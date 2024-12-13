Generador de Vídeos de Actualización de Procesos Empresariales: Optimiza tus Comunicaciones

Crea rápidamente actualizaciones profesionales de la empresa y vídeos de formación utilizando avatares de AI para involucrar a tu equipo sin complicaciones.

Se debe crear un vídeo energético de 45 segundos para actualizar el proceso empresarial dirigido a los miembros del equipo interno, explicando la implementación de un nuevo software. Este vídeo necesita un estilo visual moderno y amigable, utilizando un avatar de AI para guiarlos a través de los pasos clave, complementado con una locución profesional para aclarar estas importantes actualizaciones de la empresa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos para los nuevos empleados, guiándolos a través de la lista de verificación de incorporación revisada. Emplea un estilo gráfico animado y fácil de seguir, acompañado de una locución calmada y educativa, y asegúrate de que toda la producción se derive sin problemas de un guion detallado utilizando la función de texto a vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina producir un vídeo de marketing pulido de 30 segundos dirigido a los interesados internos, mostrando una reciente mejora en la eficiencia de un proceso de producción. Esta pieza visual debe emplear un estilo visual corporativo y dinámico, aprovechando diversas plantillas y escenas para resaltar vídeos profesionales y el enfoque proactivo de la empresa hacia el cambio.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos para actualizar a la empresa, anunciando un ajuste menor en la política. Debe presentar un enfoque visual simple y directo y una locución clara y concisa, lo que te permite generar vídeos en minutos para compartir información de manera rápida e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Actualización de Procesos Empresariales

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de actualización de procesos empresariales que aclaren información compleja y mantengan a tu equipo informado con nuestro intuitivo generador de vídeos de AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Introduce tu texto, y nuestro sistema lo transformará instantáneamente en un vídeo utilizando la tecnología de "texto a vídeo", formando la base de tu actualización.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos "avatares de AI" para presentar tu mensaje, añadiendo un toque humano a tus importantes actualizaciones empresariales.
3
Step 3
Añade Locuciones
Incorpora "locuciones" convincentes generando una narración de sonido natural para articular claramente tu actualización de procesos empresariales.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Revisa tus "vídeos empresariales" completos y expórtalos en varios formatos, listos para una distribución fluida en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja

.

Desglosa procesos empresariales intrincados en explicaciones en vídeo fáciles de entender, asegurando claridad para todos los interesados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos creativos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI que optimiza la creación de vídeos aprovechando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Los usuarios pueden transformar fácilmente guiones en contenido de vídeo dinámico, haciendo que los vídeos profesionales sean accesibles para diversas necesidades empresariales.

¿Qué tipos de vídeos profesionales puedo generar con HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos profesionales, incluyendo vídeos de Marketing atractivos, vídeos de Formación informativos y actualizaciones esenciales de la empresa. Nuestra plataforma intuitiva permite una creación rápida utilizando plantillas de vídeo prediseñadas y un editor de arrastrar y soltar.

¿Puede HeyGen transformar texto en contenido de vídeo atractivo?

Absolutamente. Las potentes capacidades de generación de contenido de AI de HeyGen te permiten convertir texto simple en contenido de vídeo cautivador utilizando avatares de AI realistas y locuciones naturales. Esta función es perfecta para crear vídeos explicativos o contenido de generador de vídeos de actualización de procesos empresariales de manera eficiente.

¿Qué tan rápido puede HeyGen producir vídeos empresariales de alta calidad?

HeyGen permite a los usuarios generar vídeos en minutos, acelerando significativamente la producción de vídeos empresariales de alta calidad. Nuestro proceso optimizado, que incluye avatares de AI y plantillas personalizables, asegura una rápida entrega sin comprometer los resultados profesionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo