Creador de Orientación Empresarial: Incorpora y Motiva a Nuevos Empleados
Crea fácilmente vídeos atractivos de incorporación de nuevos empleados usando nuestra dinámica función de Texto a vídeo para presentaciones impactantes.
Desarrolla un inspirador vídeo de 60 segundos que profundice en nuestra 'Cultura de la Empresa' para fomentar un mayor compromiso en la incorporación de nuevos empleados. Este vídeo debe contar con un estilo visual auténtico y una banda sonora motivadora, fácilmente generado usando la función de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido sin fisuras.
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para RRHH y nuevos empleados, detallando los 'horarios de incorporación' iniciales y la 'Información de la Empresa' esencial. Adopta un estilo visual claro y profesional con subtítulos fáciles de leer, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y asegurar la claridad.
Diseña un sofisticado vídeo de 'creador de orientación empresarial' de 90 segundos, perfecto para presentar nuestro 'perfil de empresa' a clientes y socios potenciales. El estilo visual debe ser elegante y corporativo con una locución persuasiva, mejorado por ricos visuales del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para transmitir profesionalismo e innovación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso de la Incorporación.
Utiliza la IA para aumentar significativamente las tasas de compromiso y retención durante la incorporación de nuevos empleados y programas continuos de formación empresarial.
Desarrolla Módulos de Orientación Completos.
Crea rápidamente módulos de orientación y formación extensos, asegurando un aprendizaje consistente y accesible para todos los nuevos empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de una orientación empresarial?
HeyGen funciona como un potente creador de orientación empresarial, proporcionando herramientas intuitivas y plantillas de orientación profesional para simplificar la creación de vídeos de Orientación de la Empresa atractivos. Puedes transformar fácilmente tu contenido en presentaciones de alta calidad, asegurando que tu Información de la Empresa se entregue de manera efectiva a los nuevos empleados.
¿Puedo personalizar mis vídeos de incorporación de nuevos empleados con mi marca?
Absolutamente. HeyGen te permite personalizar completamente con elementos de marca, asegurando que tus vídeos de incorporación de nuevos empleados reflejen el perfil y la cultura de tu empresa. Puedes añadir fácilmente tu logo, colores y activos visuales específicos para mantener la coherencia de la marca a lo largo de tu plan de orientación.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en mejorar el compromiso de la incorporación de empleados?
Los avatares de IA en HeyGen aumentan significativamente el compromiso de la incorporación de empleados al entregar tu Información de la Empresa y mensajes de bienvenida de manera dinámica y personalizada. Estos avatares de IA pueden presentar horarios de incorporación complejos y políticas de la empresa, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más interactiva y memorable para los nuevos empleados.
¿Es fácil generar locuciones profesionales para mi plan de orientación?
Sí, HeyGen hace que la generación de locuciones sea simple y eficiente con sus avanzadas capacidades de texto a vídeo. Puedes convertir fácilmente tu plan de orientación escrito en un discurso de sonido natural, asegurando una comunicación clara y consistente para todos tus materiales de orientación de la empresa.