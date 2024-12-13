Generador de Vídeos de Incorporación: Simplifica la Formación con IA

Crea un vídeo de instrucción de 90 segundos para la incorporación de nuevos empleados, mostrando cómo nuestra empresa utiliza un generador de vídeos con IA para la formación. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente un guion detallado en visuales atractivos, asegurando un tono profesional y directo con una narración clara y sincronizada, dirigido a todos los empleados entrantes para un aprendizaje eficiente sobre herramientas clave como nuestro generador de vídeos de incorporación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina optimizar la comunicación interna con un vídeo de documentación de 60 segundos para tu equipo de ingeniería, explicando los aspectos técnicos de una nueva actualización de software. Emplea las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo visualmente atractivo e informativo, completo con música de fondo nítida y alegre y subtítulos claros en pantalla para mejorar la comprensión de los usuarios técnicos que revisan los cambios de proceso a través de plantillas de vídeo atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación integral de 2 minutos para gerentes de producto, ilustrando el uso de una función compleja con opciones de personalización completas. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para ofrecer una narración autoritaria pero amigable, impulsada por la generación de voz integrada (actuando como un generador de voz de IA), proporcionando una guía detallada paso a paso y un estilo visual sofisticado adaptado para profundizar en las funcionalidades del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para un equipo de marketing, mostrando el nuevo generador de vídeos de incorporación empresarial a clientes potenciales, enfatizando cómo el soporte de la biblioteca de medios integrada de HeyGen simplifica el proceso creativo. El vídeo debe tener un estilo visual profesional y atractivo, aprovechando varias herramientas implícitas de edición de vídeo para el refinamiento, y ser exportado como un archivo MP4 de alta resolución adecuado para una amplia distribución, dirigido a prospectos externos para un impacto máximo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación Empresarial

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación atractivos y de alta calidad para nuevos empleados con herramientas impulsadas por IA, agilizando el proceso de bienvenida e integrando la cultura de la empresa.

1
Step 1
Crea tu Vídeo de Incorporación
Comienza escribiendo tu guion, aprovechando nuestra función de Texto a vídeo impulsada por IA. Esto transforma instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo adecuado para la incorporación de empleados.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje de incorporación. Estos presentadores virtuales añaden un toque profesional a tu vídeo de formación, haciéndolo más dinámico y personal para los nuevos empleados.
3
Step 3
Personaliza con Controles de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu empresa utilizando nuestros controles de marca. Aplica fácilmente tus logotipos, colores y fuentes corporativas para lograr un aspecto totalmente personalizado y coherente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de incorporación empresarial y expórtalo en un archivo MP4 de alta resolución. Compártelo ampliamente para proporcionar eficazmente documentación en vídeo y dar la bienvenida a los nuevos empleados sin problemas en tu organización.

Casos de Uso

Cultiva la Cultura de la Empresa

Crea vídeos de bienvenida inspiradores y comparte los valores de la empresa con los nuevos empleados, fomentando un ambiente positivo y un fuerte sentido de pertenencia desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos con IA diseñado para simplificar la creación de vídeos de incorporación atractivos. Utilizando capacidades de texto a vídeo y diversos avatares de IA, HeyGen te permite producir rápidamente documentación en vídeo profesional para nuevos empleados, incluso sin experiencia previa en edición de vídeo.

¿Puede HeyGen proporcionar personalización completa para alinearse con la marca de mi empresa?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización completa para asegurar que tus vídeos reflejen consistentemente la cultura y la marca de tu empresa. Puedes aprovechar los controles de marca dedicados para logotipos y paletas de colores, acceder a una extensa biblioteca de medios para activos libres de derechos, y utilizar herramientas de edición de vídeo completas para adaptar cada detalle visual.

¿Qué capacidades de salida técnica y de compartición soporta HeyGen?

HeyGen soporta la exportación de tus vídeos creados como archivos MP4 de alta resolución, asegurando calidad profesional adecuada para propósitos comerciales. Además, puedes compartir fácilmente tu contenido generado con un enlace simple y beneficiarte de características como audio sincronizado y un Generador de Subtítulos con IA para mejorar la accesibilidad.

¿Ofrece HeyGen diversas plantillas de vídeo y herramientas de IA para diferentes necesidades de contenido?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo y potentes herramientas de IA, incluyendo un generador de voz de IA y avatares de IA, que atienden a diversas necesidades de contenido. Ya sea que estés creando vídeos explicativos, vídeos de formación o contenido para redes sociales, la plataforma de HeyGen ofrece los recursos creativos para satisfacer tus necesidades específicas.

