia de manera efectiva.

¿Qué características de personalización ofrece HeyGen para mi contenido de vídeo promocional?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tu vídeo promocional. Utiliza controles de marca para incorporar tu logo y colores, selecciona de una rica biblioteca de medios y ajusta las proporciones para adaptarse a varias plataformas, actuando como tu editor de vídeo integral.

¿Proporciona HeyGen voces en off profesionales y soporte para vídeos explicativos?

Absolutamente, HeyGen genera voces en off de alta calidad en múltiples idiomas y ofrece características robustas ideales para vídeos explicativos. Combina voces en off profesionales con visuales AI dinámicos para crear contenido impactante e informativo de manera rápida y efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo