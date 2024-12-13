Generador de Vídeos de Presentación Empresarial: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Optimiza tu solución de producción de vídeos transformando guiones en vídeos explicativos profesionales, completos con avatares de IA.

Imagina un vídeo de marketing de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, creado para transmitir rápidamente su valor único. Este vídeo debe tener un estilo visual enérgico y moderno con colores vibrantes y animaciones elegantes, todo acompañado de una pista de fondo animada. La función de texto a vídeo de HeyGen permite una rápida generación de contenido, mientras que la integración de avatares de IA atractivos lo convierte en un generador de vídeos de presentación empresarial ideal para mostrar ofertas de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo informativo de 60 segundos diseñado para clientes potenciales e inversores, detallando un nuevo producto innovador. La estética visual debe ser profesional y clara, incorporando infografías atractivas y transiciones suaves, complementadas por una voz en off generada por IA amigable. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para narrar el guion y asegura una amplia accesibilidad con subtítulos automáticos, proporcionando una solución sofisticada de generador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Para los gerentes de marketing enfocados en la consistencia de la marca en todas las plataformas, un anuncio de 30 segundos en redes sociales es esencial. Debe resaltar visualmente los colores consistentes de la marca y superposiciones de texto dinámicas, perfectamente sincronizadas con música de fondo pegajosa y moderna. Con HeyGen, aprovechar sus extensas plantillas y escenas acelera la producción, y la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto asegura una visualización óptima en varias plataformas de redes sociales, optimizando eficazmente la creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Redacta un vídeo conciso de 20 segundos de actualización interna de la empresa para empleados y equipos internos, anunciando una nueva iniciativa. El estilo visual y de audio debe ser directo e informativo, con visuales limpios de temática corporativa de una biblioteca de medios, y un avatar de IA claro y profesional presentando las noticias. Integra los avatares de IA de HeyGen para un presentador consistente y utiliza el soporte de biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente imágenes de fondo relevantes, convirtiéndolo en un creador de vídeos empresariales efectivo para comunicaciones internas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Presentación Empresarial

Transforma sin esfuerzo tu narrativa empresarial en vídeos atractivos con IA, optimizando tu solución de producción de vídeos desde el guion hasta la pantalla en solo cuatro pasos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza la creación de tu vídeo de presentación empresarial escribiendo o pegando tu guion. Aprovecha el poder de Texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente escenas y borradores iniciales.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de plantillas para que coincidan con la estética de tu marca. Mejora tu vídeo incorporando avatares de IA profesionales para presentar tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Elementos Dinámicos
Refina tu narrativa añadiendo voces en off personalizadas o seleccionando de nuestras diversas opciones de generación de voces en off. Asegura la claridad con subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de marketing revisando y haciendo cualquier ajuste de último minuto. Exporta fácilmente tu vídeo con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de IA atractivos para mostrar testimonios de clientes, construyendo confianza y reforzando efectivamente la propuesta de valor de tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?

HeyGen simplifica la creación de vídeos al aprovechar su generador de vídeos de IA para transformar guiones en contenido atractivo. Puedes producir rápidamente vídeos de marketing profesionales, vídeos explicativos o vídeos animados utilizando una variedad de plantillas personalizables, optimizando toda tu solución de producción de vídeos.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos empresariales efectivo?

HeyGen actúa como un creador de vídeos empresariales efectivo al ofrecer una solución integral de producción de vídeos que permite a las empresas mantener una fuerte identidad de marca. Sus herramientas impulsadas por IA y características de colaboración permiten a los equipos producir vídeos de alta calidad con voces en off personalizadas de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a generar voces en off y visuales diversos?

Sí, las herramientas impulsadas por IA de HeyGen permiten a los usuarios generar voces en off diversas para sus vídeos, mejorando la accesibilidad y el impacto. También puedes aprovechar los avatares de IA y los controles de marca para crear contenido de vídeo animado consistente y profesional que refuerce la identidad de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra estrategia de vídeos en redes sociales?

HeyGen ayuda a optimizar tu estrategia en redes sociales al permitir la rápida producción de vídeos de marketing personalizados para varias plataformas de redes sociales. Su editor de vídeo integrado admite el redimensionamiento de relación de aspecto y ofrece una rica biblioteca de medios, asegurando que tu contenido siempre se vea profesional y atractivo.

