Produce un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre un procedimiento interno clave de la empresa, perfecto para capacitar a nuevos empleados en una función crítica del software. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla claras, complementadas por una locución amigable pero autoritaria generada a través de la capacidad de generación de locuciones de HeyGen, asegurando una instrucción de audio consistente y de alta calidad.

Generar Vídeo