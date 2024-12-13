Se debe crear un vídeo energético de 45 segundos para actualizar el proceso empresarial dirigido a los miembros del equipo interno, explicando la implementación de un nuevo software. Este vídeo necesita un estilo visual moderno y amigable, utilizando un avatar de AI para guiarlos a través de los pasos clave, complementado con una locución profesional para aclarar estas importantes actualizaciones de la empresa.

Generar Vídeo