Generador de Vídeos de Formación para Prácticas Empresariales para Contenido Atractivo
Optimiza la incorporación de tus becarios con la creación de vídeos impulsada por IA. Genera vídeos de formación profesional sin esfuerzo a partir de guiones utilizando texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos becarios, centrado en las etapas iniciales de la incorporación a las prácticas. Este vídeo debe ser acogedor, informativo y ligeramente enérgico, utilizando Texto a vídeo desde guion y generación de narración fiable para ofrecer una narración de IA amigable y una articulación clara.
Imagina una breve descripción técnica de 45 segundos para administradores de TI que evalúan plataformas de vídeo, mostrando las capacidades de integración de LMS de HeyGen. El vídeo debe ser directo, conciso y presentar demostraciones técnicas, aprovechando los Subtítulos/captions y Plantillas y escenas predefinidas para una narración de IA autoritaria con texto claro en pantalla.
Diseña un vídeo de reclutamiento convincente de 1 minuto y 30 segundos para equipos de marketing para atraer a los mejores talentos, enfatizando el poder de los controles de marca en la creación de contenido consistente y de alta calidad. Este vídeo pulido, corporativo y coherente con la marca utilizará eficazmente varias Plantillas y escenas y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, acompañado de una narración de IA dinámica y música de fondo sutil.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Eficacia de la Formación para Prácticas.
Utiliza la creación de vídeos impulsada por IA para aumentar significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de los becarios, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender.
Escala la Incorporación de Prácticas a Nivel Global.
Crea y distribuye rápidamente numerosos vídeos y cursos de formación, asegurando una incorporación de prácticas consistente y de alta calidad para una fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA?
HeyGen funciona como un generador de vídeos con IA intuitivo, transformando texto a vídeo desde guion para producir vídeos de formación de alta calidad. Los usuarios pueden aprovechar los Avatares de IA y las narraciones de IA para crear contenido de vídeo atractivo de manera eficiente.
¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para la incorporación de becarios?
Sí, HeyGen admite la integración con LMS, lo que lo hace ideal para optimizar la incorporación de becarios y otros vídeos de formación corporativa. Esto permite a las empresas desplegar y rastrear fácilmente la creación de vídeos impulsados por IA dentro de sus marcos educativos existentes.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para garantizar la personalización y accesibilidad de los vídeos?
HeyGen proporciona controles de marca robustos para personalizar los elementos visuales e incluye subtítulos automáticos para la accesibilidad. Su interfaz fácil de usar combinada con plantillas profesionales asegura una creación de vídeos impulsada por IA que se alinea con las directrices específicas de la marca.
Más allá del texto a vídeo, ¿cómo apoya HeyGen la creación de contenido diverso para empresas?
HeyGen se expande más allá del texto a vídeo directo desde guion con capacidades robustas de grabación de pantalla, convirtiéndolo en un generador versátil de vídeos de formación para prácticas empresariales. Esto permite la creación de varios vídeos de formación y reclutamiento con facilidad.