Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a profesionales ocupados y fundadores de startups, mostrando cómo el Generador de Presentaciones AI de HeyGen puede transformar rápidamente ideas en presentaciones impactantes. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con un avatar AI enérgico que entregue el contenido con una voz en off segura y autoritaria. Enfatiza la facilidad de generar contenido usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 90 segundos dirigido a equipos remotos y formadores corporativos, ilustrando los beneficios de un software de presentaciones en la nube para una colaboración en tiempo real sin problemas. La narrativa visual debe ser limpia y profesional, utilizando varias Plantillas y escenas para resaltar cambios dinámicos de contenido, apoyado por una generación de voz en off amigable e informativa. Muestra lo fácil que es para los equipos trabajar juntos en un proyecto de presentación.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 2 minutos para analistas de datos y gerentes de marketing, demostrando cómo crear visualizaciones de datos impactantes dentro de las presentaciones. El vídeo debe tener un estilo visual detallado y analítico, incorporando gráficos y diagramas animados obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock. Una voz en off atractiva y explicativa acompañada de Subtítulos/captions claros guiará a los espectadores a través de puntos de datos complejos.
Prompt de Ejemplo 3
Ilustra en un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y consultores freelance cómo aprovechar las características personalizables de las presentaciones para una fuerte consistencia de marca y formatos de exportación efectivos. El estilo visual debe ser brillante y adaptable, demostrando el ajuste sin problemas del contenido para diferentes necesidades usando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen. Una voz en off optimista y profesional destacará la versatilidad e impacto de las presentaciones personalizadas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Presentaciones Empresariales

Crea sin esfuerzo presentaciones empresariales impresionantes y profesionales con herramientas impulsadas por AI y diseños personalizables, haciendo que la información compleja sea clara y atractiva.

1
Step 1
Crea Tu Presentación al Instante
Aprovecha el Generador de Presentaciones AI para esbozar y redactar instantáneamente tu presentación empresarial, transformando tus ideas en un formato estructurado.
2
Step 2
Elige Tu Plantilla de Diseño
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de presentación profesionales para dar a tus presentaciones empresariales un aspecto visualmente impresionante y coherente.
3
Step 3
Añade Tu Contenido Visual
Mejora tus diapositivas con visualizaciones de datos relevantes, imágenes y vídeos de la biblioteca de medios para comunicar eficazmente tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte con Facilidad
Finaliza tu presentación empresarial y expórtala en múltiples formatos, o utiliza las opciones de compartir y publicar para una colaboración sin problemas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

Presenta historias de éxito de clientes convincentes a través de vídeos AI atractivos, añadiendo credibilidad e impacto a tus presentaciones y propuestas empresariales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de presentaciones empresariales profesionales?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar guiones en presentaciones de vídeo dinámicas con avatares AI y generación de voz en off. Este enfoque impulsado por AI agiliza todo el flujo de trabajo del software de presentaciones, permitiendo a los usuarios crear contenido atractivo para sus presentaciones empresariales de manera eficiente.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para compartir e integración?

HeyGen admite múltiples formatos de exportación y ofrece software de presentaciones en la nube para un acceso y colaboración fáciles. Los usuarios pueden compartir y publicar sin esfuerzo sus presentaciones generadas por AI, asegurando una amplia compatibilidad y alcance en varias plataformas.

¿Puedo personalizar mis presentaciones con las herramientas AI de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo personalización de logotipos y colores, junto con una rica biblioteca de plantillas y escenas. Esto permite a los usuarios crear diseños de presentaciones impresionantes que se alinean perfectamente con su identidad de marca, haciendo que cada presentación personalizable sea única.

¿HeyGen admite elementos multimedia ricos e interactivos?

Sí, HeyGen integra una vasta biblioteca de medios y soporte de stock para mejorar las presentaciones con visuales cinematográficos y visualizaciones de datos. Aunque el enfoque principal es la generación de vídeo de texto a PPT AI, los usuarios también pueden incorporar elementos dinámicos como animaciones y transiciones para crear una experiencia de presentación interactiva impactante.

