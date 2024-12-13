Creador de Vídeos de Gestión del Cambio Empresarial para Transformaciones Fáciles

Mejora la formación y las comunicaciones internas con avatares de AI atractivos, haciendo que los cambios organizacionales complejos sean claros y fáciles de entender.

Produce un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para todos los empleados, explicando un nuevo cambio organizacional a nivel de empresa. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando infografías animadas y un tono de audio claro y tranquilizador para transmitir estabilidad. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, asegurando un mensaje coherente y accesible en toda la organización.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para el departamento de TI, detallando la implementación de un nuevo software como parte de una importante iniciativa de gestión del cambio en vídeo. Adopta un estilo visual atractivo, similar a un tutorial, con grabaciones de pantalla claras y una narración amigable y alentadora. Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar los pasos, haciendo que el proceso de formación de empleados sea fluido y comprensible.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a la dirección y a los principales interesados, comunicando una visión actualizada de la empresa y la dirección estratégica. El estilo visual debe ser inspirador y elegante, incorporando la marca corporativa, superposiciones de texto dinámicas y música de fondo motivadora. Emplea la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente tu mensaje en visuales atractivos, sirviendo como una herramienta eficaz para crear vídeos empresariales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo celebratorio de 15 segundos para el equipo del proyecto y la empresa en general, destacando la exitosa finalización de un proyecto importante y promoviendo el intercambio de conocimientos. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico, con fotos del equipo y música de fondo enérgica. Explora las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente este emocionante anuncio y mostrar el impacto del creador de vídeos de gestión del cambio empresarial.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Gestión del Cambio Empresarial

Simplifica tus comunicaciones de cambio organizacional con la creación de vídeos impulsada por AI. Crea mensajes claros e impactantes de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona de una rica biblioteca de plantillas de vídeos de gestión del cambio o elige un lienzo en blanco para comenzar tu creación de vídeo impulsada por AI. Esto proporciona una base sólida para tu comunicación.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Introduce tus mensajes clave y selecciona diversos avatares de AI para presentar tus iniciativas de cambio. Nuestra plataforma utiliza avatares de AI para dar vida a tu guion, haciendo que tu mensaje sea más atractivo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra fácilmente el logotipo, colores y fuentes de tu empresa usando controles de marca para asegurar la consistencia. Este paso asegura que tu vídeo se alinee perfectamente con las directrices de comunicaciones internas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu proyecto de vídeo de gestión del cambio y expórtalo en varios formatos para una fácil distribución. Esto te permite compartir rápidamente tus importantes anuncios de cambio organizacional a través de plataformas.

Casos de Uso

Fomenta la Aceptación del Cambio

Desarrolla comunicaciones en vídeo inspiradoras que articulen claramente la visión y los beneficios del cambio organizacional, fomentando la aceptación y una perspectiva positiva entre los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de gestión del cambio empresarial?

HeyGen permite a las empresas crear contenido de gestión del cambio en vídeo de manera eficiente a través de su plataforma de creación de vídeos impulsada por AI. Los usuarios pueden aprovechar las plantillas personalizables de vídeos de gestión del cambio y los avatares de AI para comunicar claramente el cambio organizacional y facilitar la formación de los empleados.

¿Qué características clave ofrece HeyGen para un creador de vídeos empresariales impulsado por AI?

Como creador de vídeos empresariales impulsado por AI, HeyGen ofrece características robustas, incluyendo capacidades de texto a vídeo desde guion y avatares de AI realistas. Estas herramientas simplifican la producción de vídeos de comunicaciones internas y de intercambio de conocimientos sin necesidad de experiencia extensa en software de edición de vídeo.

¿HeyGen admite controles de marca para vídeos corporativos?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiendo a las empresas integrar sus logotipos personalizados y colores de marca en cada vídeo. Esto asegura que todo el contenido, incluidos los vídeos para plataformas de redes sociales, mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

¿Puedo generar rápidamente locuciones de alta calidad para mis vídeos usando HeyGen?

Absolutamente. La avanzada tecnología de generación de locuciones de HeyGen permite la creación rápida de locuciones de sonido natural directamente desde tu guion. Combinado con un editor fácil de usar de arrastrar y soltar, esto acelera significativamente la producción de contenido de vídeo profesional.

