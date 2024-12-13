Creador de Vídeos de Incorporación Empresarial para Nuevas Contrataciones Sin Problemas
Involucra a los nuevos empleados desde el primer día. Genera voces en off profesionales al instante, haciendo que tus vídeos de formación sean claros e impactantes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo tutorial conciso de 45 segundos diseñado para nuevos clientes, guiándolos a través de las características esenciales de un producto SaaS. El estilo visual debe ser limpio y directo, utilizando visuales claros para demostrar la funcionalidad, mejorado con subtítulos informativos para reforzar los pasos clave. Este vídeo de incorporación de clientes aprovecha los subtítulos y el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para asegurar una experiencia de aprendizaje accesible y efectiva, proporcionando visuales claros para una comprensión inmediata.
Desarrolla un vídeo introductorio enérgico de 30 segundos para un módulo de formación de RRHH, dirigido a gerentes de RRHH y propietarios de pequeñas empresas que necesitan crear vídeos de incorporación sin amplias habilidades de diseño. La estética debe ser brillante y alentadora, con plantillas profesionales y una voz en off de IA amigable y optimista. Este vídeo destaca lo fácil que es crear vídeos de incorporación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el texto a vídeo desde el guion, demostrando que no se necesitan habilidades de diseño o tecnología para producir material instructivo de alta calidad.
Imagina un vídeo dinámico de 90 segundos presentando las políticas clave de la empresa en un formato atractivo y accesible para todos los empleados actuales y futuros. El estilo visual y de audio debe ser moderno y profesional, utilizando una mezcla de escenas y una voz en off de IA autoritaria pero accesible, con un uso estratégico del soporte de biblioteca de medios/stock para visuales relevantes. Este vídeo transforma los tradicionalmente secos documentos de políticas en experiencias de incorporación en vídeo atractivas, fácilmente compartibles a través de varias plataformas gracias al redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando una comunicación clara y aumentando el compromiso del usuario.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Creación de Contenido de Incorporación.
Desarrolla rápidamente vídeos de incorporación completos y módulos de formación para equipar eficientemente a los nuevos empleados.
Mejora el Compromiso y la Retención de Empleados.
Ofrece experiencias de incorporación cautivadoras que mantienen a los nuevos empleados comprometidos y mejoran la retención a largo plazo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación empresarial?
HeyGen aprovecha su plataforma de IA generativa para permitir a las empresas crear vídeos de incorporación profesional sin esfuerzo, incluso sin habilidades de diseño o tecnología. Utiliza plantillas listas para usar y avatares de IA para producir rápidamente contenido atractivo para nuevos empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación de empleados atractivos?
Absolutamente. HeyGen te permite crear vídeos dinámicos e interactivos que comunican efectivamente la cultura y políticas de tu empresa. Puedes personalizar el contenido con voces en off de IA y visuales claros para asegurar una experiencia acogedora e informativa para los nuevos empleados.
¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la producción de vídeos de incorporación?
HeyGen simplifica todo el proceso de producción de vídeos de incorporación, permitiendo a las organizaciones escalar de manera rentable y estandarizar su formación. Esta plataforma de IA generativa reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la creación de vídeos, asegurando consistencia en todas las nuevas contrataciones.
¿Ofrece HeyGen voces en off de IA y capacidades multilingües para vídeos de formación?
Sí, HeyGen proporciona robustas voces en off de IA, permitiéndote generar narraciones de sonido natural en varios idiomas para tus vídeos de formación y tutoriales. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos para mejorar la accesibilidad y alcanzar una audiencia más amplia y multilingüe.