Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para potenciales usuarios de HeyGen y creadores de contenido, ilustrando el poder de la tecnología de texto a vídeo para simplificar la creación de vídeos. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con avatares de IA narrando el guion generado directamente a través de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un teaser de 60 segundos para formadores corporativos y departamentos de RRHH, demostrando cómo un generador de vídeos de operaciones empresariales puede mejorar los vídeos de formación. El vídeo debe adoptar un estilo visual y auditivo claro, conciso y autoritario, aprovechando la generación precisa de voz en off de HeyGen y los subtítulos automáticos para máxima claridad y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio dinámico de 15 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital y agencias, destacando la facilidad de crear vídeos de marketing atractivos con los avatares de IA de HeyGen. Utiliza visuales vibrantes, cortes rápidos y el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para contenido diverso, asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Operaciones Empresariales

Transforma tus procedimientos operativos, formación y comunicaciones internas en vídeos atractivos de manera rápida y eficiente con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Inicia tu proyecto introduciendo tu guion detallado, aprovechando instantáneamente nuestra capacidad de texto a vídeo para formar la base de tu guía operativa.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA adecuado para presentar tus procedimientos operativos, añadiendo un elemento visual profesional y atractivo.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Genera voces en off claras y de sonido natural, perfectas para transmitir instrucciones precisas o actualizaciones de equipo, utilizando nuestra robusta función de generación de voz en off.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Prepara tu vídeo final para su distribución utilizando el redimensionamiento de la relación de aspecto, asegurando que se vea perfecto en cualquier plataforma para comunicaciones internas o compartición externa.

Optimiza la Producción de Contenido de Marketing

Produce vídeos de marketing atractivos rápidamente con IA, impulsando mayores tasas de compromiso y conversión para tus campañas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de vídeos?

HeyGen simplifica la "creación de vídeos" permitiéndote transformar "texto a vídeo" utilizando tecnología avanzada de "generador de vídeos con IA". Con avatares de "IA" realistas y voces diversas, las empresas pueden producir contenido atractivo rápidamente sin esfuerzos de producción extensos.

¿Qué tipos de vídeos empresariales puedo crear con HeyGen?

HeyGen es una plataforma versátil de "IA generativa para negocios" que te permite producir "vídeos de marketing", "vídeos de formación" y "comunicaciones internas" de alta calidad. Aprovecha las plantillas profesionalmente diseñadas para satisfacer tus necesidades específicas.

¿HeyGen admite personalización avanzada para vídeos?

Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas de "edición de vídeo" y opciones de personalización, incluyendo "voz en off" profesional y controles precisos de "branding" para tu logo y colores. También admite funciones de "localización" para llegar eficazmente a una audiencia global.

¿Pueden los equipos colaborar eficazmente usando HeyGen para proyectos de vídeo?

Aunque HeyGen se centra principalmente en las capacidades eficientes de "generador de vídeos de operaciones empresariales", optimiza el proceso de creación para "comunicaciones internas" y diversos contenidos, facilitando flujos de trabajo fluidos entre equipos para proyectos de vídeo.

