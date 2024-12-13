Generador de Vídeos de Formación para Prácticas Empresariales para Contenido Atractivo

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos becarios, centrado en las etapas iniciales de la incorporación a las prácticas. Este vídeo debe ser acogedor, informativo y ligeramente enérgico, utilizando Texto a vídeo desde guion y generación de narración fiable para ofrecer una narración de IA amigable y una articulación clara.
Imagina una breve descripción técnica de 45 segundos para administradores de TI que evalúan plataformas de vídeo, mostrando las capacidades de integración de LMS de HeyGen. El vídeo debe ser directo, conciso y presentar demostraciones técnicas, aprovechando los Subtítulos/captions y Plantillas y escenas predefinidas para una narración de IA autoritaria con texto claro en pantalla.
Diseña un vídeo de reclutamiento convincente de 1 minuto y 30 segundos para equipos de marketing para atraer a los mejores talentos, enfatizando el poder de los controles de marca en la creación de contenido consistente y de alta calidad. Este vídeo pulido, corporativo y coherente con la marca utilizará eficazmente varias Plantillas y escenas y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, acompañado de una narración de IA dinámica y música de fondo sutil.
Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación para Prácticas Empresariales

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos y profesionales para tus becarios en solo cuatro sencillos pasos. Aprovecha la IA para optimizar tu proceso de incorporación de becarios.

Step 1
Crea Tu Guion
Escribe o pega tu contenido de formación. Nuestro generador utiliza texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu texto en un vídeo dinámico, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
Step 2
Elige un Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Estos presentadores digitales transmitirán tu mensaje de formación para becarios de manera profesional, mejorando el compromiso.
Step 3
Aplica Controles de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca. Incorpora el logotipo, colores y fuentes de tu empresa para mantener una identidad de marca consistente en todos los materiales de prácticas.
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza y exporta tu vídeo de formación de alta calidad utilizando redimensionamiento y exportación de relación de aspecto. Está listo para ser compartido sin problemas en tu LMS o plataformas internas para tus becarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a los Nuevos Becarios

Desarrolla vídeos inspiradores con IA que den la bienvenida a los nuevos becarios, articulen los valores de la empresa y fomenten un fuerte sentido de propósito desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación impulsados por IA?

HeyGen funciona como un generador de vídeos con IA intuitivo, transformando texto a vídeo desde guion para producir vídeos de formación de alta calidad. Los usuarios pueden aprovechar los Avatares de IA y las narraciones de IA para crear contenido de vídeo atractivo de manera eficiente.

¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para la incorporación de becarios?

Sí, HeyGen admite la integración con LMS, lo que lo hace ideal para optimizar la incorporación de becarios y otros vídeos de formación corporativa. Esto permite a las empresas desplegar y rastrear fácilmente la creación de vídeos impulsados por IA dentro de sus marcos educativos existentes.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para garantizar la personalización y accesibilidad de los vídeos?

HeyGen proporciona controles de marca robustos para personalizar los elementos visuales e incluye subtítulos automáticos para la accesibilidad. Su interfaz fácil de usar combinada con plantillas profesionales asegura una creación de vídeos impulsada por IA que se alinea con las directrices específicas de la marca.

Más allá del texto a vídeo, ¿cómo apoya HeyGen la creación de contenido diverso para empresas?

HeyGen se expande más allá del texto a vídeo directo desde guion con capacidades robustas de grabación de pantalla, convirtiéndolo en un generador versátil de vídeos de formación para prácticas empresariales. Esto permite la creación de varios vídeos de formación y reclutamiento con facilidad.

