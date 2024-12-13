Tu Generador de Vídeos de Perfil Empresarial con Impacto Profesional

Genera vídeos de perfil empresarial atractivos con avatares de IA. Transforma texto en contenido de vídeo profesional sin esfuerzo para el éxito en marketing.

560/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para mostrar un producto dirigido a propietarios de pequeñas empresas que desean mejorar su presencia digital. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, demostrando la facilidad de uso de un "creador de vídeos empresariales en línea" con texto en pantalla destacando las características, respaldado por una voz en off amigable e informativa. Utiliza las "plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un explicativo de aspecto profesional que convierta a los espectadores en clientes usando este "creador de vídeos de producto".
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de introducción de marca personal de 60 segundos diseñado para consultores independientes y freelancers que buscan causar una fuerte primera impresión en LinkedIn y otras plataformas profesionales. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y auténtico, presentando un avatar de IA amigable que se dirige directamente a la cámara, explicando su experiencia y servicios. Emplea los "avatares de IA" de HeyGen para crear una presencia en pantalla consistente y accesible, agilizando el proceso de "creador de vídeos de perfil" para la "creación de contenido" personal.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo de "consejo de marketing" de 15 segundos optimizado para Instagram Reels y TikTok, dirigido a aspirantes a gestores de "plataformas de redes sociales" y emprendedores de pequeñas empresas. El enfoque visual debe ser rápido, incorporando "elementos visuales" vibrantes y cortes rápidos, acompañado de música de fondo animada y texto claro en pantalla. Implementa los "subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar accesibilidad e impacto, convirtiéndolo en un contenido efectivo de "vídeos de marketing".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Perfil Empresarial

Crea rápidamente vídeos de perfil empresarial profesionales que cautiven a tu audiencia y cuenten la historia de tu marca usando herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Escribe o pega tu guion para delinear tu perfil empresarial. Utiliza nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca, o crea el tuyo propio. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu perfil.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Mejora tu vídeo con varias plantillas, escenas y medios de nuestra biblioteca. Aplica el logo y los colores de tu marca usando controles de marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo de perfil empresarial de alta calidad. Expórtalo fácilmente con varias opciones de cambio de tamaño de aspecto, listo para compartir en todas tus plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito Empresarial con Vídeo de IA

.

Transforma testimonios de clientes en dinámicos vídeos de IA, construyendo confianza y credibilidad para tu perfil empresarial.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi vídeo de perfil empresarial?

HeyGen te permite crear vídeos de perfil empresarial profesionales utilizando avatares de IA realistas y una amplia selección de plantillas de vídeo. Puedes transmitir el mensaje de tu marca sin esfuerzo con elementos personalizables y potentes voces en off, asegurando que tu perfil destaque.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para la generación de avatares de IA?

HeyGen proporciona capacidades avanzadas de generación de avatares de IA, permitiéndote elegir entre diversos avatares o crear avatares personalizados que se ajusten perfectamente a tu marca. Estos avatares de IA dan vida a tu creación de contenido con movimientos naturales y sincronización labial para presentaciones dinámicas y vídeos de marketing atractivos.

¿Es HeyGen adecuado para crear rápidamente vídeos empresariales en línea?

Absolutamente. HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos empresariales en línea, permitiéndote transformar texto en vídeos atractivos con su editor de arrastrar y soltar fácil de usar. Esto agiliza tu proceso de creación de contenido, permitiéndote producir vídeos empresariales de alta calidad de manera eficiente sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen te permite generar vídeos de marketing impactantes directamente desde guiones de texto, completos con voces en off naturales y subtítulos personalizables. Utiliza diversas plantillas de vídeo y optimiza fácilmente tu contenido para varias plataformas de redes sociales para maximizar el alcance y fomentar la participación de la audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo