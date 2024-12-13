Los avatares de IA en HeyGen aumentan significativamente el compromiso de la incorporación de empleados al entregar tu Información de la Empresa y mensajes de bienvenida de manera dinámica y personalizada. Estos avatares de IA pueden presentar horarios de incorporación complejos y políticas de la empresa, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más interactiva y memorable para los nuevos empleados.