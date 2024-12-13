Creador de Orientación Empresarial: Incorpora y Motiva a Nuevos Empleados

Crea fácilmente vídeos atractivos de incorporación de nuevos empleados usando nuestra dinámica función de Texto a vídeo para presentaciones impactantes.

Crea un atractivo vídeo de 'Orientación de la Empresa' de 45 segundos diseñado para la incorporación de nuevos empleados, presentándoles la misión y los valores de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, con una locución profesional y amigable, utilizando eficazmente los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave de manera atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un inspirador vídeo de 60 segundos que profundice en nuestra 'Cultura de la Empresa' para fomentar un mayor compromiso en la incorporación de nuevos empleados. Este vídeo debe contar con un estilo visual auténtico y una banda sonora motivadora, fácilmente generado usando la función de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para RRHH y nuevos empleados, detallando los 'horarios de incorporación' iniciales y la 'Información de la Empresa' esencial. Adopta un estilo visual claro y profesional con subtítulos fáciles de leer, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y asegurar la claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado vídeo de 'creador de orientación empresarial' de 90 segundos, perfecto para presentar nuestro 'perfil de empresa' a clientes y socios potenciales. El estilo visual debe ser elegante y corporativo con una locución persuasiva, mejorado por ricos visuales del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para transmitir profesionalismo e innovación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Orientación Empresarial

Crea fácilmente vídeos de orientación empresarial atractivos para la incorporación de nuevos empleados, asegurando una introducción consistente e impactante a la cultura de tu empresa.

1
Step 1
Crea la Estructura de tu Orientación
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas de Orientación" pre-diseñadas o empieza desde cero. Utiliza las flexibles "Plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar rápidamente tu vídeo de incorporación, sentando las bases para la introducción de tu empresa.
2
Step 2
Añade tu Información de la Empresa
Llena tu orientación con la "Información de la Empresa" clave, incluyendo valores, historia y presentaciones del equipo. Simplemente introduce tu guion, y la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen transformará tu texto en diálogo hablado.
3
Step 3
Elige tus Visuales y Marca
Mejora el compromiso seleccionando un "avatar de IA" expresivo para presentar tu contenido. Personaliza aún más tu vídeo aplicando los colores y el logo únicos de tu marca usando la función de "Controles de marca (logo, colores)" de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte para la Incorporación de Nuevos Empleados
Finaliza tu vídeo de orientación profesional. Con HeyGen, puedes exportar fácilmente tu creación en varios formatos de aspecto, lista para integrarse en tu proceso de "incorporación de nuevos empleados" y dar la bienvenida a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura de la Empresa

.

Produce vídeos inspiradores que comuniquen efectivamente la cultura, valores y visión de tu empresa, fomentando un fuerte sentido de pertenencia para los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de una orientación empresarial?

HeyGen funciona como un potente creador de orientación empresarial, proporcionando herramientas intuitivas y plantillas de orientación profesional para simplificar la creación de vídeos de Orientación de la Empresa atractivos. Puedes transformar fácilmente tu contenido en presentaciones de alta calidad, asegurando que tu Información de la Empresa se entregue de manera efectiva a los nuevos empleados.

¿Puedo personalizar mis vídeos de incorporación de nuevos empleados con mi marca?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar completamente con elementos de marca, asegurando que tus vídeos de incorporación de nuevos empleados reflejen el perfil y la cultura de tu empresa. Puedes añadir fácilmente tu logo, colores y activos visuales específicos para mantener la coherencia de la marca a lo largo de tu plan de orientación.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en mejorar el compromiso de la incorporación de empleados?

Los avatares de IA en HeyGen aumentan significativamente el compromiso de la incorporación de empleados al entregar tu Información de la Empresa y mensajes de bienvenida de manera dinámica y personalizada. Estos avatares de IA pueden presentar horarios de incorporación complejos y políticas de la empresa, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más interactiva y memorable para los nuevos empleados.

¿Es fácil generar locuciones profesionales para mi plan de orientación?

Sí, HeyGen hace que la generación de locuciones sea simple y eficiente con sus avanzadas capacidades de texto a vídeo. Puedes convertir fácilmente tu plan de orientación escrito en un discurso de sonido natural, asegurando una comunicación clara y consistente para todos tus materiales de orientación de la empresa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo