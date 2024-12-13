Potente Creador de Vídeos de Orientación Empresarial para una Integración Fácil
Asegúrate de que los nuevos empleados comprendan rápidamente la cultura y las políticas de la empresa. Crea vídeos de formación profesional utilizando plantillas y escenas intuitivas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación empresarial conciso de 45 segundos diseñado para que todos los nuevos empleados comprendan rápidamente las pautas esenciales de la política de la empresa. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para explicar claramente información compleja con texto animado y visuales simples y claros, apoyado por una voz en off calmada y autoritaria para asegurar la comprensión y el cumplimiento.
Produce un vídeo de formación atractivo de 30 segundos para representantes de ventas, ofreciendo una rápida visión general del producto o una actualización de características para mejorar sus argumentos de venta. Esta pieza dinámica debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional y enérgico, con cortes rápidos, diseño de sonido moderno y una voz en off entusiasta para resaltar eficazmente los nuevos puntos de venta.
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para facilitar el intercambio de conocimientos entre los empleados existentes sobre cambios organizativos recientes o la introducción de un nuevo líder de equipo. Presenta este vídeo con visuales profesionales y tranquilizadores y una voz en off amigable e informativa, asegurando que los detalles cruciales sean accesibles para todos a través de subtítulos automáticos para máxima claridad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora tus vídeos de orientación y formación empresarial con IA para mejorar significativamente el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento.
Escala la Formación e Integración de Empleados.
Produce eficientemente numerosos cursos de formación interna y módulos de integración para llegar a todos tus empleados a nivel global con contenido consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar nuestro proceso de integración de empleados?
HeyGen actúa como un eficiente creador de vídeos de orientación empresarial, permitiéndote agilizar la integración de nuevos empleados. Puedes crear fácilmente vídeos de bienvenida consistentes que introduzcan la cultura de la empresa y la información esencial, asegurando que cada nuevo empleado reciba una experiencia de bienvenida estandarizada y atractiva.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación atractivos?
Como un potente creador de vídeos de formación, HeyGen ofrece características ricas como plantillas de vídeo de formación personalizables, avatares de IA y conversión de texto a vídeo sin problemas para crear vídeos de formación atractivos. Puedes personalizar fácilmente el contenido con voces en off, subtítulos y controles de marca para adaptarlo a objetivos de aprendizaje específicos.
¿Puede HeyGen ayudarnos a crear vídeos de formación empresarial con avatares de IA?
Sí, HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de formación empresarial profesionales utilizando avatares de IA realistas. Simplemente introduce tu guion, y la tecnología de texto a vídeo de HeyGen generará el vídeo con una voz en off natural, transformando la forma en que entregas vídeos de formación.
¿Cómo ayuda HeyGen a mantener la consistencia de la marca en los vídeos de bienvenida?
HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca en todos tus vídeos de bienvenida a través de controles de marca integrales. Puedes incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos y elementos visuales, asegurando que cada vídeo refuerce la cultura única de tu empresa y la identidad de la marca.