Creador de Vídeos de Inteligencia Empresarial para Vídeos Basados en Datos
Transforma tus insights de datos en vídeos atractivos y basados en datos al instante con la potente capacidad de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de lanzamiento de producto de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, presentando una nueva oferta con un avatar de IA amigable como presentador principal. El estilo visual y de audio debe ser moderno y acogedor, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y las plantillas y escenas creativas para una presentación pulida y atractiva.
Produce un vídeo conciso de comunicación interna de 60 segundos dirigido a departamentos de RRHH, explicando un nuevo beneficio para empleados. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y profesional, con una voz en off clara y calmada y subtítulos/captions destacados para mejorar la accesibilidad, incorporando soporte de stock de la biblioteca de medios de HeyGen para visuales relevantes.
Genera un vibrante anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales, promocionando una oferta por tiempo limitado. Este vídeo requiere una estética visual rápida y llamativa con música de fondo enérgica, optimizado para varias plataformas utilizando la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen, con el mensaje principal derivado directamente de un guion de texto a vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación en Inteligencia Empresarial.
Utiliza IA para crear vídeos de formación dinámicos que aumenten el compromiso y la retención de conocimiento para conceptos complejos de BI.
Escala la Educación de BI a Nivel Global.
Desarrolla cursos extensivos de inteligencia empresarial con IA, alcanzando una audiencia global y mejorando la accesibilidad del aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos impulsados por IA para proyectos creativos?
HeyGen es un creador de vídeos intuitivo impulsado por IA que transforma ideas creativas en vídeos impresionantes. Nuestra plataforma impulsada por IA permite a los usuarios generar vídeos a partir de indicaciones de texto, aprovechando avatares de IA y animaciones para dar vida a su visión con facilidad.
¿Puedo crear vídeos dinámicos solo a partir de texto con HeyGen?
Sí, HeyGen permite la creación de vídeos nativos de indicaciones, permitiéndote convertir indicaciones de texto en vídeos de alta calidad. Puedes seleccionar entre una amplia gama de avatares y voces de IA para entregar tu guion, haciendo que la generación de vídeos sea eficiente y atractiva.
¿Qué control creativo ofrece HeyGen para la producción de vídeos alineados con la marca?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tu vídeo generado por IA con tu logo, colores y elementos visuales específicos. Esto asegura que tus vídeos de marketing y comunicaciones internas reflejen consistentemente la identidad de tu marca con vídeos alineados con la marca.
¿Cómo puede HeyGen potenciar mis vídeos con visuales y animaciones impactantes?
El motor creativo de HeyGen te permite añadir visuales cinematográficos y crear animaciones originales para mejorar tus vídeos. Puedes integrar fácilmente medios de stock y utilizar herramientas de edición de vídeo potentes para hacer que tu contenido realmente destaque y atraiga a tu audiencia.