Creador de Vídeos de Gestión del Cambio Empresarial para Transformaciones Fáciles
Mejora la formación y las comunicaciones internas con avatares de AI atractivos, haciendo que los cambios organizacionales complejos sean claros y fáciles de entender.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para el departamento de TI, detallando la implementación de un nuevo software como parte de una importante iniciativa de gestión del cambio en vídeo. Adopta un estilo visual atractivo, similar a un tutorial, con grabaciones de pantalla claras y una narración amigable y alentadora. Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar los pasos, haciendo que el proceso de formación de empleados sea fluido y comprensible.
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a la dirección y a los principales interesados, comunicando una visión actualizada de la empresa y la dirección estratégica. El estilo visual debe ser inspirador y elegante, incorporando la marca corporativa, superposiciones de texto dinámicas y música de fondo motivadora. Emplea la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente tu mensaje en visuales atractivos, sirviendo como una herramienta eficaz para crear vídeos empresariales.
Diseña un vídeo celebratorio de 15 segundos para el equipo del proyecto y la empresa en general, destacando la exitosa finalización de un proyecto importante y promoviendo el intercambio de conocimientos. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico, con fotos del equipo y música de fondo enérgica. Explora las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente este emocionante anuncio y mostrar el impacto del creador de vídeos de gestión del cambio empresarial.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Empleados.
Ofrece vídeos de formación impactantes con AI para asegurar que los empleados adopten efectivamente nuevos procesos y políticas durante los cambios organizacionales, aumentando el compromiso y la retención del conocimiento.
Simplifica el Intercambio de Conocimientos.
Produce rápidamente cursos y guías en vídeo comprensivos para difundir información crítica y mejores prácticas, acelerando la comprensión en toda tu organización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de gestión del cambio empresarial?
HeyGen permite a las empresas crear contenido de gestión del cambio en vídeo de manera eficiente a través de su plataforma de creación de vídeos impulsada por AI. Los usuarios pueden aprovechar las plantillas personalizables de vídeos de gestión del cambio y los avatares de AI para comunicar claramente el cambio organizacional y facilitar la formación de los empleados.
¿Qué características clave ofrece HeyGen para un creador de vídeos empresariales impulsado por AI?
Como creador de vídeos empresariales impulsado por AI, HeyGen ofrece características robustas, incluyendo capacidades de texto a vídeo desde guion y avatares de AI realistas. Estas herramientas simplifican la producción de vídeos de comunicaciones internas y de intercambio de conocimientos sin necesidad de experiencia extensa en software de edición de vídeo.
¿HeyGen admite controles de marca para vídeos corporativos?
Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiendo a las empresas integrar sus logotipos personalizados y colores de marca en cada vídeo. Esto asegura que todo el contenido, incluidos los vídeos para plataformas de redes sociales, mantenga una identidad de marca consistente y profesional.
¿Puedo generar rápidamente locuciones de alta calidad para mis vídeos usando HeyGen?
Absolutamente. La avanzada tecnología de generación de locuciones de HeyGen permite la creación rápida de locuciones de sonido natural directamente desde tu guion. Combinado con un editor fácil de usar de arrastrar y soltar, esto acelera significativamente la producción de contenido de vídeo profesional.