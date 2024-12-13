Generador de Vídeos de Procedimientos Empresariales para SOPs Impulsados por IA

Crea rápidamente documentación en vídeo con locuciones de IA para una formación y comunicaciones internas claras y consistentes.

Produce un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre un procedimiento interno clave de la empresa, perfecto para capacitar a nuevos empleados en una función crítica del software. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla claras, complementadas por una locución amigable pero autoritaria generada a través de la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, asegurando una instrucción de audio consistente y de alta calidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los nuevos miembros del equipo, crea un vídeo instructivo de 2 minutos que sirva como documentación esencial en vídeo para nuestro software de gestión de proyectos interno. La presentación visual debe ser acogedora y directa, con un avatar de IA accesible de la biblioteca de avatares de IA de HeyGen para guiar a los usuarios a través de los pasos, apoyado por una pista de audio profesional y clara para asegurar una comprensión completa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos específicamente para equipos técnicos y gestores de proyectos, describiendo una reciente actualización compleja del flujo de trabajo dentro de nuestra línea de desarrollo, destacando cómo la función de Texto a vídeo de HeyGen puede transformar rápidamente texto detallado en una explicación visual dinámica. El vídeo necesita un estilo visual limpio y corporativo con gráficos nítidos y un tono informativo preciso, haciendo que los detalles intrincados sean fáciles de digerir.
Prompt de Ejemplo 3
Se requiere un vídeo urgente de 45 segundos para usuarios finales y personal de soporte, proporcionando una guía de referencia rápida para los pasos comunes de solución de problemas de nuestro portal de clientes, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad incluso en entornos sin sonido. El enfoque visual debe ser directo y basado en grabaciones de pantalla, con subtítulos audaces y fáciles de leer que acompañen instrucciones simples en pantalla.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Procedimientos Empresariales

Simplifica tus guías operativas y formación con vídeos atractivos impulsados por IA. Transforma rápidamente procedimientos complejos en documentación visual clara y comprensible.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza eligiendo una plantilla profesional o desde cero. Utiliza el creador de vídeos de IA para generar escenas iniciales a partir de tu guion.
2
Step 2
Añade Elementos Profesionales
Incorpora avatares de IA para presentar información o genera locuciones de IA para una narración clara. Añade automáticamente subtítulos para accesibilidad.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Usa el editor intuitivo de arrastrar y soltar para personalizar tu vídeo. Añade controles de marca, medios de stock y refina transiciones para perfeccionar tu procedimiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Formación
Finaliza tu vídeo exportándolo en el formato de aspecto deseado. Comparte fácilmente tus vídeos de formación completados con equipos o intégralos en tu base de conocimiento.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Complejos con IA

Transforma procesos empresariales intrincados y SOPs en formatos de vídeo fácilmente digeribles, haciendo que la información crítica sea accesible y comprensible para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de procedimientos empresariales?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo con IA que agiliza el proceso de generar documentación en vídeo de alta calidad. Aprovecha los avatares de IA y la tecnología de Texto a vídeo para transformar sin esfuerzo tus guiones en vídeos profesionales y atractivos sin requerir habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen integrar grabaciones de pantalla en vídeos generados por IA?

Sí, HeyGen ofrece robustas capacidades nativas de grabación de pantalla, permitiéndote capturar aplicaciones de software o flujos de trabajo complejos. Luego puedes fusionar sin problemas estas grabaciones con avatares de IA y locuciones generadas por IA, mejorando tus guías de usuario paso a paso y comunicaciones internas.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos corporativos?

HeyGen proporciona controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos corporativos mantengan una identidad de marca consistente. Puedes personalizar fácilmente elementos como logotipos y colores de marca, y utilizar plantillas diseñadas profesionalmente para alinear cada vídeo con los estándares visuales de tu empresa.

¿HeyGen admite subtítulos y traducción para audiencias globales?

Absolutamente. HeyGen genera automáticamente subtítulos, que son esenciales para la accesibilidad y una comprensión más amplia. Además, sus locuciones de IA y Traducciones con un solo clic te permiten localizar contenido, alcanzando y comprometiendo efectivamente a una audiencia global diversa.

